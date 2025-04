Ein Déjà-vu für beide Top-Mannschaften. KEYSTONE

Arsenal peilt in der Champions League den Finaleinzug an, PSG jagt den nächsten Rekord. Alles, was du vor dem Halbfinal-Hinspiel (Dienstag, 21.00 Uhr live auf blue Sport) wissen musst.

Arsenal steht zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Halbfinale der Champions League. Beim bislang einzigen Finaleinzug setzte sich das Team 2006 gegen Villarreal durch, verlor anschliessend aber das Endspiel gegen Barcelona. Drei Jahre später, im zweiten Halbfinale, scheiterten die Gunners an Manchester United.

In der laufenden Saison sind in der Königsklasse nur Arsenal und Inter Mailand noch nahezu ungeschlagen. Die einzige Niederlage der Londoner gab es im Herbst letzten Jahres – ausgerechnet gegen Inter. Seither ist Arsenal acht Spiele in Folge ungeschlagen und feierte sieben Siege, einzig gegen PSV gab es ein Unentschieden.

Paris Saint-Germain erreicht zum fünften Mal das Halbfinale der Königsklasse und stellt damit einen neuen französischen Rekord auf. Nur einmal schaffte es PSG bislang weiter ins Endspiel: 2020 nach einem souveränen Sieg gegen Leipzig, bevor die Pariser im Finale Bayern München unterlagen.

Spanisches Trainer-Duell

Ein besonderes Detail: Es ist erst das dritte Mal, dass im Halbfinale zwei spanische Trainer aufeinandertreffen. Zuvor kam es nur zu den Duellen Rexach gegen del Bosque und Guardiola gegen Luis Enrique.

Arsenal und PSG trafen in dieser Saison bereits in der Gruppenphase aufeinander, damals setzten sich die Gunners zu Hause klar durch. Bisher gelang es nur Manchester City, Paris innerhalb einer Saison der Königsklasse zweimal zu schlagen.

Bei den Spielern stehen zwei Offensivkräfte im Fokus: Bukayo Saka erzielte in seinen ersten beiden Champions-League-Spielzeiten bereits mehr Torbeteiligungen als jeder andere Engländer zuvor. Ousmane Dembélé ist ebenfalls stark unterwegs: Er könnte mit einer weiteren Torbeteiligung den vereinsinternen PSG-Rekord von Kylian Mbappé einstellen.