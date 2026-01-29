  1. Privatkunden
Verwirrung vor Benfica-Ekstase Mourinho tappte im Dunkeln: «Plötzlich hiess es, dass wir noch ein Tor brauchen»

Redaktion blue Sport

29.1.2026 - 11:59

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

29.01.2026

Die Partie in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid bietet Spektakel pur. Die Portugiesen retten sich dank eines Goalie-Goals in letzter Sekunde in die Playoffs – obwohl Trainer José Mourinho bis kurz vor Schluss im Dunkeln tappt.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

29.01.2026, 11:59

29.01.2026, 12:01

Mit etwas Abstand zu den wilden Schlussminuten mit dem entscheidenden Treffer durch einen Kopfball von Torhüter Anatoli Trubin gab sich José Mourinho cool wie immer. «Wir wussten, dass wir es schaffen können. Wir wussten, dass der grosse Kerl dazu in der Lage ist», sagte der Portugiese nach dem 4:2 von Benfica Lissabon gegen die Mannschaft seines einstigen Arbeitgebers dem Fernsehsender CBS. Erst dieses letzte Tor sorgte in der achten Minute der Nachspielzeit für die Differenz, die zum Einzug in die K.o.-Phase der Champions League reichte.

Wahnsinn in Lissabon. Benfica-Goalie Trubin schiesst sein Team mit Tor in der 98. Minute in die Playoffs

Wahnsinn in LissabonBenfica-Goalie Trubin schiesst sein Team mit Tor in der 98. Minute in die Playoffs

Dass noch ein Tor nötig war, hatten auf dem Platz nicht alle mitbekommen. Trubin fing in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Ball ab und spielte auf Zeit, um den Sieg einzufahren. Aber kurz darauf gab es ein Signal von der aufgebrachten Spieler- und Betreuerbank, sodass der Ukrainer bei einer letzten Standardsituation in den gegnerischen Strafraum vorrückte.

In jenen Momenten erst schien auch Mourinho zu realisieren, dass das 3:2 fürs Weiterkommen nicht reichen würde. Trubin spedierte den Ball nach einem vom Norweger Fredrik Aursnes getretenen Freistoss zum Schlussresultat ins Tor. Dass aufseiten von Real Asencio und Rodrygo in der Nachspielzeit nach einer zweiten Verwarnung des Feldes verwiesen wurden, verkam zur Nebensache.

Verwirrung wegen Fehlinformationen

Mourinho beschrieb seinen Sinneswandel und die Anweisung, auch Trubin nach vorne zu schicken, so: «Als ich die letzten Wechsel vorgenommen hatte, hiess es, dass wir durch seien. Ein paar Sekunden später erfahre ich dann aber, das wir noch ein Tor brauchen.» Durch dieses vierte Tor kletterte Lissabon an Olympique Marseille vorbei auf Platz 24. Dieser Rang berechtigt gerade noch zur Teilnahme an den Playoffs.

Im Estadio da Luz spielten sich nach dem Tor verrückte Szenen ab. Spieler und Betreuer fielen voller Ekstase über Trubin her. Der Ukrainer sprach danach von «einem verrückten Moment. Ich bin es natürlich nicht gewohnt, Tore zu schiessen. Das war das erste Mal». Auf Instagram schrieb er in der Nacht: «Manchmal bringt uns der Fussball mehr, als wir jemals erwarten könnten.»

Die Highlights zur Champions League. PSG und Real verpassen Top 8 ++ 5 englische Teams im Achtelfinal ++ Napoli out

Die Highlights zur Champions LeaguePSG und Real verpassen Top 8 ++ 5 englische Teams im Achtelfinal ++ Napoli out

Erneutes Duell Benfica – Real?

Durch die Niederlage verpasste es Real, sich direkt für die Achtelfinals zu qualifizieren. Die Spanier rutschten aus den ersten acht des Klassements und müssen deshalb ebenfalls den Weg über die Playoffs nehmen. Das Abrutschen auf Platz 9 erhält zusätzliche Brisanz, zumal die Königlichen im Kampf um einen Platz in den Achtelfinals wiederum auf Benfica treffen könnten.

Die Auslosung am Freitag am Sitz der UEFA in Nyon wird Klarheit bringen. Real könnte es aber auch mit dem Sensationsteam Bodö/Glimt aus Norwegen zu tun bekommen, Benfica mit Inter Mailand mit Torhüter Yann Sommer und Verteidiger Manuel Akanji.

Das sind die Playoffs. Real oder Inter gegen Benfica – kommt es zum Duell zwischen Dortmund und Leverkusen?

Das sind die PlayoffsReal oder Inter gegen Benfica – kommt es zum Duell zwischen Dortmund und Leverkusen?

Benfica – Real Madrid 4:2

Benfica – Real Madrid 4:2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

