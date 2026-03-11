Aufregung um Kimmich und Olise – holten Bayern-Stars absichtlich Gelbe Karten? 11.03.2026

Bayern steht nach dem 6:1-Sieg über Atalanta Bergamo so gut wie sicher im Viertelfinale der Champions League. Joshua Kimmich und Michael Olise fehlen im Rückspiel gesperrt. Die beiden Schlüsselspieler holten sich noch die Gelbe Karte ab. War es einfach Pech oder steckte Absicht dahinter?

DPA, Syl Battistuzzi dpa

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Bayern-Spieler Joshua Kimmich und Michael Olise sahen im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo in der Schlussphase Gelbe Karten und sind dadurch im Rückspiel gesperrt,

Die Verwarnungen sind mutmasslich taktisch provoziert. Kimmich erläutert zwar hinterher, dass lediglich Zeitspiel zur Führungssicherung dahintersteckte.

Ein bewusstes Provozieren von Gelben Karten kann Konsequenzen haben, wie der Fall Sergio Ramos zeigt, der dafür von der UEFA einst für zwei Spiele gesperrt wurde. Mehr anzeigen

Ein glücklicher Zufall – oder waren es am Ende Gelbe Karten mit Kalkül? Joshua Kimmich und Michael Olise werden dem FC Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo fehlen.

Nach dem 6:1-Sieg im Hinspiel dürfte der deutsche Rekordmeister den Ausfall von Captain Kimmich und dem herausragenden Doppeltorschützen Olise aber ganz gut verkraften können.

Kein zweiter Fall Ramos zu erwarten?

«Wir haben geführt, wir haben auf Zeit gespielt, dann bekommst du Gelbe Karten», sagte Sportvorstand Max Eberl. Sorge vor einer längeren Sperre war bei Bayern nicht zu vernehmen.

Die UEFA hatte 2019 Real Madrids Captain Sergio Ramos für zwei Partien gesperrt, weil er im Achtelfinal-Hinspiel bei Ajax Amsterdam eine Gelbe Karte provoziert hatte. Die Aktion des Spaniers – die Verwarnung holte er sich mit einem rüden Foul ab – ging aber nach hinten raus: Ohne Ramos verlor Real nach dem 2:1-Hinspielsieg das Rückspiel noch mit 1:4.

Joshua Kimmich und Michael Olise feieren den Sieg – und fehlen im Rückspiel gesperrt. KEYSTONE

«Generell bin ich schon einer, der jedes Spiel machen möchte», meinte Kimmich und wies auf den Gegenspieler hin. «Ich glaube, wenn der nicht durchdreht, dann gibt es auch keine Gelbe Karte. Ich habe schon lange gebraucht, wollte jetzt nicht ins Pressing reinspielen. Ich habe zu lange gebraucht, auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, wenn der nicht auf mich zustürmt, lässt der Schiri es vielleicht durchgehen.»

Kimmich: «Jetzt haben wir die Quittung»

Absichtlich habe man sich die Verwarnung nicht abgeholt, so Kimmich. «Unnötiges Zeitspiel auf jeden Fall. Am Ende haben wir jetzt die Quittung, dürfen nicht mitspielen, fertig.» Durch das 6:1 im Hinspiel stehen die Münchner so gut wie sicher im Viertelfinale gegen den Sieger des Duells Real Madrid gegen Manchester City. Die Rückspiele finden in der kommenden Woche statt.

Die UEFA erklärte auf Anfrage, dass entsprechend den Regeln Kimmich und Olise im Rückspiel gegen Bergamo gesperrt sind. Gleichzeitig betonte aber ein Sprecher, dass die offiziellen Spielberichte der Partien am Dienstag derzeit geprüft werden: «Sobald Vorfälle gemeldet werden, werden Verfahren eingeleitet. Sollten diese zu Disziplinarmassnahmen führen, werden diese auf der UEFA-Disziplinar-Homepage veröffentlicht.» Das könne in den nächsten Tagen erfolgen.

