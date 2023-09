Sommer rettet Inter ++ Napoli im Glück ++ Arsenal deklassiert PSV

Real Sociedad – Inter 1:1 Gruppenphase Champions League 2023/24, Spieltag 1 20.09.2023

Inter-Goalie Yann Sommer zeigt mehrere Glanzparaden, Napoli schlägt Sporting Braga mit viel Glück und Arsenal lässt PSV Eindhoven keine Chance – alle Spiele und alle Tore des spektakulären Champions-League-Abends.

Einen Fehlstart in der Gruppe D vermieden hat Inter Mailand. Der Finalist der Vorsaison spielte bei Real Sociedad 1:1, wobei Natigoalie Yann Sommer seine Mannschaft nach frühem Rückstand mit mehreren Glanzparaden im Spiel hielt, ehe Captain Lautaro Martinez kurz vor dem Ende zum Ausgleich traf.

Im anderen Spiel dieser Gruppe verlor der deutsche Trainer Roger Schmidt mit Benfica Lissabon überraschend zuhause 0:2 gegen seinen ehemaligen Klub Salzburg. Die spielentscheidende Szene ereignete sich bereits nach einer knappen Viertelstunde, als Antonio Silva den Ball auf der Torlinie reflexartig mit der Hand berührte. Die Folge: Penalty und Platzverweis.

Benfica – Salzburg 0:2 Gruppenphase Champions League 2023/24, Spieltag 1 20.09.2023

Gruppe A: Bayern siegt spektakulär – Kopenhagen verpasst Überraschung

In einer ereignisreichen Partie mussten die Bayern bis zum Ende um die drei Punkte zittern. In einer turbulenten Schlussphase überschlugen sich in München die Ereignisse. Casemiros Anschlusstreffer zum 3:2 kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit konterte der eingewechselte Mathys Tel in der 92. Minute. Der neuerliche Anschlusstreffer durch den Brasilianer in der 5. Minute der Nachspielzeit kam zu spät. Die Niederlage der Engländer leitete Goalie André Onana nach einer knappen halben Stunde ein. Gegen Leroy Sané leistete sich der Kameruner einen folgenschweren Fehlgriff.

Bayern – Manchester United 4:3 Gruppenphase Champions League 2023/24, Spieltag 1 20.09.2023

Im zweiten Spiel der Gruppe A verpasste Kopenhagen in Istanbul die Überraschung. Zwar lag der dänische Meister bei Galatasaray bis kurz vor Schluss 2:0 in Führung. Ein später Doppelschlag in Überzahl bewahrte den türkischen Meister jedoch vor einem kompletten Fehlstart.

Galatasaray – Kopenhagen 2:2 Gruppenphase Champions League 2023/24, Spieltag 1 20.09.2023

Gruppe B: Sow und Sevilla starten mit Remis – Arsenal in Torlaune

Im Duell zwischen dem amtierenden Europa-League-Sieger Sevilla mit Djibril Sow und Lens gab es keinen Sieger. Den frühen Führungstreffer der Andalusier konterten die Franzosen bereits Mitte der ersten Halbzeit.

Sevilla – Lens 1:1 Gruppenphase Champions League 2023/24, Spieltag 1 20.09.2023

Derweil kam im anderen Spiel der Gruppe B Arsenal zu einem klaren Startsieg. Beim 4:0 über PSV Eindhoven bekundeten die Londoner keine Mühe.

Arsenal – PSV 4:0 Gruppenphase Champions League 2023/24, Spieltag 1 20.09.2023

Gruppe C: Fischers Union verpasst Überraschung – Napoli im Glück

In der Gruppe C verpasste Union Berlin mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer bei Rekordsieger Real Madrid den ersten Champions-League-Punkt der Vereinsgeschichte. Jude Bellingham avancierte in der Nachspielzeit zum Spielverderber, als er zum 1:0 für das Heimteam traf.

Real Madrid – Union Berlin 1:0 Gruppenphase Champions League 2023/24, Spieltag 1 20.09.2023

Ebenfalls siegreich startete mit Napoli der andere grosse Name in dieser Gruppe. Der italienische Meister setzte sich bei Sporting Braga etwas glücklich mit 2:1 durch. In der 88. Minute unterlief den Portugiesen ein Eigentor, in der Nachspielzeit trafen sie den Pfosten.

Braga – Napoli 1:2 Gruppenphase Champions League 2023/24, Spieltag 1 20.09.2023

SDA/lbe