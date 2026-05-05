Bayern-Profi Luis Díaz hat schon 3715 Minuten hinter sich, PSG-Captain Marquinhos nur 2294. IMAGO

Während PSG und Bayern mit Frische und individueller Klasse glänzen, sieht Mikel Arteta sein Arsenal im Nachteil. Der Trainer verweist auf deutlich höhere Einsatzminuten – doch die Zahlen zeichnen ein differenziertes Bild.

Auch Arsenal-Trainer Mikel Arteta sah das irre Halbfinal-Hinspiel im Parc des Princes .«Das 5:4 zwischen PSG und Bayern München war wahrscheinlich das beste Spiel, das ich je gesehen habe. Was die Qualität der beiden Mannschaften angeht. Vor allem die individuelle Qualität, die die Spieler zeigen. So etwas habe ich noch nie gesehen», lobte der Spanier.

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«Aber wenn ich mir die Spielzeit und die Frische dieser Spieler anschaue, dann überrascht mich das nicht. Um solche Qualitätsmomente zu liefern, muss man sehr frisch sein. Und der Unterschied zwischen den Ligen und der Art, wie sie gegeneinander antreten, ist wie Tag und Nacht», so der 44-Jährige.

Dazu müsse man sich nur die Statistiken dazu ansehen: «Wir spielen in zwei verschiedenen Welten, daher kann man nicht einen Teil davon vergleichen, ohne den Kontext zu berücksichtigen. Ich halte das nicht für sehr fair» resümiert der Gunners-Coach.

Arsenal-Stars überspielt?

Für ihn ist klar, als Premier-League-Klub habe man schlicht mehr und intensivere Spiele als in der Bundesliga oder Ligue 1. Die Folge: eine höhere Belastung für die Profis von der Insel.

In der Tat hat die englische Top-Liga 20 Teams (wie in Spanien oder Italien), während in Frankreich und in Deutschland nur 18 Mannschaften in der höchsten Spielklasse angesiedelt sind. Durch die grössere Anzahl Teilnehmer ergibt sich also mehr Partien. Zudem ist in England mit dem League Cup im Gegensatz zum europäischen Festland noch ein zusätzlicher Wettbewerb vorhanden. Ingesamt sind die Aussagen von Arteta zumindest auf dem Papier nicht aus der Luft gegriffen.

Das mit Abstand Wichtigste sei, die entscheidenden Spieler in Topform zur Verfügung zu haben. Auf die Teams PSG und Bayern angesprochen fragt Arteta: «Wie viele Spieler standen zur Verfügung? Alle, und zwar in Bestform. Das ist das Wichtigste.»

Dass beim Bayern Serge Gnabry fehlte sowie Jamal Musiala und Alphonso Davies zuvor lange ausfielen, geht hierbei aber vergessen. Auch bei PSG sind etwa Ousmane Dembélé oder Fabián Ruiz in der laufenden Spielzeit von Verletzungen ausgebremst worden.

Was sagt die Statistik?

Das Total der 21 meisteingesetzten Spieler bei PSG beträgt 48’698 Minuten. Atlético kommt auf 50’278 Minuten, Bayern auf 51’348 Minuten. Die Arsenal-Profis kommen hingegen auf stolze 54’526 Minuten. Während die 21 meist eingesetzten Profis in Paris also im Schnitt 2319 Minuten auf dem Platz stehen, sind es im München schon 2445 Minuten – und in London 2596 Minuten.

Während der Unterschied der Top-Kicker zwischen Bayern und Arsenal bei 151 Minuten pro Kopf beträgt – also gut eineinhalb Spiele – sind die Gunners-Stars im Vergleich zu PSG schon drei Partien mehr auf dem Platz.

In der Tat haben viele Arsenal-Spieler also ein leicht härteres Programm zu absolvieren. Ob jedoch die kleine Zusatzbealstung ein derarat grosser Unterschied macht, darf bezweifelt werden. Bei der ganzen Rechnerei darf nicht vergessen werden, dass viele Profis ja auch noch Länderspiele absolvieren.

