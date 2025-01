Die Teams, die die Ligaphase auf den Plätzen 9 bis 16 abschliessen, sind gesetzt und treffen auf die Teams, die die Plätze 17 bis 24 belegen. Zusätzlich werden «Pärchen» gebildet. So spielen etwa die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 10 gegen die Mannschaften auf den Plätzen 23 oder 24. Die Teams in den Rängen 11 und 12 werden gegen die Teams in den Rängen 21 oder 22 gelost und so weiter. Dabei können auch Vereine aus dem gleichen Land aufeinandertreffen.

Bild: UEFA