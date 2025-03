Leverkusen – Bayern 0:2 UEFA Champions League // Achtelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 11.03.2025

Bayern München, Inter Mailand und der FC Barcelona schaffen ohne Mühe den Einzug in die Viertelfinals der Champions League. Die Münchner gewinnen mit 2:0 auch das Rückspiel gegen Leverkusen.

Keystone-SDA SDA

Leverkusen hätte eine grosse Aufholjagd benötigt, um Spannung ins Bundesliga-Duell gegen Bayern München zu bringen. Aber die im Hinspiel mit 3:0 siegreichen Münchner kontrollierten das Geschehen auch in Leverkusen sicher. Harry Kane und Alphonso Davies trafen nach der Pause. Für den Engländer Kane war es im elften Champions-League-Spiel in dieser Saison schon der zehnte Treffer. Leverkusen, das mit Granit Xhaka, aber ohne den verletzten Florian Wirtz spielte, hatte vor dem entscheidenden 0:1 nur eine gute Möglichkeit gehabt, als Patrik Schick in der 44. Minute mit einem Kopfball das Ziel knapp verfehlte.

Sommer siegt beim Comeback – Inter souverän

Im Viertelfinal kommt es zum Wiedersehen zwischen Bayern München und Yann Sommer. Der ehemalige Schweizer Nationalkeeper, der zu seinem ersten Einsatz seit der Verletzungspause kam, musste mit dem italienischen Meister gegen Feyenoord Rotterdam nicht ums Weiterkommen zittern. Den 2:0-Auswärtssieg aus dem Hinspiel verteidigten die Mailänder sicher. Marcus Thuram nach einem schönen Solo (8.) und Hakan Calhanoglu mittels Penalty (51.) erzielten Inters Tore zum 2:1-Sieg, Feyenoord hatte gegen den Spielverlauf kurz vor der Pause mit einem Penalty ausgeglichen.

Inter – Feyenoord 2:1 UEFA Champions League // Achtelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 11.03.2025

Barcelona-Stars brillieren

Der FC Barcelona qualifizierte sich gegen Benfica Lissabon ebenfalls mühelos. Auf das 1:0 im Hinspiel liessen die Katalanen daheim ein 3:1 folgen. Der argentinische Verteidiger Nicolas Otamendi glich in der 13. Minute zum 1:1 für die Portugiesen aus, die danach kurz vom Exploit träumen konnten, bis Lamine Yamal mit einem Traumtor (27.) und Raphinha (42.) mit seinem zweiten Treffer für wieder klare Verhältnisse sorgten. Der in der 56. Minute eingewechselte Zeki Amdouni kam in der Schlussphase einem zweiten Tor für Benfica am nächsten. Barcelona trifft im Viertelfinal auf Dortmund oder Lille.