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«Inakzeptabel auf diesem Niveau» Arsenal tobt wegen zurückgenommenem Elfmeter

Björn Lindroos

30.4.2026

Arteta: «Extrem enttäuscht und genervt»

Arteta: «Extrem enttäuscht und genervt»

29.04.2026

Penalty-Wirbel in Madrid. Weil ein vermeintlicher Elfmeter für Arsenal kurz vor Schluss zurückgenommen wird, zeigen sich Trainer Arteta und Stürmer Gyökeres nach dem Spiel frustriert.

Björn Lindroos

30.04.2026, 08:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Remis zwischen Arsenal und Atlético Madrid gibt eine Penalty-Entscheidung zu reden.
  • Mikel Arteta und Viktor Gyökeres verstehen nicht, wie der Elfmeter kurz vor Schluss zurückgenommen werden konnte.
  • Kommende Woche gehts im Rückspiel in London um den Einzug in den Final der Champions League.
Mehr anzeigen

Alles offen zwischen Atlético Madrid und Arsenal. Im Halbfinal-Hinspiel trennen sich die beiden Teams mit 1:1, die Tore fallen beide durch Elfmeter. Doch hätte Arsenal noch einen zweiten Penalty bekommen müssen?

In der Schlussphase zeigt Schiedsrichter Makkelie auf den Punkt, nachdem Arsenals Eze von Atléticos Hancko vermeintlich am Fuss getroffen wird. Der VAR schaltet sich aber ein und Makkelie nimmt die Entscheidung nach Konsultation der Bilder zurück.

Atlético – Arsenal 1:1

Atlético – Arsenal 1:1

UEFA Champions League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26

29.04.2026

Arteta und Gyökeres genervt

Ein strittiger Entscheid, der bei Arsenal für rote Köpfe sorgt. «Ich bin extrem genervt und enttäuscht. Denn es ist gegen die Regeln. Ich verstehe es nicht und es ändert den Lauf des Spiels», ärgert sich Trainer Mikel Arteta nach dem Spiel. Und ergänzt: «Es ist ein klarer Kontakt. Du kannst diese Entscheidung nicht zurücknehmen. Inakzeptabel auf diesem Level.»

Auch Arsenals einziger Torschütze Viktor Gyökeres hadert nach der Partie. Der Schwede sagt: «Ich verstehe nicht, warum sie ihn zurücknehmen. Für mich sieht es nach einem Kontakt aus. Aber es ist ihre Entscheidung.»

Gyökeres: «Verstehe nicht, warum sie ihn zurücknehmen»

Gyökeres: «Verstehe nicht, warum sie ihn zurücknehmen»

29.04.2026

Dennoch gibt er sich kämpferisch: «Wir waren in der ersten Halbzeit gut. Danach waren sie besser. Es war ein schwieriges Spiel an einem schwierigen Ort. Aber es ist erst Halbzeit.»

Kommende Woche geht der Halbfinal in die zweite Runde. Am Dienstag wollen die Gunners im heimischen Emirates den Final-Einzug perfekt machen. Ganz ohne Schiri-Ärger.

Meier kritisiert Schiri Makkelie: «Nicht zufrieden mit seiner Leistung»

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29.04.2026

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Atlético – Arsenal 1:1

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UEFA Champions League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26

29.04.2026

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Atlético – Arsenal 1:1

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