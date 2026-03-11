Aufregung um Kimmich und Olise – holten Bayern-Stars absichtlich Gelbe Karten?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

UEFA könnte längere Sperre verhängen Aufregung um Kimmich und Olise – holten Bayern-Stars absichtlich Gelbe Karten?

Syl Battistuzzi

11.3.2026 - 10:57

Aufregung um Kimmich und Olise – holten Bayern-Stars absichtlich Gelbe Karten?

Aufregung um Kimmich und Olise – holten Bayern-Stars absichtlich Gelbe Karten?

11.03.2026

Bayern steht nach dem 6:1-Sieg über Atalanta Bergamo so gut wie sicher im Viertelfinale der Champions League. Joshua Kimmich und Michael Olise fehlen im Rückspiel gesperrt. Die beiden Schlüsselspieler holten sich noch die Gelbe Karte ab. War es einfach Pech oder steckte Absicht dahinter?

DPA, Syl Battistuzzi

11.03.2026, 10:57

11.03.2026, 11:27

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Die Bayern-Spieler Joshua Kimmich und Michael Olise sahen im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo in der Schlussphase Gelbe Karten und sind dadurch im Rückspiel gesperrt,
  • Die Verwarnungen sind mutmasslich taktisch provoziert. Kimmich erläutert zwar hinterher, dass lediglich Zeitspiel zur Führungssicherung dahintersteckte.
  • Ein bewusstes Provozieren von Gelben Karten kann Konsequenzen haben, wie der Fall Sergio Ramos zeigt, der dafür von der UEFA einst für zwei Spiele gesperrt wurde.
Mehr anzeigen

Ein glücklicher Zufall – oder waren es am Ende Gelbe Karten mit Kalkül? Joshua Kimmich und Michael Olise werden dem FC Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo fehlen.

Kantersieg im Hinspiel. Die Bayern schiessen Atalanta im eigenen Stadion ab

Kantersieg im HinspielDie Bayern schiessen Atalanta im eigenen Stadion ab

Nach dem 6:1-Sieg im Hinspiel dürfte der deutsche Rekordmeister den Ausfall von Captain Kimmich und dem herausragenden Doppeltorschützen Olise aber ganz gut verkraften können.

Kein zweiter Fall Ramos zu erwarten?

«Wir haben geführt, wir haben auf Zeit gespielt, dann bekommst du Gelbe Karten», sagte Sportvorstand Max Eberl. Sorge vor einer längeren Sperre war bei Bayern nicht zu vernehmen.

Die UEFA hatte 2019 Real Madrids Captain Sergio Ramos für zwei Partien gesperrt, weil er im Achtelfinal-Hinspiel bei Ajax Amsterdam eine Gelbe Karte provoziert hatte. Die Aktion des Spaniers – die Verwarnung holte er sich mit einem rüden Foul ab – ging aber nach hinten raus: Ohne Ramos verlor Real nach dem 2:1-Hinspielsieg das Rückspiel noch mit 1:4.

Joshua Kimmich und Michael Olise feieren den Sieg – und fehlen im Rückspiel gesperrt. 
Joshua Kimmich und Michael Olise feieren den Sieg – und fehlen im Rückspiel gesperrt. 
KEYSTONE

«Generell bin ich schon einer, der jedes Spiel machen möchte», meinte Kimmich und wies auf den Gegenspieler hin. «Ich glaube, wenn der nicht durchdreht, dann gibt es auch keine Gelbe Karte. Ich habe schon lange gebraucht, wollte jetzt nicht ins Pressing reinspielen. Ich habe zu lange gebraucht, auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, wenn der nicht auf mich zustürmt, lässt der Schiri es vielleicht durchgehen.»

Kimmich: «Jetzt haben wir die Quittung»

Absichtlich habe man sich die Verwarnung nicht abgeholt, so Kimmich. «Unnötiges Zeitspiel auf jeden Fall. Am Ende haben wir jetzt die Quittung, dürfen nicht mitspielen, fertig.» Durch das 6:1 im Hinspiel stehen die Münchner so gut wie sicher im Viertelfinale gegen den Sieger des Duells Real Madrid gegen Manchester City. Die Rückspiele finden in der kommenden Woche statt.

Die UEFA erklärte auf Anfrage, dass entsprechend den Regeln Kimmich und Olise im Rückspiel gegen Bergamo gesperrt sind. Gleichzeitig betonte aber ein Sprecher, dass die offiziellen Spielberichte der Partien am Dienstag derzeit geprüft werden: «Sobald Vorfälle gemeldet werden, werden Verfahren eingeleitet. Sollten diese zu Disziplinarmassnahmen führen, werden diese auf der UEFA-Disziplinar-Homepage veröffentlicht.» Das könne in den nächsten Tagen erfolgen.

Die Highlights vom Dienstagabend

Atalanta – Bayern 1:6

Atalanta – Bayern 1:6

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Atlético – Tottenham 5:2

Atlético – Tottenham 5:2

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Newcastle – Barcelona 1:1

Newcastle – Barcelona 1:1

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Galatasaray – Liverpool 1:0

Galatasaray – Liverpool 1:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Meistgelesen

Postauto-Brand in Kerzers – was wir wissen und was nicht
«Ich hörte laute Schreie» – «habe versucht, mit meinen Händen brennende Hose zu löschen»
250-Meter-Erdspalt wächst täglich – Walliser Dorf droht Evakuierung

Videos aus dem Ressort

Hakimi: «Ich trage eine grosse Verantwortung»

Hakimi: «Ich trage eine grosse Verantwortung»

Er ist der erste Marokkaner, der in einem Champions-League-Final spielte: Achraf Hakimi. Der 27-Jährige über sein Vaterland, die Vorbildfunktion und eine grosse Verantwortung.

11.03.2026

«Das sind keine schönen Bilder»

«Das sind keine schönen Bilder»

Bayern München feiert zwar einen ungefährdeten Sieg, aber die Verletzungshexe schlägt heftig zu. Sowas sehen auch die blue Sport Experten nicht gerne.

10.03.2026

Atlético – Tottenham 5:2

Atlético – Tottenham 5:2

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Hakimi: «Ich trage eine grosse Verantwortung»

Hakimi: «Ich trage eine grosse Verantwortung»

«Das sind keine schönen Bilder»

«Das sind keine schönen Bilder»

Atlético – Tottenham 5:2

Atlético – Tottenham 5:2

Mehr Videos

Mehr Königsklasse

Horrorfoul bleibt unbestraft. Reif und Meier fassungslos: «Falls dieser Schiri nächste Woche pfeift, bin ich empört»

Horrorfoul bleibt unbestraftReif und Meier fassungslos: «Falls dieser Schiri nächste Woche pfeift, bin ich empört»

«Mich ekelt das an». Reif und Streller kritisieren Spurs-Coach Tudor für frühen Goalie-Wechsel scharf

«Mich ekelt das an»Reif und Streller kritisieren Spurs-Coach Tudor für frühen Goalie-Wechsel scharf

Real unter Druck. Schwierige Tage für Alvaro Arbeloa

Real unter DruckSchwierige Tage für Alvaro Arbeloa