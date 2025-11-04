Bayern und Arsenal makellos ++ Juve bleibt sieglos ++ Tottenham schiesst Kopenhagen ab

Die Bayern gewinnen auch bei Titelverteidiger PSG, Liverpool weist Real Madrid in die Schranken und Arsenal bleibt weiterhin makellos – alle Champions-League-Highlights im Video.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Liverpool – Real Madrid 1:0

Der FC Liverpool hat mit einem Erfolg gegen Rekord-Titelträger Real Madrid in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. Die lange kriselnden Reds gewannen gegen den Club aus der spanischen Hauptstadt mit 1:0 (0:0) und stehen zumindest über Nacht auf Rang sechs, punktgleich mit Real. Für die Königlichen und Alonso, der als Spieler mit Liverpool 2005 die Champions League holte und für den es eine Rückkehr an die Anfield Road war, war es die erste Niederlage als Real-Trainer in der Königsklasse.

Liverpool – Real Madrid 1:0 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

PSG – Bayern 1:2

Trotz 45-minütiger Unterzahl hat der FC Bayern auch den Champions-League-Kracher bei Paris Saint-Germain gewonnen. Durch zwei Tore von Luis Diaz siegten die Münchner im Prinzenpark 2:1 (2:0) und feierten damit den 16. Sieg im 16. Pflichtspiel. Die zweite Halbzeit wurde allerdings zur Abwehrschlacht, nachdem Doppel-Torschütze Díaz unmittelbar vor der Pause nach einem harten Einsteigen die Rote Karte gesehen hatte.

PSG – Bayern 1:2 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

Slavia Prag – Arsenal 0:3

Vierter Sieg ohne Gegentor im vierten Spiel – und den jüngsten Spieler in der Geschichte der Champions League eingesetzt: Der FC Arsenal überzeugt weiter in der Königsklasse. Das Team von Trainer Mikel Arteta gewann mit dem in der zweiten Hälfte eingewechselten 15 Jahre alten Max Dowman souverän bei Slavia Prag mit 3:0 (1:0) und führt die Liga vor dem Duell mit dem FC Bayern in drei Wochen mit zwölf Punkten vorerst an. Dowman löste mit 15 Jahren und 308 Tagen den Ex-Dortmunder Youssoufa Moukoko (16 Jahre und 18 Tage) ab.

Slavia – Arsenal 0:3 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

Atlético Madrid – Union Saint-Gilloise 3:1

Atletico Madrid klettert durch ein 3:1 (1:0) gegen Union St. Gilloise in der Tabelle nach oben, ist aber noch ausserhalb der Plätze, die direkt zur Teilnahme am Achtelfinale berechtigen.

Atlético – Union Saint-Gilloise 3:1 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

Napoli – Frankfurt 0:0

Eintracht Frankfurt hat in der Königsklasse den ersten Auswärtspunkt der Saison geholt. Der Bundesligist kam am vierten Spieltag der Ligaphase zu einem 0:0 beim italienischen Meister SSC Neapel. Beim Spiel im Stadio Diego Armando Maradona, bei dem keine Eintracht-Fans zugelassen waren, präsentierte sich das Team von Trainer Dino Toppmöller vor allem defensiv stark.

Napoli – Frankfurt 0:0 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

Juventus Turin – Sporting Lissabon 1:1

Juventus Turin kommt auch mit dem neuen Trainer Luciano Spalletti nicht in Schwung. Der noch sieglose italienische Rekordmeister kam gegen Sporting Lissabon lediglich zu einem 1:1 (1:1).

Juventus – Sporting 1:1 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

Olympiako Piräus – PSV Eindhoven 1:1

Die PSV Eindhoven sicherte sich in der Nachspielzeit einen Punkt beim 1:1 (0:1) bei Olympiakos Piräus.

Olympiacos – PSV 1:1 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

Bodö/Glimt – AS Monaco 0:1

Die AS Monaco holte sich mit einem 1:0 (1:0) bei FK Bodö/Glimt erstmals in dieser Spielzeit der Königsklasse drei Punkte.

Bodø/Glimt – Monaco 0:1 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

Tottenham – Kopenhagen 4:0

Tottenham Hotspur arbeitete sich durch ein klares 4:0 (1:0) gegen den FC Kopenhagen in der Tabelle weiter nach oben. Spurs-Torschütze Brennan Johnson sah die Rote Karte (55.).