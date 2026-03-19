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Champions League Auf welchen Viertelfinal-Kracher freust du dich am meisten?

Patrick Lämmle

19.3.2026

Wird Real-Star Vinicius Junior auch gegen Bayern jubeln?
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Imago

In den Viertelfinals der Champions League kommt es zu absoluten Hammer-Duellen. Das sind die Paarungen.

Patrick Lämmle

19.03.2026, 07:54

Beim Blick auf die Viertelfinals sticht mit Sporting Lissabon nur ein Team heraus, das nicht zur vermeintlichen Beletage des europäischen Fussballs gehört. Die Portugiesen bekommen es im Viertelfinal mit Arsenal zu tun. Die restlichen Duelle haben fast schon Final-Charakter.

Das sind die Viertelfinal-Kracher

  • PSG – Liverpool
  • Real Madrid – Bayern München
  • Barcelona – Atlético Madrid
  • Sporting – Arsenal

    Die Hinspiele finden am 7. und 8. April gespielt, die Rückspiele finden eine Woche später statt.
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