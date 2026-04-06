Barças Lamine Yamal gegen Atléticos Julian Alvarez. IMAGO/Photo Players Images

Wenn Barcelona und Atlético Madrid aufeinandertreffen, ist Spannung garantiert. Während Barça auf die Kreativität von Jungstar Lamine Yamal setzt, ruhen Atléticos Hoffnungen auf Torjäger Julián Alvarez.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen FC Barcelona und Atlético Madrid treffen am Mittwochabend (20.45 Uhr live auf blue Sport) erneut im Champions-League-Viertelfinale aufeinander.

Barcelonas Offensive überzeugt unter Hansi Flick mit vielen Torschützen, angeführt von Talenten wie Lamine Yamal, während die Defensive zuletzt grosse Schwächen zeigt.

Atlético setzt auf Torjäger Julián Alvarez, der mit starken Offensivwerten und intensivem Pressing eine zentrale Rolle gegen Barças anfällige Abwehr spielen dürfte. Am Wochenende wurde der Argentinier geschont. Mehr anzeigen

Der FC Barcelona und Atlético Madrid treffen zum fünften Mal in einem europäischen Wettbewerb aufeinander. Fun Fact: Alle Begegnungen fanden im Viertelfinale der Champions League statt.

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Atlético Madrid hat nur eines seiner letzten vier Spiele in der Königsklasse gegen den FC Barcelona verloren (2 Siege, 1 Remis und 1 Niederlage) und die Katalanen in beiden vorherigen K.o.-Runden eliminiert (2013/14 und 2015/16).

Der FC Barcelona ist aber in seinen letzten 25 Pflichtspielen gegen Atlético Madrid im Camp Nou ungeschlagen. Ausserdem haben die Colchoneros noch nie ein Auswärtsspiel in der Champions League gegen einen spanischen Gegner gewonnen und vier der fünf Partien verloren (bei einem Remis). Die Mannschaft von Diego Simeone ist zudem in ihren letzten sechs Auswärtsspielen in den K.o.-Runden des Wettbewerbs sieglos.

Wie es der Zufall will, trafen die beiden Teams auch am Samstag in der Liga aufeinander. Barça siegte auswärts bei Atlético 2:1.

Atlético Madrid – Barcelona 1:2 LALIGA | 30. Runde | Saison 25/26 04.04.2026

Barça mit Offensivpower, aber löchriger Abwehr

Barça hat seit Hansi Flicks Amtsantritt vor drei Jahren mehr Tore in der Champions League erzielt (73) als jedes andere Team. In dieser Spielzeit sind es bei Blaugrana viele Spieler, die treffen. Toptorschütze ist Fermin Lopez mit sechs Toren, Marcus Rashford und Lamine Yamal haben je fünf Tore auf dem Konto.

Der spanische Kreativspieler hat in seinen acht Einsätzen noch vier Vorlagen erzielt. Sollte er in diesem Spiel ein Tor erzielen oder eine Vorlage geben, wird er der jüngste Spieler, der zehn oder mehr Torbeteiligungen in einer einzigen Ausgabe verzeichnet (18 Jahre, 269 Tage). Der derzeit jüngste Spieler ist Erling Haaland (19 Jahre, 212 Tage – 10 Tore, eine Vorlage in 2019/20).

Während die Offensive mächtig Eindruck macht, sieht es hinten weit weniger rosig aus: Barcelona hat in den letzten 13 Spielen nie zu Null spielen können – Negativrekord für den Klub.

Die wackelige Defensive ist natürlich eine Einladung für Atlético-Star Julián Alvarez. Der 26-jährige Argentinier hat schon acht Tore und vier Vorlagen erzielt. Zudem übte er mehr intensive Pressingaktionen aus als jeder andere Spieler im gesamten Wettbewerb (702). «Julian ist der beste Spieler, den wir haben», hielt Trainer Diego Simeone kürzlich fest. Am Samstag liess er ihn in der Ligaspiel gegen Barcelona allerdings 90 Minuten auf der Bank schmoren.

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