Die Königsklasse geht in eine neue Runde. Welche zwei Teams messen sich am Ende im grossen Finale? Hier gibt's alle Infos zum heiss erwarteten Endspiel am 30. Mai 2026.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Diese Woche startet die Champions League mit der Ligaphase.

Zum Finalspiel kommt es am 30. Mai 2026.

Hier findest du alle nötigen Informationen zum Endspiel. Mehr anzeigen

Wo findet das Finale der Champions League 2026 statt?

Das 71. Finale der Königsklasse steigt diese Saison in der Puskás Aréna in Budapest.

Die Stadt war im Jahr 2023 schon Gastgeber des Endspiels der UEFA Europa League, jetzt gastiert erstmals die Champions League in der ungarischen Hauptstadt.

Wann findet der Final statt?

Das Endspiel der Champions League 2026 ist für den Samstag, 30. Mai 2026, angesetzt. Seit der Umbenennung in UEFA Champions League ist es das 34. Finale.

Die Anstosszeit wird angepasst – auf 19 Uhr Schweizer Zeit. Das ist früher als in vergangenen Jahren und hat gemäss UEFA mit der Optimierung der Logistik und der Abläufe am Spieltag zu tun.

Die Puskas Arena: Das Finalstadion der Champions League. Keystone

Was erhält der Sieger der Champions League?

Zum einen wäre da einmal der legendäre Henkelpott. Der UEFA Champions League-Pokal ist 73,5 cm hoch und wiegt 7,5 kg.

Die Gewinner erhalten ausserdem das Recht, im UEFA-Superpokal 2026 gegen den Gewinner der UEFA Europa League 2025/26 anzutreten.

Zusätzlich erhalten sie einen automatischen Startplatz in der Gruppenphase der Champions League 2026/27, sofern sie sich nicht über ihre nationale Meisterschaft qualifizieren.

Und dann gibt es natürlich auch noch einen monetären Preis. Das grosse Geld wird in der Champions League aber auf dem Weg ins Endspiel verdient. Die Sieger erhalten lediglich 6,5 Millionen Euro mehr als die Verlierer.

Wo finden die anderen Europacup-Finals 2026 statt?

Finale der Europa League 2026: Beşiktaş Park, Istanbul

Finale der Conference League 2026: RB Arena, Leipzig

Finale der Women's Champions League 2026: Ullevaal Stadion, Oslo