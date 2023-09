«Ich traue YB eine Überraschung zu» – Jurendic warnt Leipzig Im Sommer wechselte der langjährige FCZ-Sportchef Marinko Jurendic zu Bundesligist Augsburg. Im Interview mit blue News blickt er auf die Champions-League-Partie zwischen YB und Leipzig. 15.09.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag ( 18.45 Uhr live auf blue Sport ) trifft YB in der Champions League im Wankdorf auf RB Leipzig.

Ex-FCZ-Sportchef Marinko Jurendic, seit August Sportdirektor bei Augsburg, traut YB eine Überraschung zu.

Zwar sei Leipzig «unbestritten Favorit», der Kunstrasen könnte dem Bundesligisten aber Probleme bereiten, glaubt Jurendic. Mehr anzeigen

Es sei «unbestritten, wer Favorit ist», sagt Jurendic und erinnert daran, dass Leipzig anfangs Saison im Superpokal die Bayern geschlagen und drei der ersten vier Bundesliga-Spiele gewonnen hat. Einzig im Spektakel-Spiel gegen das noch makellose Leverkusen setzte es eine 2:3-Niederlage ab. Zuletzt zieht auch Jurendic mit Augsburg gegen starke Leipziger den Kürzeren (0:3-Auswärtspleite).

«Sie sind ambitioniert und haben eine ungemein gute Ausrichtung.» Ihre Philosophie sei es, auf schnelle, dynamische und entwicklungsfähige Spieler zu setzen. «In jeder Linie haben sie, auch in der Bundesliga, überdurchschnittliche Qualität», sagt der 45-Jährige.

YB und der Kunstrasen-Vorteil

Nichtsdestotrotz traut Augsburgs Sportdirektor den Bernern einiges zu: «Wir dürfen nicht unterschätzen, dass YB zuhause spielt. Und wir wissen um den Heimvorteil.» Stichwort Kunstrasen: «Das kennt man in der Bundesliga nicht.»

Dass die Umstellung auf die Plastikunterlage internationalen Schwergewichten Probleme bereiten kann, habe man in der Champions-League-Saison 2021/22 gesehen, als YB im Heimspiel gegen Manchester United einen 2:1-Sieg einfuhr.

Es gibt noch weitere Beispiele. 2018 hat YB in der Königsklasse dank eines Doppelpacks des heutigen blue Sport Experten Guillaume Hoarau Juventus im heimischen Stadion mit 2:1 besiegt. Auch an den 2:1-Heimsieg gegen Leverkusen im Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League im Jahr 2021 und den damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale erinnert man sich in der Hauptstadt gerne.

Und so sieht Jurendic durchaus Chancen für YB: «Wenn man das Spiel von Leipzig neutralisieren kann, wenn man die schnellen Spieler aus dem Spiel nehmen kann und möglichst lange im Spiel bleiben kann, dann traue ich YB auch eine Überraschung in diesem Heimspiel zu.»