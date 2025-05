Alex Frei: «Yamal müsste rein theoretisch Weltfussballer werden» 08.05.2025

Im Fussball-Talk Heimspiel schwärmen Alex Frei und Mladen Petric vom 17-jährigen Ausnahmekönner Lamine Yamal. Auch wenn er mit Barça im Halbfinal ausgeschieden ist, gehört er zu den Gewinnern der Champions League. Und doch heben die beiden auch den Mahnfinger.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Fussball-Talk Heimspiel blicken Alex Frei und Mladen Petric auf die bisherige Champions-League-Saison zurück.

Die beiden Fussball-Experten schwärmen von Lamine Yamal. Alex Frei meint gar, dass es der 17-Jährige verdienen würde, zum Weltfussballer gekürt zu werden.

Allerdings machen sich sowohl Frei als auch Petric ein wenig Sorgen, was die Zukunft Yamals betrifft. Für Vergleiche mit Lionel Messi sei es definitiv noch zu früh. Mehr anzeigen

Lamine Yamal war in den letzten Tagen und Wochen in aller Munde. Wahlweise wird er als «Genie», «Wunderkind» oder «Superstar» bezeichnet, Vergleiche mit Messi werden laut. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass er im Champions-League-Halbfinal mehrmals in Yann Sommer seinen Meister fand.

Zurückblickend auf diesjährige Champions-League-Saison, gehört Lamine Yamal auf jeden Fall zu den Gewinnern. «Ich finde ihn einfach einen geilen Spieler. Wegen solchen Spielern schaust du ja diese Matches. Und er ist erst 17 Jahre alt, das darf man nicht ganz vergessen», schwärmt etwa Nati-Rekordtorschütze Alex Frei und meint: «Rein theoretisch müsste er Weltfussballer werden», zumal Yamal ja auch schon mit Spanien auf dem Weg zum EM-Titel fantastisch gespielt habe.

Alex Frei: «Ich glaube, Hansi Flick ist der perfekte Trainer für Yamal» 08.05.2025

Frei und Petric heben den Mahnfinger

Dass Lamine Yamal bereits mit Barça-Legende Lionel Messi verglichen wird, hält Frei allerdings für voreilig. «Irgendwann kommt die Frage der Konstanz.» Wer auf einer Stufe mit Messi stehen wolle, der müsse über Jahre hinweg solche Leistungen abliefern. Dass Yamal dazu in der Lage sei, müsse er erst noch beweisen.

Auch Petric ist begeistert von Yamal und meint, dass der junge Spanier einfach mit ganz viel Talent gesegnet sei. «Die Leichtigkeit, die er am Ball hat, die kannst du nicht lernen. Das hast du oder du hast es nicht.» Aber natürlich stecke trotz allem auch viel harte Arbeit dahinter, denn Talent alleine macht noch keinen Superstar.

Petric über Yamal: «Die Leichtigkeit am Ball, die kannst du nicht lernen» 08.05.2025

Petric zeigt sich aber auch ein wenig besorgt, dass es mit Yamal in eine falsche Richtung gehen könnte. Er erinnert sich etwa an das Viertelfinal-Spiel gegen Dortmund: «Er hat auch schon gewisse Allüren und als sie dann in Führung lagen, da zeigte er schon an: Bitte auswechseln. Und du denkst so: ‹Gopferdelli, der ist 17 und fängt jetzt schon so an.› Das könnte gefährlich werden.»

Dass er ausgerechnet Neymar als Vorbild habe, sorgt im Fussball-Talk deshalb für Lacher. Auch wenn der Brasilianer Grosses geleistet hat in seiner Karriere, gilt er nicht als Musterprofi.

Ex-Barça-Star Rakitic: «Bei uns hätte es keinen Platz gehabt für Yamal» blue Sport trifft Barça-Held Ivan Rakitic (37) in Split und redet mit ihm über das Phänomen Lamine Yamal und seine grosse Barça-Startruppe, mit der er 2015 die Champions League gewann. 02.05.2025

Heimspiel – Der Fussball-Talk in voller Länge

Champions League: Highlights und Enttäuschungen Yann Sommer hext Inter ins Finale der Champions League, während YB ein historisches Debakel erlebt. Stefan Eggli diskutiert mit Alex Frei, Mladen Petric und Roman Kilchsperger über die Helden und die grössten Enttäuschungen der Königsklasse. 08.05.2025

Inter – Barcelona 4:3 n.V. UEFA Champions League // Halbfinal-Rückspiel // Saison 24/25 06.05.2025