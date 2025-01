Barça mit Sieg für die Geschichtsbücher ++ Atlético schlägt Leverkusen ++ Tor für Rieder

Benfica – Barcelona 4:5 UEFA Champions League // Matchday 7 // Saison 24/25 21.01.2025

Der Dienstagabend in der Champions League hatte einige Leckerbissen zu bieten. Die Highlights in den Videos.

Redaktion blue Sport Linus Hämmerli

Benfica Lissabon verpasste daheim gegen Barcelona den Sieg nach einem 3:1-Pausenvorsprung. Der Grieche Vangelis Pavlidis traf für die Gastgeber in der ersten Halbzeit dreimal, wobei Barcelonas Goalie Wojciech Szczesny zweimal schlecht aussah. Pavlidis, der sich im Konkurrenzkampf mit dem in der 80. Minute für ihn eingewechselten Schweizer Stürmer Zeki Amdouni befindet, kam im Sommer als Torschützenkönig der Niederlande von Alkmaar. Für die Wende von Barcelona sorgten Robert Lewandowski (78.), Eric Garcia (87.) und Raphinha (96.) in der Schlussviertelstunde.

Leverkusen gibt Sieg aus den Händen

Leverkusen musste bei Atlético Madrid eine schmerzhafte 1:2-Pleite hinnehmen. Der Bundesligist mit Granit Xhaka brachte sich selber um Punkte. Bis kurz nach der Pause sah alles nach einem Erfolg von Leverkusen aus, das nicht nur 1:0 führte, sondern auch in Überzahl agieren konnte.

In der 52. Minute stellte Julian Alvarez das Geschehen auf den Kopf, als er nach einem Konter über Antoine Griezmann mit dem ersten spanischen Torschuss der Partie das 1:1 erzielte. Eine Viertelstunde vor Schluss gaben die Deutschen auch noch den nummerischen Vorteil aus der Hand, weil Piero Hincapie, der Torschütze zum 1:0, die zweite Gelbe Karte sah. Alvarez traf in der 90. Minute zum Sieg von Atlético.

Leverkusen ist nur noch Sechster in der Tabelle. Die Top 4 sind Atalanta Bergamo (5:0 gegen Sturm Graz), Atlético Madrid, Barcelona (5:4 gegen Benfica Lissabon) und Liverpool (2:1 gegen Lille). Liverpool und Barcelona haben sich als erste Teams bereits den Platz in den Top 8 und damit den direkten Achtelfinal-Einzug gesichert.

Atlético – Leverkusen 2:1 UEFA Champions League // Matchday 7 // Saison 24/25 21.01.2025

Nächste Niederlage für Dortmund

Borussia Dortmund kassiert auch im vierten Spiel des Jahres eine Niederlage. Die Mannschaft um den Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel unterlag in Bologna 1:2. Ein Doppelschlag innerhalb von 89 Sekunden brachte den Italienern, bei denen Dan Ndoye und Remo Freuler in der Startformation standen, den ersten Sieg überhaupt in der Champions League.

Bologna – Dortmund 2:1 UEFA Champions League // Matchday 7 // Saison 24/25 21.01.2025

Embolo bei Monacos Siegtreffer mittendrin

Monaco mit den beiden Schweizer Nationalspielern Breel Embolo und Denis Zakaria wahrt mit einem Heimsieg gegen Aston Villa die Chance auf den direkten Einzug in die Achtelfinals der Champions League.

Den 1:0-Siegtreffer in der vorletzten Runde der Ligaphase erzielte Verteidiger Wilfried Singo, der wie Zakaria nach Verletzungspause ins eigentlich kriselnde Team zurückgekehrt ist. Dank dem Erfolg gegen den Achten der Premier League ist die vom ehemaligen YB-Coach Adi Hütter trainierte AS Monaco nun punktgleich mit Aston Villa auf dem 9. Platz.

Noch besser ist Atalanta Bergamo klassiert. Der Europa-League-Sieger befindet sich nach dem 5:0 gegen Sturm Graz (mit Gregory Wüthrich) in der Tabelle unter den Top 8.

Monaco – Aston Villa 1:0 UEFA Champions League // Matchday 7 // Saison 24/25 21.01.2025

Rieder sticht als Joker

Für die deutsche Erfolgsmeldung des Tages war Stuttgart zuständig. Die Schwaben gewannen bei Slovan Bratislava 3:1. Zum Schlussstand traf der eingewechselte Fabian Rieder in der 87. Minute.

Slovan Bratislava – VfB Stuttgart 1:3 UEFA Champions League // Matchday 7 // Saison 24/25 21.01.2025

Mehr Highlights

Atalanta – Sturm Graz 5:0 UEFA Champions League // Matchday 7 // Saison 24/25 21.01.2025

Brügge – Juventus 0:0 UEFA Champions League // Matchday 7 // Saison 24/25 21.01.2025

Liverpool – Lille 2:1 UEFA Champions League // Matchday 7 // Saison 24/25 21.01.2025