Aston Villa dürfte von Bayern München mehr Gegenwehr erhalten als in der Startrunde von den Berner Young Boys KEYSTONE

In der zweiten Tranche der zweiten Runde in der Champions League treffen bei Aston Villa gegen Bayern München und Benfica Lissabon gegen Atletico Madrid vier Siegerteams der Startrunde aufeinander.

Seit der Auslosung der Partien sind sie in Birmingham heiss auf dieses Spiel. Dass Aston Villa das erste Heimspiel in der Champions League (oder dem früheren Europacup der Meister) seit 1983 ausgerechnet gegen Bayern München bestreiten darf, ist mehr als passend. 1982 gewann Aston Villa den Meistercup mit einem 1:0-Finalerfolg über Bayern in Rotterdam. 1983 verabschiedete sich Aston Villa dann für 41 Jahre von der obersten Europacup-Bühne.

Das Team von Unai Emery zerlegte in der 1. Runde die Young Boys 3:0 und machte klar, dass es nach versäumter Champions-League-Zeit etwas gutzumachen hat. «Aber jedes Spiel in dieser Ligaphase ist extrem schwierig. Gleichzeitig darf man nicht viele Punkte abgeben, um in der Abrechnung nach acht Runden weit vorne zu stehen», sagt Aston Villas Mittelfeldspieler Youri Tielemans.

Bayern München wird Aston Villa fordern. In der Startrunde erzielten die Münchener als erstes Team überhaupt in einem Champions-League-Spiel neun Tore (9:2 gegen Dinamo Zagreb). Ausserdem sind die Bayern in der Gruppenphase oder jetzt neu Ligaphase der Champions League seit September 2017 und einem 0:3 gegen PSG seit 41 Partien unbesiegt (37 Siege, 4 Unentschieden).

Auch bei Benfica Lissabon gegen Atletico Madrid treffen zwei Sieger aufeinander. Benfica setzte sich zum Auftakt 2:1 bei Roter Stern Belgrad durch, derweil Atletico gegen Red Bull Leipzig nach einem 0:1-Rückstand ebenfalls mit 2:1 gewann.

Ausserdem empfängt Liverpool den FC Bologna, Real Madrid tritt in Lille an, und Leipzig empfängt Juventus Turin.

