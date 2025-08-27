  1. Privatkunden
Champions-League-Millionen winken Basel muss in Kopenhagen über sich hinauswachsen

Mattéo Mayasi

27.8.2025

Schlägt Shaqiri heute Abend wieder zu?
Schlägt Shaqiri heute Abend wieder zu?
Keystone

Nach dem 1:1 im Playoff-Hinspiel reist der FC Basel ins Parken-Stadion. Dort ist Kopenhagen schwer zu schlagen – Basel braucht eine Glanzleistung, um in die Ligaphase der Champions League einzuziehen.

Redaktion blue Sport

27.08.2025, 12:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hinspiel: Basel startete stark, Shaqiri traf per Penalty. Kurz vor der Pause glich Kopenhagen nach einem Fehler von Hitz aus. Ein spätes Tor der Dänen zählte nicht.
  • Ausgangslage: 1:1 lässt alles offen, Vorteil aber bei Kopenhagen wegen Heimspiel.
  • Parken-Stadion: Kopenhagen zuhause extrem stark, seit Jahren kaum zu bezwingen. Schweizer Teams haben dort noch nie gewonnen.
  • Erfahrung: Kopenhagen bringt deutlich mehr Champions-League-Erfahrung ins Rückspiel.
  • Schlüsselspieler: Abwehrmann Gabriel Pereira glich aus und überzeugte im Hinspiel.
Mehr anzeigen

Hinspiel mit Höhen und Tiefen

Der FC Basel startete im Hinspiel im St. Jakob-Park vielversprechend. Xherdan Shaqiri verwandelte früh einen Elfmeter und sorgte für Jubel im Stadion. Doch kurz vor der Pause unterlief Goalie Marwin Hitz ein Missgeschick, das Kopenhagen den Ausgleich ermöglichte. In der Schlussphase wirkten die Dänen frischer und drängten auf den Sieg, ein Tor von Andreas Cornelius wurde aber wegen Abseits aberkannt.

Das 1:1-Resultat lässt alles offen – doch die Ausgangslage spricht eher für Kopenhagen. Der dänische Meister gilt im eigenen Stadion als besonders stark. Das «Parken» ist seit Jahren eine Festung, in der viele internationale Gegner chancenlos waren. Auch Schweizer Teams konnten dort bisher noch nie gewinnen. Die Atmosphäre, die Fans und die Heimstärke machen das Stadion zu einem schwierigen Ort für jede Gastmannschaft.

Kopenhagen hatte die Lufthoheit und gewann 71% der Kopfballduelle.
Kopenhagen hatte die Lufthoheit und gewann 71% der Kopfballduelle.
KEYSTONE

Festung «Parken»

Für Basel kommt hinzu, dass Kopenhagen mehr Erfahrung in der Champions League mitbringt. Viele Spieler haben schon häufiger auf dieser Bühne gespielt, während bei Basel nur wenige Akteure solche Momente kennen. Einer der auffälligsten war im Hinspiel Kopenhagens Abwehrspieler Gabriel Pereira, der nicht nur das Tor zum Ausgleich erzielte, sondern auch defensiv überzeugte.

Trotz aller Vorzeichen ist im Fussball vieles möglich. Basel hat schon öfter bewiesen, dass es in grossen Spielen über sich hinauswachsen kann. Um im Rückspiel zu bestehen, braucht es eine leidenschaftliche Leistung, starke Nerven und vielleicht auch ein Quäntchen Glück. Die Fans dürfen sich jedenfalls auf einen intensiven Abend im Parken-Stadion freuen.

Basel – Kopenhagen 1:1

Basel – Kopenhagen 1:1

UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26

20.08.2025

Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Xherdan Shaqiri spricht bei blue Sport im Vorfeld der Playoffs-Duelle gegen Kopenhagen.

19.08.2025

Travis Kelce: «Ich und Taylor sind glücklich»

Travis Kelce: «Ich und Taylor sind glücklich»

New York, 16.01.2025 FOOTBALLSTAR IM LIEBESGLÜCK Travis Kelce schwärmt von seiner Freundin, Superstar Taylor Swift «Ich und Taylor sind glücklich», sagt er in der «Stephen A. Smith Show» UNTERSTÜTZUNG IM STADION UND AUSSERHALB Taylor gebe ihm nicht nur «diesen Komfort abseits des Spielfelds», sondern auch im Stadion Kelce selbst war bei einem Konzert von Swifts «Eras Tour» mit auf der Bühne – so habe er seine Freundin unterstützen wollen EIN PAAR SEIT RUND EINEINHALB JAHREN Ihre Liebe hatten Swift und Kelce im Sommer 2023 offiziell gemacht

27.08.2025

Pafos – Crvena Zvezda 1:1

Pafos – Crvena Zvezda 1:1

UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26

26.08.2025

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2:1

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2:1

UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26

26.08.2025

