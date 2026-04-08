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Kurioses Atlético-Handspiel im Strafraum Barça-Coach Flick tobt – auch Schiri-Experte Meier rügt den VAR: «Das ist ein klarer Fehler»

Tobias Benz

9.4.2026

Urs Meier analysiert kuriose Handspiel-Szene in Barcelona: «Das ist ein klarer Fehler»

Urs Meier analysiert kuriose Handspiel-Szene in Barcelona: «Das ist ein klarer Fehler»

08.04.2026

Atlético Madrid gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Barcelona mit 2:0. Nach dem Spiel gibt eine kuriose Handspiel-Szene im Strafraum der Gäste zu reden. blue Schiri-Experte Urs Meier und Barça-Coach Hansi Flick rügen den VAR.

Tobias Benz

09.04.2026, 00:07

09.04.2026, 00:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem 2:0-Auswärtssieg von Atlético Madrid beim FC Barcelona ärgern sich die Katalanen über einen nicht gegeben Penalty in der zweiten Halbzeit.
  • Bei einem Abstoss nimmt Atlético-Verteidiger Marc Pubill den Ball in die Hand. Hätte das Strafstoss geben müssen?
  • Für Barcelona-Coach Hansi Flick und blue Schiri-Experte Urs Meier ist der Fall klar: Penalty.
Mehr anzeigen

Im Camp Nou tickt gerade die 54. Minute aus, als Atlético-Goalie Juan Musso einen Abstoss ausführt und den Ball innerhalb des Fünfmeterraums zu Teamkollege Marc Pubill spielt. Doch dieser spielt nicht weiter, sondern stoppt die Kugel mit der Hand und führt seinerseits den Abstoss aus – zurück zu Keeper Musso. Abstoss? Handspiel? Penalty?

Das Stadion tobt augenblicklich, auch mehrere Barça-Spieler beschweren sich lautstark bei Schiedsrichter Istvan Kovacs. Doch die Pfeife des Ungar bleibt stumm. Die Szene erinnert an das Champions-League-Spiel zwischen Brügge und Aston Villa aus dem Jahr 2024. Damals wurde den Belgiern für eine praktisch identische Szene ein Penalty zugesprochen.

Hier schenkt Aston Villa dem FC Brügge einen Penalty

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06.11.2024

Auch bei der Partie zwischen Arsenal und Bayern München aus dem selben Jahr kam es zu einem solchen Handspiel beim Abstoss. Damals blieb die Pfeife des Schiedsrichters jedoch ebenfalls stumm.

Flick tobt, Schiri-Experte Meier rügt den VAR

Für Barcelona-Coach Hansi Flick ist nach dem 0:2 gegen Atlético der Fall klar: «Das hätte einen Penalty und die zweite Gelbe Karte geben müssen», tobt der deutsche Taktiker im Interview. Besonders bitter: Kurz vor der Pause fliegt Barça-Verteidiger Pau Cubarsi nach einer VAR-Intervention vom Platz.

In der 54. Minute winkt der Videoschiedsrichter die kuriose Handspiel-Szene dann aber durch – und das obwohl Übeltäter Marc Pubill bereits in der ersten Halbzeit mit der gelben Karte verwarnt worden war und für die Szene womöglich die Ampelkarte hätte sehen können. «Für was haben wir denn einen VAR? Das ist unglaublich!», ärgert sich Flick.

Flick tobt nach kurioser Handspiel-Szene im Strafraum: «Das ist Penalty und Rot»

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08.04.2026

Auch blue Schiri-Experte Urs Meier rügt das Schiedsrichtergespann: «Da gibt es eigentlich eine einfache Regel: Handspiel. Das gibt Elfmeter. So einfach ist das.»

Insbesondere der Einsatz des VAR sei in dieser Szene zu vermissen, so Meier weiter. «Man sieht den Schiedsrichter. Er ist sich unsicher und weiss gar nicht, was genau passiert ist. Vermutlich kriegt er auch keinen Hinweis des VAR. Keine Ahnung warum. Eigentlich hätte der sagen müssen: ‹Schau dir das an, das ist ein klarer Fehler›. Aber das ist nicht passiert.»

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UEFA Champions League | Viertelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

08.04.2026

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