Interessant ist die Thematik trotzdem: Bei Arsenal knacken gleich drei Spieler (David Raya, Declan Rice und Martín Zubimendi) die 4'000 Minuten-Grenze, bei PSG ist Warren Zaïre-Emery der Vielspieler. Der meisteingesetzte Bayern-Star unter Kompany war Luis Díaz mit 3715 Minuten.

Spannend ist, dass die Münchner dafür am meisten Spieler (8) mit mehr als 3000 Minuten aufweisen. Die Gunners und Atlético haben mit je 7 Spielern in dieser Kategorie knapp das Nachsehen. Auffällig ist hier Paris. Neben Zaïre-Emery gehört nur Vitinha zum Klub.

Am Mittwochabend haben in der Allianz Arena die Schlüsselspieler eine unterschiedliche Belastung in den Knochen: Jeder Bayern-Stammspieler stand im Schnitt vier Spiele länger auf dem Platz als die Profis beim Titelverteidiger. Oder anders gesagt: Während PSG stärker rotiert, setzt Bayern mehr auf seine Stammelf. Das Ganze hat natürlich auch mit der Meisterschaft zu tun, wo PSG deutlich weniger gefordert ist – oder eben auch im Schongang beziehungsweise mit der zweiten Garnitur zum Titel kommt. Das wirkt sich natürlich im Saisonverlauf auch auf die Frische oder Verletzungsanfälligkeit aus.

