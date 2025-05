Zeit, Frust, Ärger und Enttäuschung in eine grossartige Leistung umzuwandeln: Arsenals Trainer Mikel Arteta. Keystone

Arsenal spielt am Mittwoch bei Paris Saint-Germain um den Einzug in den Final der Champions League – und gegen das eigene Image. Nach dem 0:1 vor einer Woche treten die Londoner mit Wut im Bauch an.

«Wir haben eine Menge Frust, Ärger und Enttäuschung kreiert», sagte Trainer Mikel Arteta am Tag vor dem Halbfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain. Jetzt sei es an der Zeit, genau das in eine «grossartige Leistung» umzuwandeln.

Mit der 0:1-Heimniederlage im Hinspiel hat sich Arsenal im Duell mit dem französischen Meister eine Hypothek eingehandelt. Auch deshalb nehmen Artetas kraftvolle Worte viele Fans von Arsenal mit. Die Gunners haben es satt, jedes Jahr am Ende einer Saison dabei zuzuschauen, wie andere Klubs die Trophäen überreicht bekommen. Auch Arteta will diesen Umstand ändern: «Du musst in diesem Wettbewerb etwas Spezielles schaffen, um das Recht zu haben, im Final zu stehen. Und der Moment, das zu tun, kommt jetzt in Paris!»

Wie ein «schlaksiger Teenager»

Arsenal hat eines der modernsten Stadien der Welt und einen 120-Millionen-Euro-Transfer wie Declan Rice in seinem Team. Im Viertelfinal der Champions League warfen die Londoner den Titelverteidiger Real Madrid aus dem Wettbewerb. Trotzdem haftet dem Klub ein Loser-Image an. Alle drei Finals im Europacup seit 2000 gingen verloren. Dazu kommen drei weitere Halbfinal-Niederlagen in der Champions und der Europa League. In der Saison 2022/23 stand Arsenal an 27 von 38 Spieltagen auf Platz 1 der Premier League – und verspielte am Ende noch einen Vorsprung von fünf Punkten auf Manchester City.

«Arsenal ist ein grosser Klub. Aber nicht auf internationaler Bühne», sagte der deutsche TV-Experte und langjährige England-Profi Dietmar Hamann in einem «Kicker»-Interview. Die «New York Times» spottete sogar, neben den Halbfinalisten PSG, dem FC Barcelona und Inter Mailand wirke Arsenal wie ein «schlaksiger Teenager in einem Raum voller gut aussehender 21-Jähriger».

PSG mit frischen Beinen und Titelhunger

Auf der anderen Seite hat das von Trainer Luis Enrique mit durchschlagendem Erfolg reformierte Paris Saint-Germain den zweiten Final in der Champions League im Visier. Fünf Jahre nach der Niederlage gegen Bayern München während der Corona-Pandemie soll am 31. Mai in München der grosse Coup gelingen.

In der Ligue 1 ist PSG als feststehender Meister bereits im Schongang unterwegs. Beim jüngsten 1:2 gegen Strasbourg, der zweiten Niederlage in Folge, baute Luis Enrique seine Elf im Vergleich zum Sieg in London auf zehn Positionen um. Gegen Arsenal kann der Spanier am Mittwochabend (21.00 Uhr) auch wieder auf seinen besten Torschützen Ousmane Dembélé zurückgreifen.