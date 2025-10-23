Amenda nach 1:5-Schlappe: «Es gab auch gute Dinge» 22.10.2025

Eintracht Frankfurt hofft gegen Liverpool vergeblich auf einen Überraschungscoup. Trotz Führung muss sich der Bundesligist klar geschlagen geben. Natispieler Aurèle Amenda blickt auf einen harten Abend zurück.

Eintracht Frankfurt hat in der Champions League vom FC Liverpool eine Fussball-Lektion erteilt bekommen. Der Bundesligist verlor am dritten Spieltag der Ligaphase zu Hause gegen den englischen Meister klar mit 1:5.

Zwar brachte zunächst Rasmus Kristensen die Hessen in Führung (26. Minute). «Nach dem 1:0 war die Stimmung unglaublich. Wir sind auch sehr gut gestartet – harte Zweikämpfe, gute Intensität und mit Mut gespielt», sagt Aurèle Amenda im Interview mit blue Sport.

«Gegen solche Mannschaften kann es sehr schnell gehen», so der 22-Jährige, der zum zweiten Mal in dieser Saison von Beginn weg auflaufen durfte. In der Tat hielt die Freude nicht lange. Ausgerechnet der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké sorgte in der 35. Minute mit seinem Ausgleichstreffer nach einem Konter für den Wendepunkt.

Aurele Amenda im Duell mit Cody Gakpo. IMAGO/Orange Pictures

Danach waren die Frankfurter den Gästen vor 58'700 Zuschauern in allen Belangen unterlegen. Erst sorgten die Verteidiger Virgil van Dijk (39.) und Ibrahima Konaté (44.) mit zwei Kopfballtoren nach Eckbällen für den 3:1-Halbzeitstand.

Frankfurts Abwehr als Schwachstelle

«Danach war es schwierig, eine Reaktion zu zeigen,» meint Amenda. Nach dem Seitenwechsel machten Cody Gakpo (66.) und Dominik Szoboszlai (70.) den Endstand perfekt. Nach einem 1:5 sei es schwierig, positive Dinge mitzunehmen. Sicher sei es gut für die Entwicklung, sich mit solchen Spielern messen zu können, findet Amenda.

Die Defensive von Frankfurt war zuletzt äusserst löchrig – 23 Treffer in den letzten sechs Pflichtspielen. «Wir sind selber nicht zufrieden. Wir müssen einfach hart arbeiten, zusammen analysieren und es für die nächsten Spiele besser machen», resümiert der vierfache Internationale.

Die nächste Chance dazu haben die Hessen am Samstag. Dann ist St. Pauli zu Gast. Statt Ekitiké, Alexander Isak oder Florian Wirtz heissen die Gegenspieler dann Martijn Kaars, Mathias Pereira Lage oder Danel Sinani.

Ekitiké: «Rückkehr war sehr speziell für mich» (englisch) 22.10.2025