Aston Villa blamiert sich mit Hymnen-Fauxpas 15.04.2025

Grosser Moment, kleine Panne: Beim ersten Champions-League-Viertelfinal in Birmingham ertönt ausgerechnet die Europa-League-Hymne. Die Spieler reagieren mit Stirnrunzeln – und verlieren früh den Faden.

Sandro Zappella Sandro Zappella

In der Champions League kommt es in Birmingham zu einer Premiere. Zum ersten Mal überhaupt findet in der zweitgrössten englischen Stadt ein Champions-League-Viertelfinal statt. Der Villa-Park brennt, die Fans glänzen mit einer grossartigen Choreografie: «This is Villa Park», steht geschrieben.» Und dann kommt die Hymne.

Doch irgendetwas stimmt nicht. Die Gesichter der Spieler sprechen Bände. Tatsächlich läuft nicht die legendäre Champions-League-Hymne, sondern diejenige der Europa League. Während Youri Tielemans lachen muss, kann Villa-Verteidiger Ezri Konsa nur den Kopf schütteln ab dem Hymnen-Fauxpas.

Lachen muss auch Villa-Trainer Unai Emery. Der Spanier hat aber immerhin positive Erinnerungen an die Europa-League-Hymne. Er hat den Wettbewerb nämlich viermal gewonnen (dreimal mit dem FC Sevilla und einmal mit dem FC Villarreal) und ist damit Rekordsieger der Europa League.

Das Rückspiel gegen PSG in der Champions League beginnt dann aber nicht nach Wunsch. Bereits in der 11. Spielminute liegt Aston Villa gegen PSG mit 0:1 in Rückstand, in der 28. Minute heisst es schon 0:2. Das Hinspiel haben die Pariser bereits mit 3:1 gewonnen – damals lief im Parc des Princes die richtige Hymne.

11. Minute: Hakimi schiesst PSG im Villa Park in Führung 15.04.2025

Hier gehts zum Live-Ticker der Partie