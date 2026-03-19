In den Viertelfinals der Champions League kommt es zu absoluten Hammer-Duellen. Das sind die Paarungen.
Beim Blick auf die Viertelfinals sticht mit Sporting Lissabon nur ein Team heraus, das nicht zur vermeintlichen Beletage des europäischen Fussballs gehört. Die Portugiesen bekommen es im Viertelfinal mit Arsenal zu tun. Die restlichen Duelle haben fast schon Final-Charakter.
Das sind die Viertelfinal-Kracher
- PSG – Liverpool
- Real Madrid – Bayern München
- Barcelona – Atlético Madrid
- Sporting – Arsenal
Die Hinspiele finden am 7. und 8. April gespielt, die Rückspiele finden eine Woche später statt.