Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kracher gegen Liverpool Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Patrick Lämmle

30.9.2025

Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Blerim Dzemaili erinnert sich im Gespräch mit blue Sport an seine Zeit bei Galatasaray Istanbul und erklärt, was den türkischen Spitzenklub einzigartig macht.

30.09.2025

Blerim Dzemaili erinnert sich im Gespräch mit blue Sport an seine Zeit bei Galatasaray Istanbul und erklärt vor dem Spiel gegen Liverpool, was den türkischen Spitzenklub einzigartig macht.

Redaktion blue Sport

30.09.2025, 17:42

Am ersten Spieltag geht Galatasaray Istanbul in Frankfurt mit 1:5 unter. Eine herbe Klatsche, die so gar nicht mit den Ambitionen des Vereins übereinstimmt. Für blue Sport Experte Blerim Dzemaili bleibt Galatasaray «ein Top-Klub in Europa». Und er weiss: «Sie wollen international unbedingt einmal vorne mitspielen. Aber der Start war nicht ideal.»

Folgt gegen Liverpool die grosse Wiedergutmachung oder setzt es eine weitere Pleite ab? blue Sport überträgt die Partie live.

Galatasaray AŞ - Liverpool FC
Galatasaray AŞ - Liverpool FC

Di 30.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Galatasaray AŞ - Liverpool FC

Mit tv.blue.ch mieten

Alles Spiele des 2. Spieltags

Meistgelesen

Das bedeutet Trumps Pharma-Hammer für die Schweiz
Video zeigt Spaniens Ferienparadiese unter Wasser
«Die Ukraine ist kein souveränes Land» ++ Nord-Stream-Sabotage: Ukrainer in Polen verhaftet

Fussball-News

Joël Mall spielte beim CL-Neuling. «Pafos ist top aufgestellt, den Klub bringt man nicht mehr von der Fussball-Landkarte weg»

Joël Mall spielte beim CL-Neuling«Pafos ist top aufgestellt, den Klub bringt man nicht mehr von der Fussball-Landkarte weg»

Bis Sommer 2027. YB verlängert mit Monteiro

Bis Sommer 2027YB verlängert mit Monteiro

In der Liga zweimal in Serie Ersatz. Sommer kehrt für die Champions League ins Inter-Tor zurück

In der Liga zweimal in Serie ErsatzSommer kehrt für die Champions League ins Inter-Tor zurück

Champions League

Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Blerim Dzemaili erinnert sich im Gespräch mit blue Sport an seine Zeit bei Galatasaray Istanbul und erklärt, was den türkischen Spitzenklub einzigartig macht.

30.09.2025

Das sagt Trainer Chivu zur Goaliesituation bei Inter

Das sagt Trainer Chivu zur Goaliesituation bei Inter

30.09.2025

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé blickt auf seine bisherige Karriere und verrät, wie er als kleiner Junge zum Fussball gefunden hat.

01.05.2024

Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Das sagt Trainer Chivu zur Goaliesituation bei Inter

Das sagt Trainer Chivu zur Goaliesituation bei Inter

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Mehr Videos