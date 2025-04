Arsenal-Trainer Mikel Arteta gibt seinem Flügelstürmer Gabriel Martinelli Anweisungen. imago

Die Halbfinals der Champions League werden am Dienstag mit dem Duell zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain eingeläutet (21.00 Uhr live auf blue Sport). Die Londoner träumen vom zweiten Finaleinzug seit 2006.

Wer Real Madrid, das Champions-League-Team schlechthin, mit einem Gesamtskore von 5:1 aus dem Wettbewerb wirft, darf sich auch Hoffnungen auf den Titel machen. Bei Arsenal surft man nach den zwei Siegen gegen die «Königlichen» auf einer Welle der Euphorie. Dass sich Liverpool am vergangenen Wochenende den Titel in der Premier League sicherte, war in London nur eine Randnotiz. Der Fokus der «Gunners» liegt auf der Champions League und dem möglichen ersten Triumph.

Diesem kam man vor 19 Jahren am nächsten. Auch damals schaltete Arsenal in der K.o.-Phase Real Madrid aus und zog danach bis in den Final. Dort unterlagen die Engländer, bei denen der Schweizer Verteidiger Philippe Senderos im Kader stand, aber nicht zum Einsatz kam, Barcelona durch zwei späte Gegentore 1:2. Die grosse Bühne war seither anderen Mannschaften der Premier League vorbehalten: Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City und sogar Arsenals Erzrivale Tottenham erreichten den Final.

Junge Verteidiger überzeugen

Arsenal überzeugt in dieser Saison vor allem mit einer eisernen Defensive. Nur drei Gegentore kassierte man in der Ligaphase der Champions League, in der Meisterschaft sind 29 Gegentreffer der Bestwert. Erstaunlich ist vor allem das Alter der zuletzt in der Viererkette eingesetzten Abwehrspieler. Die Innenverteidiger Jakub Kiwior und William Saliba sind 25 und 24 Jahre alt, die Aussenverteidiger Jurriën Timber und Myles Lewis-Skelly 23 und 18.

Aber auch offensiv weiss das Team aus der englischen Hauptstadt zu überzeugen. Ausfälle wie die von Kai Havertz und Gabriel Jesus konnten auch dank unkonventioneller Massnahmen kompensiert werden. So wurde der zentrale Mittelfeldspieler Mikel Merino kurzerhand zum Stürmer umfunktioniert und glänzte gegen Real mit einem Tor im Hinspiel und zwei Assists im Rückspiel. Gegen PSG ist Merino allerdings fraglich, Trainer Mikel Arteta, der die Mannschaft seit 2019 betreut, wird wohl erneut in die Trickkiste greifen müssen.

Bereits ein Duell im Oktober

Auf dem Weg in den zweiten CL-Final der Vereinsgeschichte bekommt es Arsenal noch mit Paris Saint-Germain zu tun. Bereits im Oktober trafen die beiden Mannschaften aufeinander. Die Londoner gewannen das Heimspiel 2:0. Ein Ergebnis, das Mut macht, aber auch nicht überbewertet werden darf. Denn nach einem holprigen Start mit drei Niederlagen in den ersten fünf Runden zeigten die Franzosen einen eindrücklichen Steigerungslauf.

Nach Liverpool (Achtelfinal) und Aston Villa (Viertelfinal) will das Team von Trainer Luis Enrique zum dritten Mal in Folge eine englische Mannschaft bezwingen. Allerdings konnte PSG, das bereits als französischer Meister feststeht, in fünf Duellen mit Arsenal noch nie gewinnen. Geht es nach den Arteta und Co. findet diese Statistik eine Fortsetzung.