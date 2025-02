Ardon Jashari verblüfft die Fussball-Welt – Streller: «Bei Top-Klubs dick angestrichen»

Marco Streller analysiert die «weltklasse» Leistung von Jashari Ardon Jashari zählt bei Brügge zu den Leistungsträgern. Beim Playoff-Rückspiel gegen Atalanta kührt ihn die Uefa zum Spieler des Spiels. blue Sport Experte Marco Streller ist von Jasharis Leistung angetan. 19.02.2025

Ardon Jashari gehört mit seinen 22 Jahren bereits zu den Leistungsträgern bei Brügge. Dies stellt er beim Playoff-Rückspiel gegen Atalanta in der Champions League eindrücklich unter Beweis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ardon Jashari ist beim 3:1-Sieg gegen Atalanta massgeblich beteiligt. Bei den ersten beiden Treffern von Brügge hat Jashari entscheidend seine Füsse im Spiel.

Die blue Sport Experten Marco Streller und Marcel Reif loben den 22-Jährigen. Ihm seinen keine Grenzen gesetzt, betont Streller. Mittlerweile soll Jashari bei grossen Klubs auf dem Zettel stehen.

Seinen Vertrag mit Brügge verlängerte Jashari Ende Januar vorzeitig bis Sommer 2029. Jashari wechselte im vergangenen Sommer vom FC Luzern nach Belgien. Der nächste Schritt scheint nur eine Frage der Zeit. Mehr anzeigen

Ardon Jashari spielt bei Brügge gross auf. Mit den Belgiern zieht der Schweizer Mittelfeldmotor in die Achtelfinals der Champions League ein. Gegen Atalanta resultiert nach dem 2:1 im Hinspiel ein 3:1 im Rückspiel. Jashari ist bei zwei Treffern direkt beteiligt und wird nach Spielende völlig verdient zum «Player of the Match» gekürt.

Der gebürtige Luzerner ist beim Playoff-Rückspiel omnipräsent, spult 12,1 Kilometer ab, gewinnt 80 Prozent seiner Zweikämpfe und 79 Prozent seiner Pässe finden einen Mitspieler. In der 3. Minute leitet er mit einem sackstarken Ballgewinn per Hacke den Führungstreffer seines Klubs ein. In der 27. Minute tanzt er mit einem Mega-Solo auf der linken Seite die Abwehr der Bergamasken schwindelig, sein darauffolgender Querpass avanciert zur Vor-Vorlage des zweiten Treffers.

Im Champions-League-Studio sind die blue Sport Experten angetan ob der Leistung des 22-jährigen. Marco Streller nimmt Worte wie «weltklasse» und «sensationell» in den Mund. Marcel Reif zollt dem Mittelfeldspieler «Respekt».

Auch im Netz wird Jashari mit Lob überhäuft. «Er hat 30 Lungen», «Legende», «zu gut für die belgische Liga», «bald für 70 Millionen in die Premier League», so einige Kommentare in den sozialen Netzwerken.

Die grossen Klubs klopfen schon an

Sowohl für Streller als auch Reif ist klar: Jashari steht die Tür zu einem grossen Klub offen. Streller: «Er ist in den Notizblöcken der Scouts der Top-Klubs dick angestrichen. Da bin ich mir ganz sicher.» Der ehemalige Stürmer traut Jashari eine «grosse Karriere» zu. Ob sie eine solche wird, wie sie Granit Xhaka hinlegt, mit dem Jashari immer wieder verglichen wird? «Das werden wir sehen», so Streller. Bisher sei Xhaka der einzige Schweizer, der eine solche Karriere zu verzeichnen habe. Dennoch ist sich Streller sicher: «Für Jashari gibt es keine Grenzen.»

Klubs wie Napoli, Milan oder Atalanta sollen die Fühler nach dem Innerschweizer bereits ausgestreckt haben. Experte Reif mahnt jedoch zur Vorsicht: «Ich hoffe, dass der nächste Schritt nicht der übernächste ist.» Reif meint damit, dass Jashari nicht gleich zu einem ganz grossen Klub wechseln soll.

Wann Jashari den nächsten Pfad in seiner Karriere eingschlägt, ist ungewiss. Erst kürzlich verlängerte er seinen Vertrag bei Brügge bis 2029. «Hier, um zu bleiben», schrieb der Klub unter ein Bild von Ardon Jashari bei der Vertragsverlängerung Ende Januar.

Lehrmeister Frick: «Er ist viel organisierter geworden»

Sein Fussballerhandwerk hat Jashari beim FC Luzern gelernt. Lehrmeister Mario Frick blickt immer wieder nach Belgien und beobachtet seinen ehemaligen Spieler. «Er ist ein absoluter Führungsspieler», stellt der FCL-Coach bei blue Sport klar. Jashari hat sich bei Brügge weiterentwickelt. «Er ist viel organisierter geworden. Bei uns war er noch viel wilder, spielte mehr für sich selbst. (...) Sein Weg ist noch lange nicht fertig.»

In der Champions League geht Jasharis Weg mit Brügge weiter. Nach dem Sieg über Europa-League-Sieger Atalanta stehen die Belgier im Achtelfinal der Königsklasse. In der nächsten Runde stehen Lille oder Aston Villa auf dem Programm.

Die Auslosung für die Achtelfinals ist am Freitag 21. Februar. blue Zoom überträgt die Veranstaltung ab 12 Uhr live.

Live: UEFA Champions League - Auslosung Fr 21.02. 12:00 - 12:30

