Bayern München ist am Mittwoch in der Champions League zuhause gegen Benfica Lissabon unter Zugzwang. In Mailand kommt es zum Duell der Ungeschlagenen zwischen Inter Mailand und Arsenal.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Am Mittwochabend kommt es in der Champions League zu einigen vielversprechenden Duellen.

Der FC Bayern München steht gegen Benfica unter Zugzwang. Für den Sprung in die Top 8 sind gemäss einer Datenanalyse 17 Punkte notwendig. Bayern steht fünf Spiele vor Schluss der Ligaphase bei 3 Punkten.

In Mailand empfängt Yann Sommer mit Inter das grosse Arsenal. Beide Teams sind in der laufenden Kampagne noch ohne Niederlage. Mehr anzeigen

Für die Bayern könnte im vierten Spiel des neuen Ligasystems der direkte Einzug in die Achtelfinals auf dem Spiel stehen. Nach den Niederlagen gegen Aston Villa und den FC Barcelona braucht die mit einem famosen 9:2 gegen Dinamo Zagreb gestartete Mannschaft von Trainer Vincent Kompany einen Sieg, damit die Chancen auf die Top 8 nicht früh schwinden.

Nach drei Runden belegten die Münchener lediglich Platz 23 unter den 36 Teams. Nur die ersten acht Teams ziehen in die Achtelfinals ein, die dahinter platzierten 16 Teams der Tabelle ermitteln in einer K.-o.-Runde die weiteren acht Achtelfinalisten.

Datenanalyse: 17 Punkte genügen für Top 8

Das Weiterkommen ist noch nicht in Gefahr, für die Achtelfinals muss der deutsche Rekordmeister jedoch punkten. Laut Hochrechnungen des britischen Datenanalyse-Unternehmens Opta, das die Ligaphase vor dem Start 50'000-mal simuliert hat, reichten 17 Punkte immer, 16 zu 98 Prozent und 15 Punkte noch zu 73 Prozent für die Top 8. Für die Top 24 genügten elf Punkte zu 100, zehn zu 99 und neun zu 69 Prozent.

Für die Top 8 benötigt Bayern München demzufolge mindestens vier Siege in den fünf verbleibenden Partien der Ligaphase gegen Benfica Lissabon (h), Paris Saint-Germain (h), Schachtar Donezk (in Gelsenkirchen), Feyenoord Rotterdam (a) und Slovan Bratislava (h). Der in Lissabon geborene und früher für Sporting spielende Portugiese João Palhinha erklärte das für ihn «ganz besondere Spiel» gegen den Stadtrivalen Benfica deshalb zu «einem Endspiel» für die Bayern.

Stuttgart empfängt Europa-League-Sieger

Das Spitzenspiel des Tages findet in Mailand statt, wo Yann Sommer mit Inter Mailand das ebenfalls noch ungeschlagene Arsenal empfängt. Der unter Trainer Hansi Flick erstarkte spanische Tabellenerste FC Barcelona tritt bei Roter Stern Belgrad an, Frankreichs Meister Paris Saint-Germain empfängt Atlético Madrid.

Der VfB Stuttgart bekommt es nach dem Sieg bei Juventus Turin (1:0) mit Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo zu tun. Aston Villa, das als eines von nur zwei Teams mit drei Siegen gestartet ist und noch kein Gegentor kassiert hat, ist beim FC Brügge zu Gast.