Die Bayern-Spieler mit den meisten Einsatzminuten Luis Díaz 3760 Minuten

Michael Olise 3716 Minuten

Joshua Kimmich 3713 Minuten

Harry Kane 3690 Minuten

Jonathan Tah 3515 Minuten

Manuel Neuer 3060 Minuten

Dayot Upamecano 3031 Minuten

Konrad Laimer 3027 Minuten

Aleksandar Pavlovic 2906 Minuten

Josip Stanisic 2861 Minuten

Leon Goretzka 2220 Minuten

Serge Gnabry 2041 Minuten

Min-jae Kim 1984 Minuten

Lennart Karl 1824 Minuten

Tom Bischof 1474 Minuten

Jonas Urbig 1440 Minuten

Nicolas Jackson 1242 Minuten

Raphaël Guerreiro 1187 Minuten

Hiroki Ito 964 Minuten

Jamal Musiala 874 Minuten

Alphonso Davies 819 Minuten



Total der 21 meisteingesetzten Spieler: 51’348 Minuten Mehr anzeigen

Die PSG-Spieler mit den meisten Einsatzminuten Warren Zaïre-Emery 4051 Minuten

Vitinha 3748 Minuten

Willian Pacho 3629 Minuten

Nuno Mendes 2774 Minuten

Bradley Barcola 2737 Minuten

Khvicha Kvaratskhelia 2576 Minuten

Achraf Hakimi 2499 Minuten

Ilya Zabarnyi 2495 Minuten

João Neves 2372 Minuten

Lucas Chevalier 2340 Minuten

Marquinhos 2294 Minuten

Désiré Doué 2235 Minuten

Matvey Safonov 2100 Minuten

Senny Mayulu 2092 Minuten

Ousmane Dembélé 1913 Minuten

Lucas Hernández 1906 Minuten

Fabián Ruiz 1771 Minuten

Kang-in Lee 1758 Minuten

Gonçalo Ramos 1534 Minuten

Lucas Beraldo 1490 Minuten

Ibrahim Mbaye 1107 Minuten



Total der 21 meisteingesetzten Spieler: 48’698 Minuten Mehr anzeigen

Die Arsenal-Spieler mit den meisten Einsatzminuten David Raya 4230 Minuten

Martín Zubimendi 4123 Minuten

Declan Rice 4066 Minuten

William Saliba 3864 Minuten

Gabriel 3775 Minuten

Jurriën Timber 3309 Minuten

Viktor Gyökeres 3225 Minuten

Bukayo Saka 2945 Minuten

Eberechi Eze 2873 Minuten

Leandro Trossard 2577 Minuten

Piero Hincapié 2503 Minuten

Gabriel Martinelli 2249 Minuten

Noni Madueke 2095 Minuten

Riccardo Calafiori 2041 Minuten

Mikel Merino 1879 Minuten

Martin Ødegaard 1774 Minuten

Ben White 1762 Minuten

Cristhian Mosquera 1707 Minuten

Myles Lewis-Skelly 1547 Minuten

Christian Nørgaard 995 Minuten

Kepa Arrizabalaga 987 Minuten



Total der 21 meisteingesetzten Spieler: 54’526 Minuten Mehr anzeigen

Die Atlético-Spieler mit den meisten Einsatzminuten Dávid Hancko 3669 Minuten

Giuliano Simeone 3656 Minuten

Jan Oblak 3600 Minuten

Marcos Llorente 3512 Minuten

Julián Alvarez 3483 Minuten

Koke 3160 Minuten

Matteo Ruggeri 3080 Minuten

Robin Le Normand 2577 Minuten

Alexander Sørloth 2574 Minuten

Antoine Griezmann 2471 Minuten

Pablo Barrios 2452 Minuten

Marc Pubill 2370 Minuten

Nahuel Molina 2337 Minuten

Álex Baena 2090 Minuten

Nico González 1914 Minuten

Johnny Cardoso 1682 Minuten

Clément Lenglet 1569 Minuten

Thiago Almada 1561 Minuten

José María Giménez 1501 Minuten

Juan Musso 1470 Minuten

Conor Gallagher 1081 Minuten



Total der 21 meisteingesetzten Spieler: 50’278 Minuten Mehr anzeigen

Rekord-Torjäge rin der Champions league

Die Champions-League-Rekordtorjäger 1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin. Bild: Keystone 2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Bild: Getty 3. Robert Lewandowski: 109 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund. Bild: KEYSTONE 4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon. Bild: Keystone 5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid. Bild: Keystone 6. Kylian Mbappé: 70 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco. Bild: Piotr Nowak/PAP/dpa 7. Erling Haaland: 57 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg. 7. Thomas Müller: 57 Tore. Klub: FC Bayern München. Bild: Getty 9. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven. Bild: Keystone 10. Harry Kane: 53 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham. Bild: Imago 11. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal. Bild: Keystone 11. Mohamed Salah: 50 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel. Bild: Getty 13. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam. Bild: Getty 13. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan. Bild: Keystone 15. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin. Bild: Keystone 16. Antoine Griezmann: 44 Tore. Atlético Madrid, Barcelona. Bild: Getty 16. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille. Bild: Keystone 18. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Bild: Keystone 19. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin. Bild: Keystone 20. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid. Bild: Keystone 21. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli. Bild: Keystone 22. Vinicius Junior: 34 Tore. Klubs: Real Madrid. Bild: sda 23. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco. Bild: Keystone 24. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven. Bild: Keystone 25. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan. Bild: Keystone 25. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United. Bild: Keystone 25. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca. Bild: Keystone Die Champions-League-Rekordtorjäger 1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin. Bild: Keystone 2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Bild: Getty 3. Robert Lewandowski: 109 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund. Bild: KEYSTONE 4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon. Bild: Keystone 5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid. Bild: Keystone 6. Kylian Mbappé: 70 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco. Bild: Piotr Nowak/PAP/dpa 7. Erling Haaland: 57 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg. 7. Thomas Müller: 57 Tore. Klub: FC Bayern München. Bild: Getty 9. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven. Bild: Keystone 10. Harry Kane: 53 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham. Bild: Imago 11. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal. Bild: Keystone 11. Mohamed Salah: 50 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel. Bild: Getty 13. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam. Bild: Getty 13. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan. Bild: Keystone 15. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin. Bild: Keystone 16. Antoine Griezmann: 44 Tore. Atlético Madrid, Barcelona. Bild: Getty 16. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille. Bild: Keystone 18. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Bild: Keystone 19. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin. Bild: Keystone 20. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid. Bild: Keystone 21. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli. Bild: Keystone 22. Vinicius Junior: 34 Tore. Klubs: Real Madrid. Bild: sda 23. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco. Bild: Keystone 24. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven. Bild: Keystone 25. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan. Bild: Keystone 25. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United. Bild: Keystone 25. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca. Bild: Keystone

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