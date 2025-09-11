  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Die Königsklasse ist zurück Alles, was du vor dem Start der Champions League wissen musst

Jan Arnet

11.9.2025

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Jetzt profitieren: Das blue Sport Abo für nur 19.90 / Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch

11.09.2025

Zum Abo

Am Dienstag, 16. September 2025, fällt der Startschuss der neuen Saison in der UEFA Champions League 2025/26. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Start.

Redaktion blue Sport

11.09.2025, 13:05

Wie ist der Modus?

Die Gruppenphase mit 32 Teams ist seit letzter Saison Geschichte. Es gibt eine Ligaphase mit 36 Teams. In dieser bestreitet jedes Team acht Spiele, jedes davon gegen einen anderen Klub. In den acht Spieltagen bestreitet jedes Team vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Alle 36 Klubs sind in einer Tabelle aufgeführt. Die besten acht Teams nach Abschluss der Ligaphase qualifizieren sich für die Achtelfinals. Die verbleibenden acht Plätze werden in sogenannten Knockout-Playoffs zwischen der Teams der Ränge 9 bis 24 ermittelt. Die Teams der Ränge 25 bis 36 scheiden aus dem Wettbewerb aus.

Wer spielt gegen wen?

Da es keine Gruppen mehr gibt, haben alle Teams individuelle Gegner. So kommt es an jedem Spieltag zu einigen Knüller-Partien. Am ersten Spieltag beispielsweise gibt's am Dienstag, 16. September, unter anderem das Duell Juventus Turin gegen Borussia Dortmund. Am Mittwoch spielt Bayern München gegen Chelsea, der FC Liverpool empfängt Atlético Madrid. Und am Donnerstag spielt Fabian Schärs Newcastle gegen Barcelona.

Einige Kracher-Duelle, die uns in der Ligaphase erwarten

  • Paris St. Germain – Bayern München
  • Real Madrid – Manchester City
  • FC Barcelona – Paris St. Germain
  • Liverpool – Real Madrid
  • FC Chelsea – FC Barcelona
  • Inter Mailand – Liverpool
  • Arsenal London – Bayern München
  • Bayern München – FC Chelsea
  • Manchester City – Borussia Dortmund
  • Inter Mailand – Liverpool
  • Manchester City – Napoli
Mehr anzeigen

Die grosse Übersicht aller Spiele findest du hier.

Wo sind die Spiele zu sehen?

Wer nichts verpassen will, ist bei blue Sport an der richtigen Adresse: blue Sport überträgt alle Spiele der UEFA Champions League.

Das blue Sport Abo gibt's für nur 19.90 Franken im Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch

An welchen Daten wird gespielt?

Ligaphase, Auslosungen und K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 16.-18.9.2025
  • 2. Spieltag: 30.09.-01.10.2025
  • 3. Spieltag: 21.-22.10.2025
  • 4. Spieltag: 04.-05.11.2025
  • 5. Spieltag: 25.-26.11.2025
  • 6. Spieltag: 09.-10.12.2025
  • 7. Spieltag: 20.-21.1.2026
  • 8. Spieltag: 28.01.2026
  • Auslosung K.o.-Runden-Play-offs: 30.1.2026
  • Play-offs-Hinspiele: 17.-18.2.2026
  • Play-offs-Rückspiele: 24.-25.2.2026
  • Auslosung Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals & Final: 27.2.2026
  • Achtelfinal-Hinspiele: 10.-11.3.2026
  • Achtelfinal-Rückspiele: 17.-18.3.2026
  • Viertelfinal-Hinspiele: 07.-08.4.2026
  • Viertelfinal-Rückspiele: 14.-15.4.2026
  • Halbfinal-Hinspiele: 28.-29.4.2026
  • Halbfinal-Rückspiele: 05.-06.5.2026
  • Final: 30.5.2026 in Budapest
Mehr anzeigen

Wer sind die Favoriten?

Titelverteidiger Paris Saint-Germain zählt auch in diesem Jahr zu den heissesten Anwärtern auf den Henkelpott. Die Buchmacher schätzen die Chancen von Premier-League-Champion Liverpool und Spanien-Meister Barcelona aber noch etwas besser ein. Auch Arsenal, Real Madrid, Bayern München, Manchester City und Chelsea gehören zum Favoritenkreis.

Welche Schweizer sind dabei?

Schweizer Teams sind in dieser Saison leider nicht vertreten. Der FC Basel scheiterte in den Playoffs an Kopenhagen, Servette blieb schon früher in der Qualifikation hängen. Trotzdem sind einige Schweizer Spieler in der Königsklasse vertreten.

Die Schweizer in der Champions League

  • Gregor Kobel, Borussia Dortmund
  • Aurèle Amenda, Eintracht Frankfurt
  • Yann Sommer, Inter Mailand
  • Manuel Akanji, Inter Mailand
  • Fabian Schär, Newcastle United
  • Denis Zakaria, AS Monaco
  • Philipp Köhn, AS Monaco
Mehr anzeigen

Es gibt noch weitere Schweizer, die bei Champions-League-Teilnehmern unter Vertrag stehen: Ulisses Garcia (Olympique Marseille) und Marc Giger (Union Saint-Gilloise). Sie wurden aber nicht für die Königsklasse gemeldet und fehlen im Kader.

Meistgelesen

«Nicht Ihre Aufgabe»: Nationalratspräsidentin mahnt SP-Molina mitten in Wortmeldung ab
«Nasse Augen im West Wing» – Charlie Kirks Tod trifft Trump ins Herz
Briten-Politiker ist sicher: «Das ein geplanter Anschlag gewesen» +++ Jagd auf Schützen hält an
Schweigeminute für Kirk eskaliert – Tumult im US-Kongress
8 Fallen bei der Autoversicherung – eine kennen viele nicht

Champions League

Ligaphase ausgelost. PSG gegen Bayern, Kobel trifft auf Sommer – diese Kracher-Duelle gibt's in der Champions League

Ligaphase ausgelostPSG gegen Bayern, Kobel trifft auf Sommer – diese Kracher-Duelle gibt's in der Champions League

FCB verpasst Champions League. Shaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen»

FCB verpasst Champions LeagueShaqiri: «Mit Statistik kann man sich leider nicht viel kaufen»

Champions-League-Traum geplatzt. Drei Basler ungenügend – die FCB-Noten zur Pleite in Kopenhagen

Champions-League-Traum geplatztDrei Basler ungenügend – die FCB-Noten zur Pleite in Kopenhagen

Würge-Attacke gegen Tsunemoto. Hätte Kopenhagens Matchwinner vom Platz fliegen müssen?

Würge-Attacke gegen TsunemotoHätte Kopenhagens Matchwinner vom Platz fliegen müssen?

Champions League. Brügge schenkt den Rangers sechs Tore ein – Benfica schlägt Fenerbahce

Champions LeagueBrügge schenkt den Rangers sechs Tore ein – Benfica schlägt Fenerbahce