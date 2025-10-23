  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Liverpool führt Frankfurt vor Amenda: «Gegen solche Teams kann es sehr schnell gehen»

Syl Battistuzzi

23.10.2025

Amenda nach 1:5-Schlappe: «Es gab auch gute Dinge»

Amenda nach 1:5-Schlappe: «Es gab auch gute Dinge»

22.10.2025

Eintracht Frankfurt hofft gegen Liverpool vergeblich auf einen Überraschungscoup. Trotz Führung muss sich der Bundesligist klar geschlagen geben. Natispieler Aurèle Amenda blickt auf einen harten Abend zurück. 

Syl Battistuzzi

23.10.2025, 10:00

23.10.2025, 10:24

Eintracht Frankfurt hat in der Champions League vom FC Liverpool eine Fussball-Lektion erteilt bekommen. Der Bundesligist verlor am dritten Spieltag der Ligaphase zu Hause gegen den englischen Meister klar mit 1:5.

Champions League. Dämliche Schwalbe, Horror-Bock und die Erlösung für Wirtz – die heissen Szenen des Abends

Champions LeagueDämliche Schwalbe, Horror-Bock und die Erlösung für Wirtz – die heissen Szenen des Abends

Zwar brachte zunächst Rasmus Kristensen die Hessen in Führung (26. Minute). «Nach dem 1:0 war die Stimmung unglaublich. Wir sind auch sehr gut gestartet – harte Zweikämpfe, gute Intensität und mit Mut gespielt», sagt Aurèle Amenda im Interview mit blue Sport.

«Gegen solche Mannschaften kann es sehr schnell gehen», so der 22-Jährige, der zum zweiten Mal in dieser Saison von Beginn weg auflaufen durfte. In der Tat hielt die Freude nicht lange. Ausgerechnet der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké sorgte in der 35. Minute mit seinem Ausgleichstreffer nach einem Konter für den Wendepunkt.

Aurele Amenda im Duell mit Cody Gakpo.
Aurele Amenda im Duell mit Cody Gakpo.
IMAGO/Orange Pictures

Danach waren die Frankfurter den Gästen vor 58'700 Zuschauern in allen Belangen unterlegen. Erst sorgten die Verteidiger Virgil van Dijk (39.) und Ibrahima Konaté (44.) mit zwei Kopfballtoren nach Eckbällen für den 3:1-Halbzeitstand.

Frankfurts Abwehr als Schwachstelle

«Danach war es schwierig, eine Reaktion zu zeigen,» meint Amenda. Nach dem Seitenwechsel machten Cody Gakpo (66.) und Dominik Szoboszlai (70.) den Endstand perfekt. Nach einem 1:5 sei es schwierig, positive Dinge mitzunehmen. Sicher sei es gut für die Entwicklung, sich mit solchen Spielern messen zu können, findet Amenda.

Die Defensive von Frankfurt war zuletzt äusserst löchrig – 23 Treffer in den letzten sechs Pflichtspielen. «Wir sind selber nicht zufrieden. Wir müssen einfach hart arbeiten, zusammen analysieren und es für die nächsten Spiele besser machen», resümiert der vierfache Internationale.

Die nächste Chance dazu haben die Hessen am Samstag. Dann ist St. Pauli zu Gast. Statt Ekitiké, Alexander Isak oder Florian Wirtz heissen die Gegenspieler dann Martijn Kaars, Mathias Pereira Lage oder Danel Sinani.

Ekitiké: «Rückkehr war sehr speziell für mich» (englisch)

Ekitiké: «Rückkehr war sehr speziell für mich» (englisch)

22.10.2025

Frankfurt – Liverpool 1:5

Frankfurt – Liverpool 1:5

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Meistgelesen

Video zeigt Sturm in Basel +++ Windböen von 142 km/h gemessen +++ Bahnverkehr beeinträchtigt
Markus Lanz treibt Klöckner in die Enge – und plötzlich kippt die Stimmung im Studio
Sturmtief «Benjamin» peitscht heute über die Schweiz – wann es bei dir losgeht
Astra ignorierte Warnungen – Gotthard-Bohrmaschine bleibt monatelang blockiert
So trickst Mike Johnson, als er nach Trumps Millionen-Forderung gefragt wird

Mehr Champions League

71 Treffer in 18 Spielen. Torrekord in der Königsklasse: PSG, Barça und Co. liefern Spektakel

71 Treffer in 18 SpielenTorrekord in der Königsklasse: PSG, Barça und Co. liefern Spektakel

17-jähriges Talent. Lennart Karl wird zum jüngsten Bayern-Torschützen der Champions-League-Geschichte

17-jähriges TalentLennart Karl wird zum jüngsten Bayern-Torschützen der Champions-League-Geschichte

Alle Spiele, alle Tore. Liverpool schlägt Frankfurt 5:1 ++ Bayern zerlegt Brügge ++ Ajax kassiert Prügel

Alle Spiele, alle ToreLiverpool schlägt Frankfurt 5:1 ++ Bayern zerlegt Brügge ++ Ajax kassiert Prügel

Fussball Videos

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea – Ajax 5:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Sporting – Marseille 2:1

Sporting – Marseille 2:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Atalanta – Slavia 0:0

Atalanta – Slavia 0:0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea – Ajax 5:1

Sporting – Marseille 2:1

Sporting – Marseille 2:1

Atalanta – Slavia 0:0

Atalanta – Slavia 0:0

Mehr Videos