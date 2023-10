Barcelona – Shakhtar 2:1 Gruppenphase Champions League, 3. Spieltag 25.10.2023

Barcelona feiert im Camp Nou den dritten Sieg im dritten Spiel. Lange Zeit schaut es für den spanischen Meister nach einem Spaziergang aus, ehe Donezk verkürzt und Barça noch in Bedrängnis bringt. Derweil lässt Feyenoord Lazio Rom keine Chance.

Der FC Barcelona macht in der Champions League den nächsten Schritt in Richtung K.o.-Phase. Die Katalanen setzen sich am Mittwochabend mit 2:1 (2:0) gegen Shakhtar Donezk durch und holen damit den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel. Ferran Torres (28. Minute) und Fermín López (36.) erzielen die Tore für Barça, das am Samstag im Clásico Real Madrid empfängt. Georgiy Sudakov (62.) macht den Anschlusstreffer für die Ukrainer, die Barcelona das erste Gegentor in dieser Königsklassen-Saison zufügen. Der Gegentreffer bleibt für den spanischen Meister ohne Folgen.

Im Rennen um das Achtelfinale holt auch Feyenoord Rotterdam einen wichtigen Erfolg. Der niederländische Fussball-Meister besiegt Lazio Rom mit 3:1 (2:0). Santiago Giménez (31./74.) und Ramiz Zerrouki (45.+2) treffen für die Gastgeber. Pedro (83./Foulelfmeter) erzielt das Tor für Lazio. In der Tabelle der Gruppe E zieht Feyenoord durch den Sieg an den Italienern vorbei.

Feyenoord – Lazio 3:1 Gruppenphase Champions League, 3. Spieltag 25.10.2023

