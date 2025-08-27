Schlägt Shaqiri heute Abend wieder zu? Keystone

Nach dem 1:1 im Playoff-Hinspiel reist der FC Basel ins Parken-Stadion. Dort ist Kopenhagen schwer zu schlagen – Basel braucht eine Glanzleistung, um in die Ligaphase der Champions League einzuziehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hinspiel: Basel startete stark, Shaqiri traf per Penalty. Kurz vor der Pause glich Kopenhagen nach einem Fehler von Hitz aus. Ein spätes Tor der Dänen zählte nicht.

Ausgangslage: 1:1 lässt alles offen, Vorteil aber bei Kopenhagen wegen Heimspiel.

Parken-Stadion: Kopenhagen zuhause extrem stark, seit Jahren kaum zu bezwingen. Schweizer Teams haben dort noch nie gewonnen.

Erfahrung: Kopenhagen bringt deutlich mehr Champions-League-Erfahrung ins Rückspiel.

Schlüsselspieler: Abwehrmann Gabriel Pereira glich aus und überzeugte im Hinspiel. Mehr anzeigen

Hinspiel mit Höhen und Tiefen

Der FC Basel startete im Hinspiel im St. Jakob-Park vielversprechend. Xherdan Shaqiri verwandelte früh einen Elfmeter und sorgte für Jubel im Stadion. Doch kurz vor der Pause unterlief Goalie Marwin Hitz ein Missgeschick, das Kopenhagen den Ausgleich ermöglichte. In der Schlussphase wirkten die Dänen frischer und drängten auf den Sieg, ein Tor von Andreas Cornelius wurde aber wegen Abseits aberkannt.

Das 1:1-Resultat lässt alles offen – doch die Ausgangslage spricht eher für Kopenhagen. Der dänische Meister gilt im eigenen Stadion als besonders stark. Das «Parken» ist seit Jahren eine Festung, in der viele internationale Gegner chancenlos waren. Auch Schweizer Teams konnten dort bisher noch nie gewinnen. Die Atmosphäre, die Fans und die Heimstärke machen das Stadion zu einem schwierigen Ort für jede Gastmannschaft.

Kopenhagen hatte die Lufthoheit und gewann 71% der Kopfballduelle. KEYSTONE

Festung «Parken»

Für Basel kommt hinzu, dass Kopenhagen mehr Erfahrung in der Champions League mitbringt. Viele Spieler haben schon häufiger auf dieser Bühne gespielt, während bei Basel nur wenige Akteure solche Momente kennen. Einer der auffälligsten war im Hinspiel Kopenhagens Abwehrspieler Gabriel Pereira, der nicht nur das Tor zum Ausgleich erzielte, sondern auch defensiv überzeugte.

Trotz aller Vorzeichen ist im Fussball vieles möglich. Basel hat schon öfter bewiesen, dass es in grossen Spielen über sich hinauswachsen kann. Um im Rückspiel zu bestehen, braucht es eine leidenschaftliche Leistung, starke Nerven und vielleicht auch ein Quäntchen Glück. Die Fans dürfen sich jedenfalls auf einen intensiven Abend im Parken-Stadion freuen.

