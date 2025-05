«Ich bin ein Dinosaurier» Alex Frei in Höchstform – diese sechs Szenen sorgen im Studio für Lacher

Frei: «Ich bin ein Dinosaurier» 09.05.2025

Im Fussball-Talk Heimspiel dominieren Themen rund um die Champions League. Besonders gut aufgelegt ist dabei Nati-Rekordtorschütze Alex Frei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Fussball-Talk Heimspiel blicken Alex Frei und Mladen Petric auf die bisherige Champions-League-Saison zurück.

Frei zeigt sich dabei in Höchstform und sorgt im blue Studio immer wieder für Schmunzler.

Hier sind sechs Mini-Episoden, die für Lacher sorgten. Mehr anzeigen

Alex Frei ist der erfolgreichste Schweizer Stürmer aller Zeiten: Der 45-Jährige spielte 84 Partien im Nati-Dress und erzielte 42 Tore. Auch in seiner Klub-Karriere bewies der Basler seinen Torriecher. In der Schweiz wurde er beim FCB zweimal Torschützenkönig, auch bei Rennes gelang ihm dies in Frankreich. Zudem traf er bei Borussia Dortmund ebenfalls regelmässig ins Netz. Bei seiner Vorstellung im Fussball-Talk Heimspiel witzelt Moderator Stefan Eggli deshalb: «Er hat mehr Tore geschossen, als er gelächelt hat.»

Doch der auf dem Platz so ehrgeizige Frei beweist im Studio bei blue Sport immer wieder, wie viel Humor er mitbringt. Während Mladen Petric in Mailand das Spektakel zwischen Inter und Barça live habe kommentieren dürfen, hätte er das Spiel alleine zuhause verfolgen müssen. «Ich werde ja nicht eingeladen», feixt Frei.

Immerhin hat er das unvergessliche Halbfinal-Rückspiel am TV mitverfolgt. Er schaue die Spiele einerseits mit einem Trainer-Auge, andererseits als Fan. Alleine. «Bei uns schlafen alle schon um neun Uhr», erzählt Frei. Seine Frau und seine kleinen Kinder seien da jeweils schon im Bett.

Nicht alles toll am neuen Modus

Champions-League-Gastgeber Roman Kilchsperger verrät, wie das Gefühlschaos im Giuseppe-Meazza-Stadion auch seine Co-Moderatorin Valentina Maceri ansteckte. «Valentina hatte sehr viel Herz für Inter. Sie hat dann im Nachhinein behauptet, sie habe es gewusst, dass Inter ins Final kommt. Dabei hatte sie schon ihre richtigen Schuhe für die Moderation angezogen», schmunzelt Kilchsperger.

Der neue Champions-League-Modus ist auch ein Thema. Alex Frei gibt zu, dass er nicht nur Freude hatte: «Ich bin ein Dinosaurier, ich bin kritisch gegen alles, das sich verändert.» Er sei mehr der «Typ Gruppenphase mit Hin- und Rückspiel», erläutert er. Dafür gefällt Frei, dass der Rettungsanker für Gruppendritte in der Champions League, die früher noch in die Europa League kamen, wegfiel.

Frei über Sommer und Jashari

Bei Inter-Goalie Yann Sommer wird Frei emotional. So ärgert sich der frühere Stürmer, wie etwa der langjährige Nati-Goalie bei seinem vorherigen Klub Bayern bewertet wurde. Als Sommer 2023 beim Champions-League-Spiel gegen Manchester City einen Weitschuss von Rodri nicht halten konnte, stand seine Körpergrosse medial im Fokus. «Was für ein Seich über fehlende Zentimeter bei Sommer», betont Frei. Seine 183 Zentimeter hätten ihn schliesslich – gemeinsam mit Diego Benaglio – zum besten Nati-Torhüter der Geschichte gemacht.

Frei rät derweil Brügge-Juwel Ardon Jashari ab, gleich direkt einen Transfer zu einem Klub wie PSG anzustreben. Beim Top-Klub seien die Chancen aktuell gering, oft Spielpraxis zu bekommen. Der talentierte Mittelfeld-Stratege solle eher eine Zwischenstation wie Bayer Leverkusen einbauen, rät Frei.

«Ich habe immer Teams ausgesucht, wo die Chancen gross waren, dass ich spielen kann. Lieber weniger Prestige, dafür spielen und Teil des Erfolgs sein», hiess seine Devise. Die richtige Selbsteinschätzung sei entscheidend. «Ich kenne mich selber – ich kenne mich auch heute zum Glück noch», meint Frei dazu.

Heimspiel – Der Fussball-Talk in voller Länge

Champions League: Highlights und Enttäuschungen Yann Sommer hext Inter ins Finale der Champions League, während YB ein historisches Debakel erlebt. Stefan Eggli diskutiert mit Alex Frei, Mladen Petric und Roman Kilchsperger über die Helden und die grössten Enttäuschungen der Königsklasse. 08.05.2025