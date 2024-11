Bayern – PSG 1:0 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024

Beim Duell zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain kommt es in der 72. Minute zu einer kuriosen Szene.

Am Dienstagabend treffen in der Allianz Arena zwei Teams aufeinander, die in der diesjährigen Königsklasse noch nicht richtig in die Gänge kommen. Nach der Pause führen die Bayern dank Kim Min-Jae mit 1:0 und spielen ab der 56. Minute, nach der roten Karte gegen Ousmane Dembélé, mit einem Mann mehr. Alles läuft dann aber nicht nach Plan.

In der 72. Minute will Trainer Vincent Kompany den im Sommer von Crystal Palace gekommenen Neuzugang Michael Olise einwechseln. Der Franzose macht sich am Spielfeldrand bereit, wird im letzten Moment aber vom vierten Offiziellen Florin Andrei aufgehalten. Der Grund: Der Franzose trägt keine Schienbeinschoner.

Michael Olise muss sich vor seiner Einwechslung widerwillig die Schienbeinschoner anziehen. KEYSTONE

Ein Betreuer organisiert ihm diese, damit die Einwechslung vollzogen werden kann. Wie die «Bild» berichtet, zieht sich Olise die unerwünschten Schienbeinschoner kurz darauf wieder aus den Stülpen – ohne dass es das Schiedsrichter-Gespann mitbekommt.

Kompany wird nach dem Spiel auf die Szene angesprochen und betont, dass es deswegen bisher keine Probleme gegeben habe. Bayern habe aufgrund der Szene ein wenig Zeit verloren. Am Schluss wird ihm das egal sein, hat sich seine Mannschaft doch noch die drei Punkte geholt.

