«Mbappé findet nicht statt – Vinícius macht nichts nach hinten» Real Madrid verliert gegen die AC Milan sein zweites Heimspiel in Folge. Im Champions-League-Studio von blue Sport spricht Marcel Reif Klartext und kritisiert zwei madrilenische Spieler. 05.11.2024

Real Madrid lässt den königlichen Glanz vermissen. Nach der Niederlage gegen Barcelona verliert Real auch gegen Milan. Trainer Carlo Ancelotti schlägt Alarm, Marcel Reif kritisiert die Superstars Mbappé und Vinícius.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid verliert sein zweites Heimspiel in Serie. Erst liess Barcelona den Madrilenen Ende Oktober keine Chance, dann wies sie die AC Milan in der Champions League in die Schranken.

Real-Coach Carlo Ancelotti ist besorgt. «Wir zeigen nicht die beste Version unserer selbst», sagt er nach dem Spiel vom Dienstagabend.

Marcel Reif ist sich im Klaren, dass sich Real Sorgen machen müsse. «Real wird von Mannschaften wie Milan oder Barcelona zuhause auseinander genommen. Daran werden sie zu kauen haben.» Mehr anzeigen

Real Madrid präsentiert sich für einmal alles andere als königlich. In der Liga eilt den Madrilenen Barcelona davon, in der Champions League müssen sie im vierten Spiel die bereits zweite Niederlage verkraften.

Das 1:3 Zuhause gegen die AC Milan lässt die madrilenischen Alarmglocken läuten. «Wir müssen uns Sorgen machen, wir zeigen nicht die beste Version unserer selbst», sagt Trainer Carlo Ancelotti nach dem Spiel. Es fehle Real zurzeit an Ordnung, man kassiere zu viele Gegentore.

Real Madrid – Milan 1:3 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Modric trotz Tiefgang zuversichtlich

Und Gegentore ist dabei das Stichwort. Sieben Treffer hat der Titelverteidiger in der Champions League bisher kassiert – nur bei 9 der 36 Mannschaften schepperte es mehr. In der Tabelle steht man auf Rang 17. Gut möglich, dass man nach den Spielen vom Mittwochabend noch weiter abrutscht.

Tiefgang hin oder her, Luka Modrić zeigt sich zuversichtlich: «Es ist keine Krise.» Modric spielt mittlerweile seit zwölf Jahren für Real Madrid und sei sich solche Situationen gewohnt. «Die Qualität ist nicht hoch genug, wir müssen als Team mehr zusammenarbeiten, dann wird es einfacher für uns. Ich bin mir sicher, dass wir wieder nach oben kommen.»

Reif kritisiert Mbappé und Vinícius

Dass die spielerische Qualität bei Real Madrid trotz Superstars nicht hoch genug ist, bemängelt auch Marcel Reif. Bei blue Sport spricht er im Champions-League-Studio Klartext: «Mbappé findet nicht statt. Vinícius macht nichts nach hinten.» So werde man bestraft, wenn man auf mutige und disziplinierte Mannschaften treffe wie Milan. «Natürlich muss sich Real Madrid Sorgen machen.»

Die Sorgenfalten bildeten sich im Real-Lager Ende Oktober so richtig, als man gegen Barcelona im eigenen Estadio Santiago Bernabéu gleich mit 0:4 verlor. Die Niederlage gegen Milan ist die zweite deutliche Heim-Klatsche in Folge. «Real wird von Mannschaften wie Milan oder Barcelona zuhause auseinander genommen. Daran werden sie zu kauen haben», so Reif.

Barcelona – Espanyol 3:1 LALIGA // 12. Runde // Saison 24/25 03.11.2024

Der nächste Gegner hat es in sich

Ob sich der madrilenische Kiefer schon bald wieder beruhigen wird? Am kommenden Samstag hat Real Madrid die Möglichkeit, ein bisschen Ruhe in die ganze Sache zu bringen. Die Aufgabe hat es aber in sich: Der spanische Meister trifft in LaLiga auf das formstarke Osasuna, das im September Barcelona mit 2:4 aus dem eigenen Stadion schoss. blue Sport überträgt die Partie am Samstag live, Anstoss ist um 14.00 Uhr.

Real Madrid CF - CA Osasuna Sa 09.11. 13:50 - 16:05 ∙ blue Sport Live ∙ Real Madrid CF - CA Osasuna Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3T 1h 42min 41sek