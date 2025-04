Shaqiri ist am Dienstag zu Gast im Champions-League-Studio In der Champions League kommt es zu den Viertelfinal-Hinspielen. Am Dienstag begrüsst blue Sport im TV-Studio einen prominenten Gast: Xherdan Shaqiri analysiert gemeinsam mit den blue Sport Experten das Duell seiner Ex-Teams Bayern und Inter. 07.04.2025

Xherdan Shaqiri sorgt seit dieser Saison wieder in der Schweiz für Furore. Seine Rückkehr nach Basel hat sich als absoluter Glücksgriff für den FCB erwiesen. Die Bebbi führen die Super-League-Tabelle an und stehen im Cup-Halbfinal. Shaqiri sei Dank, er ist der Denker und Lenker im St. Jakob-Park und der mit Abstand beste Skorer der Super League (10 Tore, 14 Assists).

Dass Shaqiri seine Karriere in der Heimat ausklingen lässt, ist alles andere als selbstverständlich. Schliesslich hat der 33-Jährige im internationalen Fussball seine Spuren hinterlassen. Unter anderem spielte Shaq bei Bayern München und Inter Mailand – zwei Teams, die nun in der Champions League im Viertelfinal aufeinandertreffen.

Am Dienstag ist Shaqiri zu Gast im Champions-League-Studio von blue Sport und wird gemeinsam mit den Experten den Fussball-Abend begleiten. Nebst dem Duell von Shaqiris Ex-Teams steht am Dienstagabend mit Arsenal gegen Real Madrid ein weiterer Knüller auf dem Programm.

Die beiden Spiele werden um 21.00 Uhr angepfiffen. Der Studio-Vorlauf mit Shaqiri startet um 20.00 Uhr und ist auch im Free-TV auf blue Zoom zu sehen.

