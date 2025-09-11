Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League Jetzt profitieren: Das blue Sport Abo für nur 19.90 / Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch 11.09.2025 Zum Abo

Am Dienstag, 16. September 2025, fällt der Startschuss der neuen Saison in der UEFA Champions League 2025/26. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Start.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Wie ist der Modus?

Die Gruppenphase mit 32 Teams ist seit letzter Saison Geschichte. Es gibt eine Ligaphase mit 36 Teams. In dieser bestreitet jedes Team acht Spiele, jedes davon gegen einen anderen Klub. In den acht Spieltagen bestreitet jedes Team vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Alle 36 Klubs sind in einer Tabelle aufgeführt. Die besten acht Teams nach Abschluss der Ligaphase qualifizieren sich für die Achtelfinals. Die verbleibenden acht Plätze werden in sogenannten Knockout-Playoffs zwischen der Teams der Ränge 9 bis 24 ermittelt. Die Teams der Ränge 25 bis 36 scheiden aus dem Wettbewerb aus.

Wer spielt gegen wen?

Da es keine Gruppen mehr gibt, haben alle Teams individuelle Gegner. So kommt es an jedem Spieltag zu einigen Knüller-Partien. Am ersten Spieltag beispielsweise gibt's am Dienstag, 16. September, unter anderem das Duell Juventus Turin gegen Borussia Dortmund. Am Mittwoch spielt Bayern München gegen Chelsea, der FC Liverpool empfängt Atlético Madrid. Und am Donnerstag spielt Fabian Schärs Newcastle gegen Barcelona.

Einige Kracher-Duelle, die uns in der Ligaphase erwarten Paris St. Germain – Bayern München

Real Madrid – Manchester City

FC Barcelona – Paris St. Germain

Liverpool – Real Madrid

FC Chelsea – FC Barcelona

Inter Mailand – Liverpool

Arsenal London – Bayern München

Bayern München – FC Chelsea

Manchester City – Borussia Dortmund

Inter Mailand – Liverpool

Manchester City – Napoli Mehr anzeigen

Die grosse Übersicht aller Spiele findest du hier.

Wo sind die Spiele zu sehen?

blue Sport überträgt alle Spiele der UEFA Champions League.

An welchen Daten wird gespielt?

Ligaphase, Auslosungen und K.o.-Phase 1. Spieltag: 16.-18.9.2025

2. Spieltag: 30.09.-01.10.2025

3. Spieltag: 21.-22.10.2025

4. Spieltag: 04.-05.11.2025

5. Spieltag: 25.-26.11.2025

6. Spieltag: 09.-10.12.2025

7. Spieltag: 20.-21.1.2026

8. Spieltag: 28.01.2026

Auslosung K.o.-Runden-Play-offs: 30.1.2026

Play-offs-Hinspiele: 17.-18.2.2026

Play-offs-Rückspiele: 24.-25.2.2026

Auslosung Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals & Final: 27.2.2026

Achtelfinal-Hinspiele: 10.-11.3.2026

Achtelfinal-Rückspiele: 17.-18.3.2026

Viertelfinal-Hinspiele: 07.-08.4.2026

Viertelfinal-Rückspiele: 14.-15.4.2026

Halbfinal-Hinspiele: 28.-29.4.2026

Halbfinal-Rückspiele: 05.-06.5.2026

Final: 30.5.2026 in Budapest Mehr anzeigen

Wer sind die Favoriten?

Titelverteidiger Paris Saint-Germain zählt auch in diesem Jahr zu den heissesten Anwärtern auf den Henkelpott. Die Buchmacher schätzen die Chancen von Premier-League-Champion Liverpool und Spanien-Meister Barcelona aber noch etwas besser ein. Auch Arsenal, Real Madrid, Bayern München, Manchester City und Chelsea gehören zum Favoritenkreis.

Welche Schweizer sind dabei?

Schweizer Teams sind in dieser Saison leider nicht vertreten. Der FC Basel scheiterte in den Playoffs an Kopenhagen, Servette blieb schon früher in der Qualifikation hängen. Trotzdem sind einige Schweizer Spieler in der Königsklasse vertreten.

Die Schweizer in der Champions League Gregor Kobel, Borussia Dortmund

Aurèle Amenda, Eintracht Frankfurt

Yann Sommer, Inter Mailand

Manuel Akanji, Inter Mailand

Fabian Schär, Newcastle United

Denis Zakaria, AS Monaco

Philipp Köhn, AS Monaco Mehr anzeigen

Es gibt noch weitere Schweizer, die bei Champions-League-Teilnehmern unter Vertrag stehen: Ulisses Garcia (Olympique Marseille) und Marc Giger (Union Saint-Gilloise). Sie wurden aber nicht für die Königsklasse gemeldet und fehlen im Kader.