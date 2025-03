Mehmedi über Salah: «Als Fussballliebhaber kann man nur hoffen, dass er nicht nach Saudi-Arabien geht» 05.03.2025

Der Vertrag von Liverpool-Superstar Mohamed Salah läuft im Sommer aus. blue Sport Experte Admir Mehmedi hofft, dass es den Ägypter nicht nach Saudi-Arabien zieht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mohamed Salah ist in der Form seines Lebens, sein Vertrag in Liverpool läuft jedoch im Sommer 2025 aus.

blue Sport Experte Admir Mehmedi scherzt: «Wenn ich Sportchef wäre und das nötige Kleingeld hätte, hätte ich ihn bestimmt verpflichtet.»

Marcel Reif ist überzeugt, dass Salah gerne bei den «Reds» verlängern würde: «Der will nichts lieber, als in Liverpool bleiben.» Mehr anzeigen

Vor dem Champions-League-Knüller zwischen Paris Saint-Gemain und dem FC Liverpool ist auch Mohamed Salah ein Thema. Der ehemalige Basler hat in dieser Saison in 39 Partien 52 Skorerpunkte gesammelt. Doch der Vertrag des Flügelspielers läuft im kommenden Sommer aus. Die Zukunft ist noch ungewiss.

Blue Sport Experte Admir Mehmedi sagt mit einem Schmunzeln über den Ägypter: «Wenn ich Sportchef wäre und das nötige Kleingeld hätte, hätte ich ihn bestimmt verpflichtet.» Mehmedi hat auch einen konkreten Wunsch für die Zukunft von Salah: «Man kann nur hoffen als Fussball-Liebhaber, dass er nicht den Schritt nach Saudi-Arabien macht.» Es sei zu hoffen, dass Salah in Europa bleibt, am besten bei Liverpool: «Er soll am besten gleich die Karriere dort beenden, weil er schon ein paar Jahre dort spielt.»

Neben Salah laufen in Liverpool auch die Verträge von Trent Alexander-Arnold und Virgil van Dijk aus. Sollen alle drei Superstars den Verein verlassen, wäre Ärger vorprogrammiert, ist sich blue Sport Experte Marcel Reif sicher: «Wenn du den Menschen in Liverpool sagst, Trent Alexander-Arnold – noch so ein Kind des Hauses – und Salah, die sind ein Geschäftsmodell, dann brennen die dir die Stadt nieder.»

Reif erklärt, dass es eine spannende Geschichte sei, weil vor allem ja auch die Spieler bleiben möchten: «Vor der Saison habe ich gedacht, Salah will nach Saudi-Arabien und nochmals 40 Millionen kassieren. Jetzt denke ich, der will nichts lieber, als in Liverpool bleiben. Es macht ja Spass, solchen Fussball zu spielen.» Dann hat Reif noch ein Spitze gegen Ex-Trainer Jürgen Klopp: «Und keiner schreit die ganze Zeit in der Kabine umher: ‹Rock n' Roll, Rock n' Roll.›»