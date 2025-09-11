Am Dienstag, 16. September 2025, fällt der Startschuss der neuen Saison in der UEFA Champions League 2025/26. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Start.
Wie ist der Modus?
Die Gruppenphase mit 32 Teams ist seit letzter Saison Geschichte. Es gibt eine Ligaphase mit 36 Teams. In dieser bestreitet jedes Team acht Spiele, jedes davon gegen einen anderen Klub. In den acht Spieltagen bestreitet jedes Team vier Heim- und vier Auswärtsspiele.
Alle 36 Klubs sind in einer Tabelle aufgeführt. Die besten acht Teams nach Abschluss der Ligaphase qualifizieren sich für die Achtelfinals. Die verbleibenden acht Plätze werden in sogenannten Knockout-Playoffs zwischen der Teams der Ränge 9 bis 24 ermittelt. Die Teams der Ränge 25 bis 36 scheiden aus dem Wettbewerb aus.
Wer spielt gegen wen?
Da es keine Gruppen mehr gibt, haben alle Teams individuelle Gegner. So kommt es an jedem Spieltag zu einigen Knüller-Partien. Am ersten Spieltag beispielsweise gibt's am Dienstag, 16. September, unter anderem das Duell Juventus Turin gegen Borussia Dortmund. Am Mittwoch spielt Bayern München gegen Chelsea, der FC Liverpool empfängt Atlético Madrid. Und am Donnerstag spielt Fabian Schärs Newcastle gegen Barcelona.
Einige Kracher-Duelle, die uns in der Ligaphase erwarten
- Paris St. Germain – Bayern München
- Real Madrid – Manchester City
- FC Barcelona – Paris St. Germain
- Liverpool – Real Madrid
- FC Chelsea – FC Barcelona
- Inter Mailand – Liverpool
- Arsenal London – Bayern München
- Bayern München – FC Chelsea
- Manchester City – Borussia Dortmund
- Inter Mailand – Liverpool
- Manchester City – Napoli
Die grosse Übersicht aller Spiele findest du hier.
Wo sind die Spiele zu sehen?
Wer nichts verpassen will, ist bei blue Sport an der richtigen Adresse: blue Sport überträgt alle Spiele der UEFA Champions League.
Das blue Sport Abo gibt's für nur 19.90 Franken im Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch
An welchen Daten wird gespielt?
Ligaphase, Auslosungen und K.o.-Phase
- 1. Spieltag: 16.-18.9.2025
- 2. Spieltag: 30.09.-01.10.2025
- 3. Spieltag: 21.-22.10.2025
- 4. Spieltag: 04.-05.11.2025
- 5. Spieltag: 25.-26.11.2025
- 6. Spieltag: 09.-10.12.2025
- 7. Spieltag: 20.-21.1.2026
- 8. Spieltag: 28.01.2026
- Auslosung K.o.-Runden-Play-offs: 30.1.2026
- Play-offs-Hinspiele: 17.-18.2.2026
- Play-offs-Rückspiele: 24.-25.2.2026
- Auslosung Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals & Final: 27.2.2026
- Achtelfinal-Hinspiele: 10.-11.3.2026
- Achtelfinal-Rückspiele: 17.-18.3.2026
- Viertelfinal-Hinspiele: 07.-08.4.2026
- Viertelfinal-Rückspiele: 14.-15.4.2026
- Halbfinal-Hinspiele: 28.-29.4.2026
- Halbfinal-Rückspiele: 05.-06.5.2026
- Final: 30.5.2026 in Budapest
Wer sind die Favoriten?
Titelverteidiger Paris Saint-Germain zählt auch in diesem Jahr zu den heissesten Anwärtern auf den Henkelpott. Die Buchmacher schätzen die Chancen von Premier-League-Champion Liverpool und Spanien-Meister Barcelona aber noch etwas besser ein. Auch Arsenal, Real Madrid, Bayern München, Manchester City und Chelsea gehören zum Favoritenkreis.
Welche Schweizer sind dabei?
Schweizer Teams sind in dieser Saison leider nicht vertreten. Der FC Basel scheiterte in den Playoffs an Kopenhagen, Servette blieb schon früher in der Qualifikation hängen. Trotzdem sind einige Schweizer Spieler in der Königsklasse vertreten.
Die Schweizer in der Champions League
- Gregor Kobel, Borussia Dortmund
- Aurèle Amenda, Eintracht Frankfurt
- Yann Sommer, Inter Mailand
- Manuel Akanji, Inter Mailand
- Fabian Schär, Newcastle United
- Denis Zakaria, AS Monaco
- Philipp Köhn, AS Monaco
Es gibt noch weitere Schweizer, die bei Champions-League-Teilnehmern unter Vertrag stehen: Ulisses Garcia (Olympique Marseille) und Marc Giger (Union Saint-Gilloise). Sie wurden aber nicht für die Königsklasse gemeldet und fehlen im Kader.