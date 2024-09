Mladen Petric: Das macht Lamine Yamal zum Weltklasse-Spieler blue Sport Experte Mladen Petric analysiert das erste Champions-League-Tor des 17-jährigen Barça-Stars Lamine Yamal und erklärt, was den Teenager auszeichnet. 19.09.2024

Lamine Yamal ist 17 Jahre jung und längst viel mehr als nur ein Versprechen für die Zukunft – dem Teenager gehört die Gegenwart. blue Sport Experte Mladen Petric erklärt, was Yamal auszeichnet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Barça-Star Lamine Yamal erzielt am Donnerstag bei der 1:2-Niederlage gegen Monaco sein erstes Champions-League-Tor.

Mit 17 Jahren und 68 Tagen ist er der zweitjüngste CL-Torschütze der Geschichte.

Gegen Monaco kommt Yamal bereits zum 11. Mal in der Champions League zum Einsatz – so oft wie kein anderer 17-Jähriger vor ihm.

In dieser Saison hat Yamal in der Liga in den ersten fünf Runden schon drei Tore erzielt und vier vorbereitet.

Ganz hell leuchtet sein Stern auch an der EM. Für Spanien erzielt er auf dem Weg zum Titelgewinn ein Tor und bereitet vier vor.

Was Lamine Yamal zum Weltklasse-Spieler macht, das erklärt blue Sport Experte Mladen Petric

Am Donnerstagabend spielt Barcelona in Monaco (1:2) ab der 10. Minute in Unterzahl. Eric Garcia zieht die Notbremse und muss unter die Dusche. Sechs Minuten später schiesst Maghnes Akliouche die Monegassen in Führung. Dennoch findet Barcelona zurück ins Spiel, dank Lamine Yamal. In der 28. Minute zieht er von der rechten Seite mit dem Ball am Fuss zur Mitte und erzielt mit einem präzisen Flachschuss ins nahe Eck das 1:1.

Es ist das erste Champions-League-Tor Yamals in seinem 11. Königsklasse-Einsatz. blue Sport Experte Mladen Petric analysiert den Treffer in der Halbzeit im Studio: «Bis dorthin siehst du ihn gar nicht. Das sind eben die Situationen, die dann den kleinen Unterschied ausmachen, ob du ein Weltklassespieler bist oder nicht. Er hat eine Möglichkeit und die nutzt er.»

Und weiter: «Was aber auch auffällig ist und ich ganz interessant finde: Lewandowski war in der Mitte komplett frei. Wenn Yamal reinzieht, dann kann er ihm einfach den Ball hinlegen und Lewandowski steht alleine vor dem Torwart.» Aber Yamal habe mittlerweile das Selbstvertrauen und das Standing, dass er sich sage: «Komm, ich schiesse selbst.»

Yamal gleich für Barça aus 19.09.2024

Die beeindruckenden Zahlen des Lamine Yamal

Am Donnerstag ist es auf den Tag genau ein Jahr her als Lamine Yamal erstmals in der Champions League auflief und damit mit 16 Jahren und 68 Tagen zum zweitjüngsten Debütanten in diesem Wettbewerb wurde – jünger war nur Dortmunds Youssoufa Moukoko mit 16 Jahren und 18 Tagen.

Die Nummer 2 ist Yamal mit 17 Jahren und 68 Tagen seit diesem Donnerstag auch in der Rangliste der jüngsten Champions-League-Torschützen der Geschichte. Nur Teamkollege Ansu Fati war bei seinem ersten Treffer noch jünger – und zwar magere 28 Tage.

11 Champions-League-Einsätze als 17-Jähriger (oder jünger), das hat vor ihm noch kein anderer Spieler auf dieser Welt geschafft. Er lässt Jude Bellingham, Youri Tielemans und Warren Zaïre-Emery hinter sich, die auf je 10 Einsätze kamen.

Vergangene Saison kommt Yamal bei Barça in wettbewerbsübergreifend 50 Spielen zum Einsatz. Dabei erzielt er sieben Tore und bereitet neun weitere vor. Das Monsterprogramm steckt er locker weg und so spielt er an der EM ganz gross auf. Der junge Spanier ist mit vier Assists und einem Tor ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum EM-Triumph.

Beim 2:1-Sieg im EM-Halbfinal gegen Frankreich trifft Yamal im Alter von 16 Jahren und 362 Tagen herrlich zum 1:1 und löst damit Johan Vonlanthen (er war bei seinem Treffer 17 Jahre und 239 Tage alt) als jüngsten EM-Torschützen der Geschichte ab. Im Final gegen England (2:1) bereitet Yamal zudem das 1:0 von Nico Williams vor.

16-jähriger Lamine Yamal bricht EM-Rekord mit Traumtor Lamine Yamal krönt sich mit einem Traumtor im Halbfinal gegen Spanien zum jüngsten EM-Torschützen der Geschichte. Gleichzeitig gleicht er die Partie für die Spanier aus. 09.07.2024

Yamal ist bereits unverzichtbar für Barça

In dieser Saison hat Yamal in der Liga in den ersten fünf Runden schon drei Tore erzielt und vier vorbereitet und nun hat er auch in der Champions League geliefert. Auch in der Nationalmannschaft beim 4:1-Sieg gegen die Schweiz liefert er einen Assist. So bleibt die Nations-League-Partie gegen Serbien (0:0) das einzige Spiel in dieser Saison, in der er keinen Skorerpunkt verbucht hat.

Umso erstaunlicher ist deshalb folgende Statistik: Tatsächlich hat Lamine Yamal zum ersten Mal in seiner 57 Spiele umfassenden Vereinskarriere in zwei aufeinanderfolgenden Spielen ein Tor erzielt. Man darf schwer davon ausgehen, dass er in Zukunft noch ganz oft in zwei aufeinanderfolgenden Spielen trifft.

Wahnsinn, dieser Lamine Yamal! Mit 17 Jahren hat er schon mehr erreicht als unzählige hochkarätige Fussballer während ihrer gesamten Karriere.

Monaco – Barcelona 2:1 UEFA Champions League // Matchday 1 // Saison 24/25 19.09.2024

