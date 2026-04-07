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Zwei Titel sind schon futsch Arsenal und die Nerven – verspielen die Gunners wieder alles?

Jan Arnet

7.4.2026

Zwei Titel futsch – bleibt Arsenal auch dieses Jahr ohne Trophäe?

Zwei Titel futsch – bleibt Arsenal auch dieses Jahr ohne Trophäe?

Noch vor zwei Wochen träumte Arsenal vom Quadruple, von allen vier Trophäen in dieser Saison. Jetzt sind zwei Titel schon futsch. Einmal mehr drohen die Gunners, komplett leer auszugehen. Flattern jetzt die Nerven?

07.04.2026

Noch vor zwei Wochen träumte Arsenal vom Quadruple, von allen vier Trophäen in dieser Saison. Jetzt sind zwei Titel schon futsch. Einmal mehr drohen die Gunners, komplett leer auszugehen. Flattern jetzt die Nerven? 

Jan Arnet

07.04.2026, 15:07

07.04.2026, 15:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Arsenal ist der Topfavorit auf den Champions-League-Titel. Im Viertelfinal treffen die Londoner auf Sporting Lissabon (Hinspiel am Dienstagabend ab 21 Uhr live auf blue Sport).
  • Nachdem die Gunners in den letzten zwei Wochen aus beiden englischen Pokal-Wettbewerben ausgeschieden sind, stellt sich die Frage, wie sehr die Nerven wieder beginnen zu flattern.
  • Arsenal wartet schon seit 22 Jahren auf den Premier-League-Titel. Die Königsklasse konnten die Nordlondoner noch nie gewinnen.
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Fast schon trotzig gab sich Mikel Arteta am Wochenende nach der blamablen 1:2-Pleite im FA-Cup-Viertelfinal gegen Southampton. «Wir haben die schönste Phase der Saison noch vor uns», sagte der Arsenal-Coach am Samstagabend, nachdem der Premier-League-Leader es nicht schaffte, den Siebten der Championship zu bezwingen.

Zwei Wochen davor verpassten die Gunners bereits die erste Möglichkeit auf einen Titel in dieser Saison. Im League-Cup-Final gegen Manchester City verlor Arsenal 0:2. Und jetzt, nach dem Aus im Pokal, beginnt bei den Fans schon wieder das grosse Fingernägelkauen. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit hat Arsenal zwei Spiele in Folge verloren. Versagen im Saisonendspurt wieder die Nerven, wie so oft in den vergangenen Jahren?

Arsenal-Trainer Mikel Arteta will die Gunners zum langersehnten Triumph führen.
Arsenal-Trainer Mikel Arteta will die Gunners zum langersehnten Triumph führen.
Keystone

Die Sehnsucht bei den Arsenal-Anhängern nach einem grossen Titel ist riesig. Letztes Jahr war in der Königsklasse im Halbfinal Endstation. In der Premier League wurde Arsenal in den letzten drei Jahren jeweils Zweiter. Vor sechs Jahren konnten die Londoner zuletzt den FA Cup gewinnen, der letzte Premier-League-Titel ist schon 22 Jahre her – und die Champions League konnten die Gunners gar noch nie gewinnen. 

Sporting Clube de Portugal - Arsenal FC
Sporting Clube de Portugal - Arsenal FC

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Die Wochen der Entscheidung

Dass Arteta dennoch optimistisch auf die kommenden Wochen schaut, hat seine Gründe. Gerade in der Liga ist Arsenal auf Kurs. Sieben Spieltage vor Schluss hat Arsenal neun Punkte Vorsprung auf Manchester City. Allerdings hat City noch ein Spiel mehr vor der Brust, und nächste Woche kommt es zum Direktduell – in Manchester. Womöglich schrumpft der Vorsprung also schon in Kürze auf drei Zähler.

In der Champions League sind die Gunners der Topfavorit. Und das nicht nur, weil sie in der Ligaphase alle acht Spiele gewinnen konnten. Im Viertelfinal spielt Arsenal gegen Sporting Lissabon, das vermeintlich schwächste Team aller verbliebenen Mannschaften. Der Supercomputer der Statistik-Gurus von Opta, gefüttert mit tausenden von Daten, hat berechnet, dass Arsenal mit einer Wahrscheinlichkeit von 29 Prozent die grösste Chance auf den Henkelpott besitzt.

Prognosen eines Supercomputers. Das sind die Favoriten auf den Champions-League-Titel

Prognosen eines SupercomputersDas sind die Favoriten auf den Champions-League-Titel

Es gibt aber auch Argumente, die gegen Arsenal sprechen. Weil Arteta in wichtigen Spielen nur ungern rotiert, wuchsen in den letzten Wochen die Verletzungssorgen. Zumindest im Hinspiel in Lissabon werden am Dienstagabend unter anderem Bukayo Saka, Jurrien Timber, Eberechi Eze und Mikel Merino fehlen. Immerhin ist Martin Ödegaard nach seinen Knieproblemen wieder einsatzbereit.

Ex-Sporting-Stürmer Gyökeres als entscheidender Mann?

Wie ist es um das Nervenkostüm der Startruppe bestellt? Das Spiel gegen Southampton hat gezeigt, wie viel in dieser Phase der Saison auch im Kopf entschieden wird, selbst wenn der Gegner auf dem Papier unterlegen ist.

Gegen Sporting ist Arsenal Favorit – und hat entsprechend sehr viel zu verlieren. Ein Fakt, der den Fans im Viertelfinal-Hinspiel zudem Bauchschmerzen bereitet: Arsenal hat in der K.o.-Phase im Europacup noch nie auswärts gegen eine portugiesische Mannschaft gewinnen können.

Dennoch geht Arsenal als haushoher Favorit ins Duell mit Sporting. Die Hoffnungen bei den Gunners ruhen vor allem auf dem formstarken Stürmer Viktor Gyökeres, der letzte Saison selbst noch beim heutigen Gegner spielte und zuletzt Schweden fast im Alleingang an die WM schoss. Zu Saisonbeginn wurde der 67-Millionen-Mann von einigen Fans schon als Flop abgestempelt, jetzt könnte ausgerechnet er Arsenal zum langersehnten Ruhm führen.

Vom Nachfolger zum Schlüsselspieler. Sportings Suárez fordert Arsenal-Stürmer Gyökeres heraus

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