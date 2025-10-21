  1. Privatkunden
Im Regen trainiert, in Kabine kalt geduscht Atlético reicht nach Abschlusstraining in London Beschwerde gegen Arsenal ein

Tobias Benz

21.10.2025

Das Team von Diego Simeone musste beim Abschlusstraining am Montag im Teamhotel duschen.
Das Team von Diego Simeone musste beim Abschlusstraining am Montag im Teamhotel duschen.
IMAGO/Pressinphoto

Atlético Madrid wird beim Abschlusstraining vor dem Kracherspiel gegen Arsenal im Emirates Stadium wortwörtlich kalt geduscht. Nach der Einheit der Spanier fliesst in den Duschen nur kaltes Wasser. Arsenal hat sich mittlerweile entschuldigt.

Tobias Benz

21.10.2025, 11:50

21.10.2025, 12:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Atlético Madrid hat nach dem Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Arsenal Beschwerde bei der UEFA eingereicht.
  • Der Grund: Nach der Einheit floss in den Garderoben des Emirates Stadium in London nur kaltes Wasser.
  • Die Spanier mussten daraufhin im Teamhotel duschen.
  • Arsenal hat sich mittlerweile für den Vorfall entschuldigt.
Mehr anzeigen
UHD HDR Arsenal FC - Atlético de Madrid
UHD HDR Arsenal FC - Atlético de Madrid

Di 21.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Arsenal FC - Atlético de Madrid

Mit tv.blue.ch mieten

Kaltwasser-Gate vor dem Champions-League-Kracher in London: Spieler und Staff von Atlético Madrid konnten gemäss «Marca» nach dem Abschlusstraining im Emirates Stadium erst im Teamhotel duschen. Der Grund: In der Garderobe floss nur kaltes Wasser.

Das fehlende Warmwasser sorgte bei den Madrilenen gemäss der spanischen Zeitung für «grosse Verärgerung». Das dürfte wohl auch daran gelegen haben, dass die Atléti-Spieler die zweite Hälfte ihrer Trainingseinheit bei frischen 13 Grad und im Regen absolvieren mussten.

Die Rojiblancos haben daraufhin Beschwerde bei der UEFA eingereicht. Man könne nicht verstehen, dass ein modernes Stadion wie das Emirates bei einem Turnier wie der Champions League etwas so Grundlegendes nicht zur Verfügung stelle.

Dabei hätten die Spanier die englischen Mitarbeiter bereits bei ihrer Ankunft im Stadion um 17:30 Uhr darauf hingewiesen, dass es kein warmes Wasser gab, heisst es in dem Bericht.

Arsenal entschuldigt sich

Das Problem konnte – offenbar kurz nachdem das spanische Team in nasser und verschwitzter Kleidung wieder ins Teamhotel aufgebrochen war – gelöst werden. Wie Arsenal mitteilt, sei der Zwischenfall um 18:45 Uhr gemeldet worden. Um 19:15 Uhr hätten die Madrilenen ihr Training beendet und um 19:25 sei wieder heisses Wasser geflossen.

Der Londoner Verein entschuldigte sich daraufhin offiziell bei Atlético Madrid. Klar ist: Im Kracher-Duell zwischen den beiden Top-Teams ist nun nur noch mehr Feuer drin. Der Hochkaräter in der Königsklasse wird ab 21.00 Uhr live auf blue Sport übertragen.

