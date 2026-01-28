  1. Privatkunden
Wahnsinn in Lissabon Benfica-Goalie Trubin schiesst sein Team mit Tor in der 98. Minute in die Playoffs

Syl Battistuzzi

28.1.2026

Wahnsinn: Goalie Trubin schiesst Benfica in die Playoffs

Real Madrid kassierte eine verdiente 2:4-Niederlage bei Benfica Lissabon – das vierte Tor für die Portugiesen erzielte dabei Torwart Anatoliy Trubin in der 98. Minute und sicherte Benfica damit den Einzug in die Playoffs.

28.01.2026, 23:23

28.01.2026, 23:36

Es läuft die 90. Minute in Lissabon. Fünf Minuten gibt es noch obendrauf Sporting führt mit 3:2 – dadurch rutscht Real auf Platz neun und muss in die Playoffs. Die Königlichen brauchen also in Lissabon dringend ein Tor. Doch auch Gegner Benfica zittert. Sie liegen im Fernduell um Platz 24, der gerade noch für die Playoffs reicht mit einem Tor in Rückstand. Es braucht also noch einen Treffer, um in der Champions League in die Zwischenrunde zu kommen.

Benfica-Goalie Anatoly Trubin weiss dass zu Beginn der Nachspielzeit offenbar nichts davon und spielt noch auf Zeit. In der 98. Minute erhält Benfica einen letzten Freistoss – und wirft gegen das dezimierte Real – Asencio und Rodrygo fliegen in der Nachspielzeit vom Platz – alles nach vorne. 

Aursnes bringt den Freistoss aus dem rechten Halbfeld zentral vor den Fünfer. Dort steigt der Torhüter hoch und drückt den Ball wuchtig mit dem Kopf über die Linie – und schiesst damit sein Team in die Playoffs.

Der Treffer seines Keepers lässt auch Trainer José Mourinho ausflippen. Der ehemalige Real-Coach feiert den wundersamen Treffer gar mit einem Balljungen. 

José Mourinho ist nach dem 4:2 völlig aus dem Häuschen.
KEYSTONE
Benfica – Real Madrid 4:2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Meistgelesen

Bruce Springsteen singt gegen «König Trump» +++ Zwei ICE-Beamte nach tödlichen Schüssen suspendiert
Benfica-Goalie Trubin schiesst sein Team mit Tor in der 98. Minute in die Playoffs
Meillard scheidet mit Bestzeit aus: «Es tut richtig weh»
DiMarco und Ex-Basler Diouf schiessen Inter zum Sieg gegen Dortmund
PSG und Real verpassen Top 8 ++ 5 englische Teams im Achtelfinal ++ Napoli out

Benfica – Real Madrid 4:2

Arsenal – Kairat Almaty 3:2

Dortmund – Inter 0:2

Benfica – Real Madrid 4:2

Arsenal – Kairat Almaty 3:2

Dortmund – Inter 0:2

