«Das war sinnlos» Die Bayern sind nun auch Abwehrmonster – nur eine Sache irritiert Goalie Neuer

Redaktion blue Sport

5.11.2025 - 11:30

Neuer: «Wir spielen im Training oft genug Überzahl gegen Unterzahl»

Neuer: «Wir spielen im Training oft genug Überzahl gegen Unterzahl»

04.11.2025

Der FC Bayern zeigt nach brillantem Fussball in Hälfte eins gegen Paris Saint-Germain in Unterzahl eine ganz neue Qualität. Trainer Kompany hat eine Sieg-Maschine geschaffen. Nur eine Sache irritiert Goalie Manuel Neuer.

DPA, Redaktion blue Sport

05.11.2025, 11:30

05.11.2025, 11:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Bayern ist nicht zu stoppen, gewinnt auch das Auswärtsspiel in Paris und beweist gegen den Titelverteidiger neue Qualitäten.
  • Denn nach dem Platzverweis gegen Luis Diaz verkommt die zweite Halbzeit für den deutschen Rekordmeister zu Abwehrschlacht. «Wir wissen, Fussball spielen können wir, laufen können wir, aber wenn wir mal verteidigen müssen, das können wir auch», sagt Sportvorstand Max Eberl nach dem Schlusspfiff.
  • Auch Manuel Neuer lobt das Defensivverhalten seiner Mannschaft. Der Bayern-Goalie wundert sich allerdings über das Verhalten des Schiedsrichters kurz vor dem Platzverweis gegen Teamkollege Diaz.
Mehr anzeigen

Nach dem erfolgreichen Kraftakt in Unterzahl beim Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain konnten sich die Bayern-Stars in einer ganz neuen Kategorie abfeiern – und zwar als Verteidigungs-Monster. Macht sie das nach dem 2:1 (2:0) und dem 16. Sieg im 16. Saisonspiel endgültig zu einem der Topfavoriten auf den Titelgewinn – auch wenn jetzt gerade mal Herbst ist?

«Es waren schon einige Mannschaften im November in sehr guter Form. Aber am Ende ist entscheidend, wie man im März, April, Mai in Form ist. Momentan sind wir natürlich ein europäisches Topteam», sagte Joshua Kimmich nach seinem 100. Spiel in der Fussball-Königsklasse. «Wir haben verdient Paris geschlagen, haben jetzt als nächstes Arsenal. Da können wir uns nochmal beweisen.» Die «Gunners» aus London sind ebenfalls mit vier Siegen in die Ligaphase gestartet und Zweiter hinter dem neuen Tabellenersten FC Bayern. 

Alle Spiele, alle Tore. Bayern und Arsenal makellos ++ Juve bleibt sieglos ++ Tottenham schiesst Kopenhagen ab

Alle Spiele, alle ToreBayern und Arsenal makellos ++ Juve bleibt sieglos ++ Tottenham schiesst Kopenhagen ab

Der nach dem Schlusspfiff euphorisch auf den Platz stürmende Trainer Vincent Kompany sprach von einem Abend der «Arbeit und Emotionen» im Prinzenpark. «Aber der Champions-League-Sieger ist nicht jetzt entschieden», betonte der Baumeister einer Münchner Mannschaft, die zur Sieg-Maschine geworden ist.

Eberl: Verteidigen können wir auch

Und das mit einer ganz neuen Facette. «Es war wieder ein wichtiger Schritt für uns. Wir wissen, Fussball spielen können wir, laufen können wir, aber wenn wir mal verteidigen müssen, das können wir auch», sagte Sportvorstand Max Eberl. 

In der Tat: Beim Elf gegen Elf dominierte der deutsche Rekordmeister das PSG-Ensemble und führte durch die zwei Tore von Luis Diaz eigentlich gar nicht hoch genug. Nach der Roten Karte für den Kolumbianer, der Gegenspieler Achraf Hakimi an dessen 27. Geburtstag bei seiner übereifrigen Grätschte schwer am linken Fuss verletzte, waren nach der Pause andere Tugenden gefragt. 

Tränen bei PSG-Star Hakimi. Reif über Diaz' Grätsche von hinten: «Warum machst du das?»

Tränen bei PSG-Star HakimiReif über Diaz' Grätsche von hinten: «Warum machst du das?»

Da war es «eine Abwehrschlacht», wie Eberl sagte. Bei der die Innenverteidiger Dayot Upaemecano und Jonathan Tah herausragten und Torwart Manuel Neuer nur von João Neves zum 1:2 zu überwinden war. «Die erste Halbzeit war brillant von uns. Und die zweite war gemeinsam leiden und gemeinsam verteidigen. Wir haben gezeigt, dass wir auch das können und dazu bereit sind», sagte Tah.

Bayern-Verteidiger Tah: «Die erste Halbzeit war brilliant von uns»

Bayern-Verteidiger Tah: «Die erste Halbzeit war brilliant von uns»

04.11.2025

Auch Manuel Neuer sagt: «In der zweiten Halbzeit war es ein Kampf. Aber wir spielen im Training oft genug Überzahl gegen Unterzahl. Da wollen wir richtig gut verteidigen und heute haben wir bewiesen, dass wir es können.»

Nur eine Sache irritiert den Bayern-Goalie an diesem Abend: Bevor Schiedsrichter Maurizio Mariani den Platzverweis gegen Luis Diaz ausspricht, zitiert er noch Neuer zu sich. «Das war sinnlos, weil er mir einfach nur die Entscheidung mitgeteilt hat. Dann soll er ihn vom Platz stellen, da braucht er mich nicht extra aus dem Tor zu holen.» 

Dankbarer Diaz klatscht die Teamkollegen ab

Erleichtert war nach dem Spiel Luis Diaz, für den der Abend einen dramatischen Verlauf zwischen Matchwinner und Rotsünder mit sich brachte. «Er hat als Erster in der Kabine gestanden und hat jeden Spieler abgeklatscht», verriet Eberl. «Er weiss, dass er der Mannschaft dankbar ist. Aber andererseits ist die Mannschaft auch ihm dankbar, dass er die zwei Tore geschossen hat.»

PSG – Bayern 1:2

PSG – Bayern 1:2

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

