Schmerzen am Schambein Barcelona zwei bis drei Wochen ohne Yamal

SDA

3.10.2025 - 17:40

Kämpft schon länger mit Verletzungssorgen: Barcelonas Wunderkind Lamine Yamal.
Kämpft schon länger mit Verletzungssorgen: Barcelonas Wunderkind Lamine Yamal.
Bild: Keystone

Barcelonas Jungstar Lamine Yamal leider erneut unter Schmerzen am Schambein. Er wird «zwei bis drei Wochen» ausfallen, teilte der spanische Meister mit.

Keystone-SDA

03.10.2025, 17:40

03.10.2025, 17:46

Yamal war erst am Mittwoch bei der 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nach einer Verletzungspause ins Team zurückgekehrt. «Die Schambeinschmerzen, die Lamine Yamal behinderten, sind nach dem Spiel gegen PSG wieder aufgetreten», schreibt Barça in einer kurzen Erklärung.

Der 18-jährige Flügelstürmer wird damit am Sonntag in der Liga gegen den FC Sevilla nicht zur Verfügung stehen. Ebenso dürfte er die beiden WM-Qualifikationsspiele Spaniens gegen Georgien und Bulgarien verpassen.

