Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges» Blerim Dzemaili erinnert sich im Gespräch mit blue Sport an seine Zeit bei Galatasaray Istanbul und erklärt, was den türkischen Spitzenklub einzigartig macht. 30.09.2025

Blerim Dzemaili erinnert sich im Gespräch mit blue Sport an seine Zeit bei Galatasaray Istanbul und erklärt vor dem Spiel gegen Liverpool, was den türkischen Spitzenklub einzigartig macht.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Am ersten Spieltag geht Galatasaray Istanbul in Frankfurt mit 1:5 unter. Eine herbe Klatsche, die so gar nicht mit den Ambitionen des Vereins übereinstimmt. Für blue Sport Experte Blerim Dzemaili bleibt Galatasaray «ein Top-Klub in Europa». Und er weiss: «Sie wollen international unbedingt einmal vorne mitspielen. Aber der Start war nicht ideal.»

Folgt gegen Liverpool die grosse Wiedergutmachung oder setzt es eine weitere Pleite ab? blue Sport überträgt die Partie live.

Galatasaray AŞ - Liverpool FC Di 30.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Galatasaray AŞ - Liverpool FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2h 10min 5sek

Alles Spiele des 2. Spieltags