Schiri-Experte Jaccottet über Rote Karte gegen Real: «Das ist keine zweite Gelbe Karte» 15.04.2026

Nach dem Champions-League-Aus gegen Bayern München steht für Real Madrid der Schuldige schnell fest. Schiedsrichter Slavko Vincic soll mit seinen Entscheidungen für das Aus der «Königlichen» verantwortlich sein.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gelb-Rote Karte gegen Eduardo Camavinga sorgt für heftige Kritik bei Real Madrid, während Trainer und Spieler die Entscheidung als spielentscheidend und ungerecht bezeichnen.

Bayern-Spieler und Schiedsrichter-Experten sind gespalten: Während einige die Karte als korrekt ansehen, spricht Ex-Referee Mateu Lahoz von einem schwerwiegenden Fehler.

Nach dem Aus in München steht Real Madrid vor einer enttäuschenden Saison ohne Titelchancen in allen Wettbewerben. Mehr anzeigen

Die Gelb-Rote Karte für Real Madrids Eduardo Camavinga mag vielleicht etwas hart gewesen sein, aber war sie wirklich spielentscheidend? Real-Trainer Alvaro Arbeloa hat dazu in jedem Fall eine klare Meinung. «Er hat ein sehr schönes, sehr ausgeglichenes Spiel auf dem Höhepunkt ruiniert», sagt Arbeloa im Anschluss an die Partie in München. Für den Spanier ist die Entscheidung des Unparteiischen nicht vollziehbar. «Hat alles mit der Roten Karte geendet? Das ist doch klar, man kann einen Spieler dafür nicht vom Platz stellen, der Schiedsrichter wusste nicht einmal, dass er eine Karte hatte.»

Die Schlüsselszene: Schiedsrichter Slavko Vinčić zeigt Reals Eduardo Camavinga (l) Gelb-Rot. Tom Weller/dpa

Auch seine Spieler blasen nach dem Spiel ins gleiche Horn. Jude Bellingham hält die Entscheidung des slowenischen Unparteiischen Slavko Vincic für «einen Witz». Sein Kollege Antonio Rüdiger meint: «Es ist besser, wenn ich heute Abend nicht spreche.» Und der Brasilianer Eder Militao spricht von einer «Ungerechtigkeit».

Bereits während der Partie echauffierte sich der auf der Ersatzbank sitzende Real-Captain Dani Carvajal. Wütend ging er in Richtung des vierten Offiziellen und brüllte: «Es ist deine Schuld! Es ist deine Schuld!»

The Real Madrid players are 𝙉𝙊𝙏 𝙃𝘼𝙋𝙋𝙔 😡



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Für Harry Kane gibt es keine Zweifel

Ebenfalls in Rage, nach Abpfiff der Partie, war Doppeltorschütze Arda Güler. Der Türke stürmte nach Spielende auf Vincic zu und hatte diesem offenbar noch ein paar Takte zu sagen. Umringt von mehreren Real-Spielern ging es für den Unparteiischen in Richtung Kabinentrakt. Der Slowene schien sich nicht auf Diskussionen einzulassen und zeigte Güler vor dem Gang in die Kabine gar noch die Rote Karte.

Die Bayern-Spieler sehen die Szene verständlicherweise etwas anders. Für Stürmer Harry Kane ist es «ohne Zweifel eine Gelb-Rote Karte». Auch der Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich, Luis Diaz, sieht dies ähnlich: «Meiner Meinung nach hat der Schiedsrichter richtig entschieden. Er hat den Ball nicht freigegeben; wir wollten den Freistoss schnell ausführen. Er hat den Ball immer wieder zurückgenommen. Wir wollten nach vorne spielen.»

Für den ehemaligen spanischen Top-Schiedsrichter Mateu Lahoz war die Entscheidung seines Kollegen «ein schwerwiegender Fehler, der so nicht hätte passieren dürfen». Die spanische Zeitung «Marca» titelt: «Welch eine Ungerechtigkeit!»

Jaccottet: «Ein sehr unglücklicher Entscheid»

Auch im Studio von blue Sport wird die Szene thematisiert. «Wir müssen nicht diskutieren, dass das keine zweite Gelbe Karte ist in der 86. Minute in einem Viertelfinal der Champions League», sagt Schiedsrichter-Experte Adrien Jaccottet. «Ich bin mir sicher, dass er diese Gelbe nicht gegeben hätte, wenn er es gewusst hätte. Es ist ein sehr unglücklicher Entscheid, der Schiedsrichter wird heute nicht gut schlafen.» Und Experte Alex Frei redet sich in Rage: «Ich behaupte, dass Vincic nächste Saison maximal die erste Runde in der Conference-League-Qualifikation pfeifen wird – dann ist fertig.»

Für Real Madrid sind mit dem Aus in München alle Titelträume der laufenden Saison scheinbar beendet. Im heimischen Cup ist man ebenfalls bereits ausgeschieden und in der Liga beträgt der Rückstand zum Rivalen Barcelona bereits neun Punkte. Eine Saison, die den hohen Ansprüchen der Königlichen definitiv nicht genügen dürfte.

Die Highlights der Partie