Rice: «Ich wollte den Ball zuerst reinflanken» 08.04.2025

Arsenal-Profi Declan Rice krönt sich mit zwei Freistoss-Toren gegen Real Madrid zum Matchwinner. Dabei hat der englische Nationalspieler eine Horror-Statistik hinter sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Arsenal feierte im Heimspiel gegen Real Madrid einen 3:0-Erfolg. In der ersten Halbzeit noch eine Partie auf Augenhöhe, drehten die Gunners im zweiten Umgang mächtig auf.

Mann des Spiels war Declan Rice mit zwei direkt verwandelten Freistössen aus jeweils rund 25 Metern. Erst traf der Engländer nach 58 Minuten aus halbrechter Position, indem er den Ball mit viel Effet um die Mauer schlenzte. Zwölf Minuten später zirkelte er den Ball aus halblinker Position genau in die rechte obere Torecke.

Der 26-Jährige war dabei bei Freistössen zuvor 338 Partien ohne Torerfolg. Mehr anzeigen

Im Sommer 2023 wechselte Declan Rice von seinem Jugendklub West Ham zu Stadtrivale Arsenal. Für den Captain des damaligen Conference-League-Siegers mussten die Gunners die britische Rekordablöse von 105 Millionen Pfund (umgerechnet 118,6 Millionen Franken) entrichten.

Bei Arsenal sollte Rice die Lücke im Mittelfeld, die Granit Xhaka nach seinem Wechsel zu Leverkusen hinterlassen hatte, schliessen. Und Rice zeigte keine Anpassungsschwierigkeiten bei seinem neuen Arbeitgeber und verrichtete seine Arbeit seither im Zentrum stets zuverlässig.

Doch auch bei Arsenal konnte der englische Internationale bei seinen Freistössen seine «Erfolgs»-Bilanz nicht ausbauen. 338 Spiele in Folge traf der 26-Jährige nicht ins Netz. Bis am Dienstagabend Champions-League-Titelverteidiger Real Madrid ins Emirates Stadium kam.

Rice hämmert Arsenal mit Traum-Freistoss in Führung 08.04.2025

Gegen die Königlichen schoss Rice gleich zweimal den Ball sehenswert am machtlosen Thibaut Courtois vorbei. «Ich habe sie in der Schublade versteckt», schmunzelt Rice im Interview. Er habe zu oft die Mauer getroffen oder über die Latte geschossen. «Ursprünglich wollte ich den Ball reinflanken, aber dann sah ich beim ersten Versuch die Mauer mit der Position des Torwarts und ich dachte, ich sollte es einfach versuchen (...). Beim zweiten Mal hatte ich einfach das Selbstvertrauen und ich habe ihn perfekt getroffen», resümiert Rice.

Rice trifft erneut traumhaft per Freistoss 08.04.2025

Rice im Kreis der ganz Grossen

Mikel Merino ist nicht überrascht von den Kunststücken seines Teamkollegen: «Dieser Kerl hat eine der besten Schiessfähigkeiten, die ich in meiner Karriere gesehen habe – ich hoffe, dass in Zukunft noch mehr kommen wird.»

Es war Rice' erster Doppelpack in seiner Profikarriere – damit traf er genauso oft wie in allen seinen vorherigen 19 Champions-League-Einsätzen kombiniert. Der Engländer ist nach Rivaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. und Hakim Ziyech erst der fünfte Spieler, der zwei direkte Freistosstore in einem Champions-League-Spiel erzielt hat. Mit nun vier Toren ist er Arsenals bester Torschütze in der Königsklasse.

«Ich denke, in ein paar Jahren wird mir klar werden, dass das, was ich heute Abend getan habe, wirklich etwas Besonderes ist», gesteht Rice. Es gebe aber noch das Rückspiel, warnte er. Auch Real-Coach Carlo Ancelotti träumt noch vom Wunder im Bernabéu.