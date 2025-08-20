  1. Privatkunden
Marco Streller lobt Nati-Star «Ardon Jashari ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eine Karriere plant»

Linus Hämmerli

20.8.2025

Streller lobt Jashari für Milan-Wechsel

Streller lobt Jashari für Milan-Wechsel

Ardon Jashari wechselte diesen Sommer von Brügge zu Milan, nachdem er ein Jahr zuvor den FC Luzern verlassen hatte. Für Marco Streller ist Jasharis Milan-Wechsel ein guter Schritt.

19.08.2025

Ardon Jashari läuft neu für die AC Milan auf. Folglich spielt er in dieser Saison nicht europäisch. Für blue Sport Experte Marco Streller ist das ein Drama, den Wechsel empfindet er dennoch als den richtigen Schritt.

Linus Hämmerli

20.08.2025, 10:26

20.08.2025, 10:29

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Ardon Jashari spielt seit dieser Saison bei der AC Milan. Ein Jahr nach seinem Wechsel von Luzern zu Brügge, macht der 23-Jährige den nächsten Schritt.
  • Marco Streller stellt sich hinter den Entscheid des Mittelfeldspielers: «Ich hätte diesen Schritt auch gemacht.»
  • Streller traut Jashari den Durchbruch beim italienischen Spitzenklub zu.
Mehr anzeigen

Der Fussball ist ein schnelllebiges Geschäft. Das zeigt das Beispiel von Ardon Jashari. Der Mittelfeldregisseur verliess vor einem Jahr den FC Luzern und wechselte nach Belgien. Jashari verzückte die Fussball-Welt und überzeugte bei Brügge sowohl in der Liga als auch in der Champions League.

Eine Saison nach seinem Wechsel aus der Innerschweiz klopften die ganz grossen Klubs bei Jashari an. Die AC Milan sicherte sich für 36 Millionen Euro die Dienste des 23-jährigen Zugers. Brügge liess sich den Spieler mit dem feinen Füsschen im Juli 2024 noch sechs Millionen Euro kosten.

Der nächste Schritt

Während der gleichaltrige Nico Williams ein Beispiel dafür ist, den Sprung zu einem Top-Klub noch abzuwarten (der Flügelspieler verlängerte bei Bilbao und schlug Offerten von Barcelona und Bayern aus), geht Jashari den nächsten Schritt. Ein guter Schritt, wie blue Sport Experte Marco Streller befindet.

Modric als Mentor?. Das erwartet Nati-Star Ardon Jashari in Mailand

Modric als Mentor?Das erwartet Nati-Star Ardon Jashari in Mailand

«Ich hätte diesen Schritt auch gemacht», sagt Streller im Champions-League-Studio von blue Sport. Der Wechsel zu Milan sei ein Schritt vorwärts. «Jashari ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eine Karriereplanung macht. Diese ist sehr gut.» Streller traut Jashari in Mailand den Durchbruch in die «oberste Etage» des Fussballs zu.

Europäische Wettbewerbe ohne Jashari

Obschon Jashari mit der AC Milan nach den Sternen greifen will, bleibt er in dieser Saison den europäischen Bühnen fern. «Das ist ein Drama», sagt Streller über die Abwesenheit eines Kalibers wie Jashari, als dessen Ex-Klub Brügge gegen die Rangers die Weichen in Richtung Königsklasse stellt (3:1-Sieg im Playoff-Hinspiel). Der ehemalige FCB-Stürmer relativiert aber mit dem Argument, dass der Mittelfeldspieler nun bei Milan spiele.

Die Mailänder schlossen die abgelaufene Spielzeit auf Rang 8 der Serie A ab und verpassten die Qualifikation für sämtliche internationale Turniere. Für diese Saison nehmen sich die Rossoneri mehr vor und wollen wieder in die Champions League.

Das erste Ligaspiel für Jashari und Milan steht am kommenden Samstag an. In der Serie A treffen sie auf Aufsteiger Cremonese.

Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen»

Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen»

Andreas Böni, blue Chefredaktor, schätzt den Wechsel von Ardon Jashari zur AC Milan ein und erklärt, wieso er in der Nati bald eine wichtigere Rolle einnehmen wird.

06.08.2025

