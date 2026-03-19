Über die Elfmeter-Analyse von Zubi kann Petric nur lachen 19.03.2026

Liverpool schiesst Galatasaray mit 4:0 ab und zieht letztlich trotz der 0:1-Hinspielniederlage souverän in den Champions-League-Viertelfinal ein. In der Pause gibt aber der von Mo Salah verschossene Elfmeter zu reden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Liverpool gewinnt das Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul 4:0 und steht trotz 0:1-Hinspielniederlage im Champions-League-Viertelfinal.

Beim Stand von 1:0 verschiesst Mo Salah einen Elfmeter. Schwach geschossen oder gut gehalten? Im blue Sport Studio gehen die Meinungen auseinander.

Am Ende bleibt es eine Randnotiz. Und Salah trägt mit einem Assist und einem Traumtor dazu bei, dass Liverpool weiterkommt. Mehr anzeigen

In der 25. Minute trifft Dominik Szoboszlai zum 1:0 für Liverpool und stellt damit das Gesamtskore auf 1:1. Kurz vor der Pause bietet sich Mo Salah die Chance, per Elfmeter die Weichen Richtung Viertelfinal zu stellen. Doch der 33-jährige Ägypter scheitert mit seinem Versuch. «Der ist schwach geschossen. Es passt irgendwie zur Gesamtsituation von Mo Salah. Im Nachgang werden alle sagen, wie kannst du in der aktuellen Situation Mo Salah da hinstellen», so das Urteil von blue Sport Kommentator Lukas Esser.

Salah scheitert kläglich vom Punkt 18.03.2026

Der Elfmeter ist natürlich auch in der Halbzeitpause ein Thema im blue Sport Studio. Mladen Petric vermisst bei Salah die Überzeugung und sagt: «Wenn du in die Mitte schiesst, dann einfach nicht flach. Weil der Torhüter hat die Füsse meistens noch dort.»

Ex-Nati-Goalie Zubi sieht das Ganze aus einer anderen Perspektive: «Aber der Goalie hat es gut gemacht, er war noch aktiv mit dem Fuss.» Petric winkt ab: «Der Goalie wird abgeschossen.» Dies wiederum triggert Zubi. «Was abgeschossen?! Wenn er zu weit nach aussen springt, dann ist der Ball drin und ihr sagt alle: 'Super geschossen von Salah.'»

Jetzt kann Petric nur noch lachen und klatscht sich ungläubig mit der Hand gegen die Stirn.

Und was ist deine Meinung zum Elfmeter?

Nach der Pause dreht Salah auf – Traumtor inklusive

Nach der Pause zeigt Salah dann, was wirklich in ihm steckt. Erst bereitet er das 2:0 von Ekitiké vor, ehe er in der 62. Minute traumhaft zum 4:0-Enstand trifft.

Salah stellt traumhaft auf 4:0 18.03.2026

blue Sport Moderatorin hat Lachanfall im Studio

Im blue Sport Studio sorgt übrigens nicht nur die Elfmeter-Diskussion für heitere Stimmung, wie etwa der Lachanfall von Valentina Maceri zeigt.

«Er hat so weisse Zähne» – blue Sport Moderatorin hat Lachanfall im Studio 18.03.2026

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