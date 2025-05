Ichhabefertig007

Ich bin in der Beurteilung dieser Situation gleicher Meinung wie die Herren Meier und Reif. Kein Handvergehen, kein Penalty.

Die Kriterien Absicht, unnatürliche Armhaltung und vergrösserung der Körperfläche sehe ich differenzierter, es sollte aber ebenfalls berücksichtigt werden.Es ist einigen Fussballern (leider) zuzutrauen, dass sie bestenfalls durch eine ungeschickte, oder sonst durch eine absichtlich-unabsichtliche Armhaltung billigend in Kauf nehmen, eine Tormöglichkeit zu verhindern. Und auch dass Abwehrspieler in Handballtorhüter-Manier ungestraft Torchancen vereiteln, möchte man ja auch nicht sehen. Ein gewisser Ermessensspielraum des Unparteiischen ist ebenfalls zu berücksichtigen.