Gegentorflut in der Champions League? Bayern-Trainer Kompany wehrt sich Mal wieder sind die einfachen Gegentore des FC Bayern in der Königsklasse Thema einer Medienrunde. Vincent Kompany versteht die Fragen, verweist aber lieber auf die Siegesserien nach besagten Partien. 12.02.2025

Auswärts läuft es in dieser Saison in der Champions League nicht für den FC Bayern. Trainer Vincent Kompany hofft auf einen Effekt.

DPA dpa

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Bayern München trifft am Mittwochabend im Kampf um das Achtelfinal-Ticket in der Champions League auf Celtic Glasgow.

Bayern München belegte in der Gruppenphase mit 15 Punkten den 12. Tabellenplatz, während Celtic mit 12 Punkten auf dem 21. Rang abschloss.

Gastgeber Celtic ist in der laufenden Champions-League-Saison in Heimspielen ungeschlagen: Drei Siege und ein Unentschieden aus vier Partien im Celtic Park. Die Hoops wollen ihre Ungeschlagen-Serie von 35 Heimspielen in allen Wettbewerben fortsetzen.

Bayern München wird versuchen, seine schlechte Auswärtsbilanz in dieser Saison (drei Niederlagen und nur ein Sieg in Auswärtsspielen) zu verbessern. Mehr anzeigen

Vincent Kompany setzt auf wichtige Lerneffekte beim FC Bayern München aus den schmerzhaften Champions-League-Niederlagen wie dem 0:3 bei Feyenoord Rotterdam. «Meine Hoffnung ist, dass wir aus diesen Momenten Schlüsselmomente machen, damit wir Entwicklungsschritte als Mannschaft machen», sagte der Münchner Trainer vor dem Playoff-Hinspiel in Europas Fussball-Königsklasse am Mittwoch (21 Uhr auf blue Sport).

Celtic FC - FC Bayern München Mi 12.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ Celtic FC - FC Bayern München Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 8h 51min 19sek

In der reformierten Liga-Phase der Champions League gab es für den FC Bayern bei Aston Villa (0:1), beim FC Barcelona (1:4) und jüngst in Rotterdam (0:3) empfindliche Schlappen. «Die Psychologie dieser Partie ist aber anders, weil es zwei Spiele sind. Celtic muss auch zu uns kommen», sagte der 38-jährige Belgier.

Gegen Celtic Glasgow wollen die Münchner sich nun eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München verschaffen, wenn der Achtelfinal-Einzug perfekt gemacht werden soll. Wieder mit dabei ist der zuletzt krank fehlende Serge Gnabry.

Neuer erstmals im Celtic Park

Manuel Neuer steht vor seiner Premiere im Celtic Park. «Ich freue mich auf diese Atmosphäre, auf ein bisschen Fussball-Historie und die Geschichte, die Celtic geschrieben hat», so der Captain. Als die Münchner im Jahr 2017 2:1 gewannen, fehlte der 38-Jährige verletzt. «Ich musste den Fernseher jetzt nicht leiser drehen, aber ich habe natürlich die Atmosphäre mitbekommen», schilderte es Neuer.

Celtic freut sich auf «Könige des Fussballs»

Der gastgebende Aussenseiter betont seinen grossen Respekt, sieht aber auch eine Chance. «Der FC Bayern ist einer der Giganten des europäischen Fussballs. Es sind wirklich die Könige des Fussballs mit dem, was sie über die Jahre auf diesem Niveau erreicht haben», meinteTrainer Brendan Rodgers.

«Wir haben an den Grundlagen gearbeitet, unsere Laufarbeit und Körperlichkeit haben wir verbessert. Ich denke, wir können das schaffen, und mit der Energie und der Unterstützung im Rücken ist in diesem Spiel alles möglich.»

Bayern München trifft am Mittwoch im Celtic Park auf Celtic, das in der K.o.-Runde der UEFA Champions League spielt.

Celtic musste im letzten Spiel eine Niederlage einstecken und verlor auswärts gegen Aston Villa mit 2:4. Adam Idah war der einzige Spieler, der sich in die Torschützenliste eintrug und zwei Treffer erzielte. Seitdem haben sie in allen Wettbewerben drei Siege in Folge eingefahren.

Bayern München hat im letzten Spiel einen 3:1-Heimsieg gegen Slovan Bratislava errungen. Thomas Müller, Harry Kane und Kingsley Coman trafen beim Sieg. Vor dem Spiel am Mittwoch haben sie vier Siege in Folge in allen Wettbewerben eingefahren.

Bayern München belegt mit 15 Punkten den 12. Tabellenplatz, während Celtic mit 12 Punkten auf dem 21.

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gewann Bayern München im Oktober 2017 im Celtic Park mit 2:1 in der Gruppenphase der Champions League. Kingsley Coman erzielte in der 22. Minute das erste Tor für Bayern. Javi Martínez war ebenfalls erfolgreich. Callum McGregor erzielte in der 74. Minute das einzige Tor für die Hoops.

Zwei Spieler, die in der Champions League für Celtic auf sich aufmerksam gemacht haben, sind Idah und Daizen Maeda. Sie sind mit drei Treffern gemeinsam die besten Torschützen der Mannschaft. Die Gäste von Bayern München werden von Kane angeführt, der in dieser Champions-League-Saison bereits sechsmal getroffen hat. Er liegt auf Platz fünf der BESTE TORSCHÜTZEN des Wettbewerbs in der Saison 2024/2025.

Die Gastgeber haben in jedem ihrer letzten 10 Spiele in allen Wettbewerben ein Tor erzielt. Seit dem Premier-League-Spiel gegen die Rangers im Januar sind sie nicht mehr ohne Gegentor geblieben.

Gastgeber Celtic ist in der laufenden Champions-League-Saison in Heimspielen ungeschlagen: Drei Siege und ein Unentschieden aus vier Partien im Celtic Park. Die Hoops wollen ihre Ungeschlagen-Serie von 35 Heimspielen in allen Wettbewerben fortsetzen.

Bayern München wird versuchen, seine schlechte Auswärtsbilanz in dieser Saison (drei Niederlagen und nur ein Sieg in Auswärtsspielen) zu verbessern.

In den letzten sechs Spielen in allen Wettbewerben hat Celtic fünfmal gewonnen und einmal verloren. Sie erzielten in dieser Zeit 19 Tore und kassierten sechs Gegentreffer, wobei sie in fünf der sechs Spiele das 1:0 erzielten. Sie erzielten neun Tore in der ersten Halbzeit, während ihre Gegner in den ersten 45 Minuten viermal trafen. Bayern München hat in den letzten sechs Spielen fünfmal gewonnen und einmal verloren. In dieser Zeit erzielten sie 15 Tore und kassierten 10 Gegentreffer, wobei sie in fünf der sechs Spiele das 1:0 erzielten. Sie erzielten sechs Tore in der ersten Halbzeit, während ihre Gegner vor der Pause dreimal trafen.