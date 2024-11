Aston Villa verursacht dümmsten Penalty des Jahres ++ Sommers Glanztat ++ ein Schweizer trifft

Hier schenkt Aston Villa dem FC Brügge einen Penalty 06.11.2024

Tyrone Mings von Aston Villa unterläuft ein unfassbarer Fauxpas, zwei Schweizer stehen im Mittelpunkt und für einen Barça-Star endet der Abend schmerzhaft. Hier sind die Szenen des Champions-League-Mittwochs.

L. Betschart, J. Arnet Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Champions-League-Mittwoch sorgen einige Aktionen für Diskussionsstoff.

Yann Sommer glänzt bei Inters Sieg gegen Arsenal, hat aber auch Glück. Und Edimilson Fernandes trifft für Stade Brest.

Die verrückteste Szene ereignet sich aber im Spiel zwischen Brügge und Aston Villa. Hier sind Szenen des Abends. Mehr anzeigen

Dummheit führt zu Aston Villas Niederlage

Kuriose Szene in Brügge: Fünf Minuten nach der Pause führt Aston Villas Goalie Emiliano Martinez einen Abstoss aus und spielt einen kurzen Pass zu Teamkollege Tyrone Mings. Dieser nimmt den Ball in die Hände – wohl in der Annahme, das Spiel sei noch nicht freigegeben. Falsch gedacht! Schiedsrichter Tobias Stieler bleibt keine andere Möglichkeit, als nach dem Hands auf Penalty zu entscheiden.

Brügge-Captain Hans Vanaken lässt sich nicht zweimal bitten, verwandelt souverän und schiesst die Belgier damit zum 1:0-Heimsieg. «Dieser Fehler ist wirklich seltsam», sagt Aston Villas Trainer Unai Emery nach dem Schlusspfiff fassungslos. «Das ist in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal passiert – heute.»

Bekannt dürfte die Szene dagegen einigen Arsenal- oder Bayern-Fans vorkommen. Im Viertelfinal-Duell der abgelaufenen Saison nahm Arsenal-Verteidiger Gabriel den Ball nach einem Abstoss von Torhüter David Raya in die Hände.

Trotz vehementer Bayern-Proteste entschied der Schiedsrichter Glenn Nyberg damals nicht auf Penalty und erklärte seine Entscheidung: «Das ist ein Kinderfehler, das pfeife ich nicht im Champions-League-Viertelfinale.»

Gabriel nimmt Ball nach Abstoss von Goalie Raya in die Hand – Schiri gibt kein Penalty für Bayern Wäre das vielleicht der Sieg gewesen? Die Bayern hadern nach dem 2:2 beim FC Arsenal wegen eines Handspiels. Auch kurz vor Schluss gibt es keinen Penalty. 10.04.2024

Sommer räumt Gegenspieler ab

Glück, dass es keinen Penalty gibt, hat auch Yann Sommer bei Inters 1:0-Sieg gegen Arsenal. In der 28. Minute verschätzt sich der Ex-Nati-Goalie bei einer Flanke und trifft Gegenspieler Mikel Merino mit den Fäusten am Kopf. Der Schweizer hätte sich über einen Penaltypfiff wohl nicht beklagen dürfen.

Sommer trifft Merino am Kopf 07.11.2024

Im weiteren Verlauf der Partie glänzt Sommer mit mehreren starken Paraden und hält Inter den Sieg fest. Besonders sehenswert: Seine Flugeinlage gegen Kai Havertz in der 59. Minute:

59. Minute: Sommer bewahrt Inter vor dem Ausgleich 06.11.2024

Ein Schweizer schlägt zu

Auch im Spiel zwischen Sparta Prag und Stade Brest steht ein Schweizer im Mittelpunkt. Edimilson Fernandes hämmert den Ball nach einem Abpraller von der Strafraumgrenze ins Tor zum 1:0 für die Franzosen, welche die Partie am Ende mit 2:1 gewinnen.

Edimilson Fernandes trifft für Brest 06.11.2024

Raphina versucht den Shaqiri

Barça gewinnt bei Roter Stern Belgrad deutlich mit 5:2. Alles will dem Starensemble von Hani Flick aber nicht gelingen. Raphinha versucht in der 1. Halbzeit, einen Eckball direkt zu verwandeln, scheitert aber am Pfosten.

Raphinha dreht fast Eckball rein 06.11.2024

Schmerzhaft endet der Abend für Youngster Pau Cubarsi. Der 17-Jährige wird bei einer Abwehraktion im Gesicht getroffen und muss schliesslich ausgewechselt werden.

Cubarsis Wunde am Kinn muss nach dem Spiel mit zehn Stichen genäht werden. Barça postet die Bilder des gezeichneten Verteidigers in den sozialen Medien und schreibt dazu: «Alles geben für den Verein».