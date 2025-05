Arsenal-Coach Arteta: «Nach 20 Minuten müsste es 3:0 für uns stehen» 07.05.2025

Arsenal-Coach Mikel Arteta bezeichnet sein Team trotz des Ausscheidens im Halbfinal gegen Paris Saint-Germain als bestes Team der diesjährigen Champions League. Landsmann Luis Enrique hält dagegen – selbst Schützling Declan Rice ist nicht einverstanden mit seinem Chef.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Arsenal-Trainer Mikel Arteta bezeichnet sein Team trotz Halbfinal-Aus als bestes Team der Champions League.

Das erneute Scheitern der Gunners zementiert das Image als ewiger Verlierer auf europäischer Bühne.

PSG-Coach Enrique betont derweil die Effizienz seines Teams und sieht das Weiterkommen als verdient – Donnarumma wird dabei als spielentscheidender Faktor hervorgehoben.

Auch Arsenal-Star Declan Rice betont, dass am Ende doch viel gefehlt habe. Mehr anzeigen

Arsenal hat eines der modernsten Stadien der Welt und einen 120-Millionen-Euro-Transfer wie Declan Rice in seinem Team. Im Champions-League-Viertelfinale warf man heuer sogar den Titelverteidiger Real Madrid aus dem Wettbewerb.

Doch einmal mehr behielt ein mittlerweile 18 Jahre altes Zitat von José Mourinho – «der Manager ist top. Das Team hat eine grosse Zukunft. Aber sie gewinnen nichts» – seine Richtigkeit. So verloren die Gunners gegen Paris Saint-Germain auch das Rückspiel (1:2) und schieden im Halbfinal aus.

«Ich glaube nicht, dass es eine bessere Mannschaft in diesem Wettbewerb gibt, so wie ich es gesehen habe, aber wir sind raus. Ich denke, wir hätten in beiden Spielen viel mehr verdient gehabt», meint Arteta hinterher. Man sei gegen die Franzosen sicher 160 Minuten das bessere Team gewesen, so der 43-Jährige.

Loser-Image vestärkt

Am Ende steht aber eine weitere schmerzhafte Niederlage. Auch für Arteta, der im Dezember 2019 zum Traditionsklub stiess. Zuvor war der Ex-Profi dreieinhalb Jahre Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City. Seine bisherige Ausbeute (Gewinn des FA Cup 2020) liest sich bescheiden.

Er ist in Paris zum sechsten Mal kurz vor dem Ziel gescheitert: In der Premier League verspielte Arsenal 2023 und 2024 spät in der Saison Tabellenführungen. Zudem scheiterten die Gunners 2022 und 2025 im Halbfinal des EFL Cups sowie 2021 im Halbfinal der Europa League.

Arsenal-Coach Mikel Arteta muss wieder mal Trost spenden IMAGO/Sportimage

Das Aus in der Königsklasse hallt nach. «All die Arbeit, die wir investiert haben, die Begeisterung, der Glaube, und was auch immer passiert, man kommt hierher und tut, was wir getan haben. Es ist das erste Mal für 95 Prozent dieser Jungs, denn sie haben noch nie in einem Halbfinal gespielt. Und das zu tun, was sie heute in Paris gegen diese Mannschaft getan haben, ist bemerkenswert», so Arteta.

Bemerkenswert ist aber auch das Verlierer-Image, welches Arsenal anhaftet. Jedes Jahr müssen die Gunner-Fans am Ende einer Saison zuschauen, wie andere Klubs die Trophäen abräumen, spottet die Konkurrenz. In der Tat gingen alle drei Europapokal-Endspiele seit 2000 verloren. Drei weitere Halbfinal-K.o. in der Champions und der Europa League kamen hinzu.

Arteta, der in der Liga noch seinen zweiten Platz hinter Liverpool verteidigen will, hegt keinen Zweifel, dass er seine Spieler im Sommer nach dem Tiefschlag wieder motivieren kann. Als leuchtendes Beispiel will er ausgerechnet einen PSG-Spieler nehmen: «Marquinhos hat elf Mal versucht, die Champions League mit diesem Verein zu gewinnen. Er hat sie nicht gewonnen. Er ist der Captain (...). Elf Mal hat er also eine Berg- und Talfahrt hinter sich», resümiert Arteta. Man müsse in den Spiegel schauen und von jemanden mit einer solchen Laufbahn lernen, findet Arteta.

Trainer Luis Enrique und Captain Marquinhos harmonieren bei PSG . sda

«Wenn man diesen Sport betreiben will, wenn man an Wettkämpfen teilnehmen und ganz nah an den Trophäen sein will, dann sollte man besser damit umgehen können. Aber man muss damit umgehen können», sagt Arteta.

PSG-Coach Enrique und Rice widersprechen

Luis Enrique kann mit den Aussagen seines «guten Freundes» wenig anfangen: «Ich bin überhaupt nicht einverstanden. Sie haben heute clever gespielt (...). Sie haben so gespielt, wie sie es wollten und gerne spielen. Aber ich denke, dass wir in den beiden Spielen mehr Tore geschossen haben als sie – und das ist im Fussball das Wichtigste.»

«Wir haben es verdient, ins Finale zu kommen», betont Enrique und ergänzt: «Sie sind auch eine grossartige Mannschaft, aber ich wiederhole, dass wir im Hinspiel mehr Tore geschossen und grossartig gespielt haben. Und in der zweiten Halbzeit war es ein anderes Spiel – wir hätten noch mehr Tore schiessen können.»

Auch Declan Rice hatte bei «DAZN» (via Kicker) eine andere Sicht als Arteta. «Um ehrlich zu sein, es hat viel gefehlt», so der Mittelfeldspieler: «Wir hätten viel mehr machen können. Es ist echt ärgerlich. Wir hatten einen so dominanten Start. Wenn wir in den ersten 15 bis 20 Minuten eine unserer Chancen nutzen, dann ändert sich das Spiel komplett.» Immerhin da stimmte Rice überein mit seinem Chef, der monierte: «Nach 20 Minuten müsste es 3:0 für uns stehen.»

Doch Gigi Donnarumma hatte was dagegen. Arteta: «Wenn man sich ansieht, wer in den beiden Spielen ihr bester Spieler auf dem Platz war, dann war es ihr Goalie», meint der Spanier und resümiert: «Er hat den Unterschied für sie ausgemacht.» Auch Rice lobte den 26-jährigen Italiener: «Es war eine dieser Nächte, wo der Torhüter unglaubliche Paraden hatte.»

PSG – Arsenal 2:1 UEFA Champions League // Halbfinal-Rückspiel // Saison 24/25 07.05.2025