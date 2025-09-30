Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Blerim Dzemaili erinnert sich im Gespräch mit blue Sport an seine Zeit bei Galatasaray Istanbul und erklärt vor dem Spiel gegen Liverpool, was den türkischen Spitzenklub einzigartig macht.
Am ersten Spieltag geht Galatasaray Istanbul in Frankfurt mit 1:5 unter. Eine herbe Klatsche, die so gar nicht mit den Ambitionen des Vereins übereinstimmt. Für blue Sport Experte Blerim Dzemaili bleibt Galatasaray «ein Top-Klub in Europa». Und er weiss: «Sie wollen international unbedingt einmal vorne mitspielen. Aber der Start war nicht ideal.»
Folgt gegen Liverpool die grosse Wiedergutmachung oder setzt es eine weitere Pleite ab? blue Sport überträgt die Partie live.
Di 30.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Galatasaray AŞ - Liverpool FC
-
Event-Start in: 2h 10min 5sek