Szenen des Abends Barreiros Kunststück, ein unbestrafter Goalie-Patzer und der Haaland-Volltreffer 

Luca Betschart

11.12.2025

Spitzenreiter Arsenal brilliert auch in Belgien, Benficas Aursnes schlägt ein Geschenk aus und Erling Haaland kassiert einen schmerzhaften Volltreffer – die Szenen des letzten Champions-League-Abends des Jahres.

Redaktion blue Sport

11.12.2025, 10:00

Alle Spiele, alle Tore. Dortmund verspielt gegen Bodö/Glimt den Sieg ++ Arsenal glänzt mit Traumtoren

Alle Spiele, alle ToreDortmund verspielt gegen Bodö/Glimt den Sieg ++ Arsenal glänzt mit Traumtoren

Arsenals Traumtore

Arsenal London ist in der Königsklasse nicht zu bremsen. Sechs Spiele, sechs Siege und ein Torverhältnis von 17:1 – die Bilanz der Gunners fällt eindrücklich aus. Gegen Brügge gibt es einen nie gefährdeten 3:0-Auswärtssieg – wobei Noni Madueke und Gabriel Martinelli mit sehenswerten Toren glänzen.

Madueke schiesst Arsenal herrlich in Führung

Madueke schiesst Arsenal herrlich in Führung

10.12.2025

Martinellis Schlenzer passt haargenau – Arsenal demontiert Brügge

Martinellis Schlenzer passt haargenau – Arsenal demontiert Brügge

10.12.2025

Benficas Barreiro gelingt Kunststück

Benfica Lissabon fährt gegen Napoli einen Heimsieg und drei wichtige Punkte im Rennen um die Qualifikation für die K.o.-Phase ein. Für die Entscheidung sorgt Leandro Barreiro kurz nach der Pause. Der 25-Jährige befördert eine flache Hereingabe per Hacke zum 2:0-Endstand ins Netz. 

49. Minute: Barreiro trifft sehenswert per Hacke

49. Minute: Barreiro trifft sehenswert per Hacke

10.12.2025

Der unbestrafte Goalie-Patzer

Weniger gut als Barreiro macht es Teamkollege Fredrik Aursnes in der 18. Minute. Nach einem kapitalen Fehlpass von Napoli-Goalie Vanja Milinkovic-Savic nimmt Aursnes das Geschenk nicht an und schiebt den Ball aus bester Position am Tor vorbei. Der Norweger dürfte erleichtert sein, dass sein Team schlussendlich dennoch als Sieger vom Platz geht.

Napolis Goalie patzt – doch Benficas Aursnes schlägt die Einladung aus

Napolis Goalie patzt – doch Benficas Aursnes schlägt die Einladung aus

10.12.2025

Newcastle-Captain Bruno im Pech

Unglücklich beginnt der Champions-League-Abend für Newcastle und Captain Bruno Guimarães. Der Brasilianer wird nach einem Eckball vom Kopfball des Leverkusen-Captains Andrich getroffen und lenkt die Kugel ins eigene Tor ab. Die drohende Niederlage wenden Bruno und Teamkollegen in der Folge noch ab, müssen sich aber mit einem 2:2-Remis zufrieden geben.

Guimaraes lenkt Andrichs Kopfball unglücklich ins eigene Tor

Guimaraes lenkt Andrichs Kopfball unglücklich ins eigene Tor

10.12.2025

Haaland kriegt den Ball dahin, wo es am meisten wehtut

Erling Haaland und Manchester City schiessen Real Madrid noch tiefer in die Krise und gewinnen im Bernabéu mit 2:1. Alles läuft dem Torjäger an diesem Abend aber nicht nach Wunsch. Kurz nach der Pause landet der Ball aus kürzester Distanz an einer empfindlichen Stelle – wie man an der Reaktion des Norwegers gut erkennen kann.

Haaland kriegt den Ball dahin, wo es am meisten wehtut

Haaland kriegt den Ball dahin, wo es am meisten wehtut

10.12.2025

Gut mit Haaland mitfühlen kann wohl Ajax-Verteidiger Anton Gaaei. Auch der 23-Jährige wird im Spiel gegen Qarabag an ähnlicher Stelle getroffen und hat sichtlich mit Schmerzen zu kämpfen. Doch Gaaei kann nicht nur weiterspielen – er schiesst Ajax kurz vor Schluss gar vorentscheidend mit 3:2 in Führung. Zum Schluss gewinnen die Niederländer die Partie mit 4:2.

Volltreffer gegen Ajax-Verteidiger Anton Gaaei

Volltreffer gegen Ajax-Verteidiger Anton Gaaei

10.12.2025

