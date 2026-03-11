  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Strittige Penalty-Szene in Leverkusen blue Schiri-Experte Jaccottet: «Weiterspielen wäre der richtige Entscheid gewesen»

Moritz Meister

11.3.2026

Penalty-Szene Arsenal

Penalty-Szene Arsenal

260311_PENALTY-AMBI.mp4

11.03.2026

In der Champions League kommt es beim Achtelfinal-Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und Arsenal London kurz vor Ende der Partie zu einem strittigen Penalty-Entscheid. blue Schiri-Experte Adrien Jaccottet hätte nicht auf den Punkt gezeigt.

Moritz Meister

11.03.2026, 22:20

11.03.2026, 22:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Arsenal bekommt gegen Leverkusen einen schmeichelhaften Elfmeter.
  • blue Sport Schiri-Experte Jaccottet hätte anders entschieden.
  • Havertz nutzt Penalty zum späten Ausgleich.
Mehr anzeigen

Bayer Leverkusen hat Arsenal London am Rande einer Niederlage. Ein Kopfballtor von Captain Robert Andrich nach einer Ecke brachte die «Werkself» zu Beginn der zweiten Halbzeit auf die Siegerstrasse. 

Doch als der eingewechselte Noni Madueke kurz vor Schluss von der rechten Seite in den Strafraum dribbelt und nach einer Grätsche von Malik Tilman zu Boden geht, zeigt Schiedsrichter Halil Umut Meler auf den Penalty-Punkt. Eine Entscheidung, die blue Sport Schiri-Experte Adrien Jaccottet nicht nachvollziehen kann.

«Auf den ersten Blick ist das absolut Penalty, man kann verstehen, dass der Schiri ihn gibt. Aber der Stürmer fällt so theatralisch, sucht den Kontakt und macht mit dem linken Fuss einen Schritt raus. Insofern wäre das für mich kein Elfer. Weiterspielen wäre hier der richtige Entscheid gewesen.»

Kai Havertz ist das egal. Er schnappt sich den Ball und verwandelt den Penalty gegen seinen Ex-Klub souverän. Damit entgehen die «Gunners» gerade noch einer Niederlage und verschaffen sich eine deutlich bessere Ausgangslage für das Rückspiel.

Die Highlights der Partie

Leverkusen – Arsenal 1:1

Leverkusen – Arsenal 1:1

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

11.03.2026

Meistgelesen

Alle Todesopfer identifiziert – darunter der Busfahrer und ein 16-jähriger Jugendlicher
Die «eigene Bank» ist am Telefon – und dann sind 50'000 Franken weg
Trump gibt strategische US-Ölreserven teilweise frei
Berner Polizei fahndete seit dem Mittag erfolglos nach dem Täter
PSG demontiert Chelsea ++ Havertz rettet Arsenal vor Hinspiel-Pleite ++ Sporting geht in Bodö baden

Mehr Champions League

Video-Highlights. Valverde-Show im Bernabéu: Real Madrid schickt ManCity mit 3:0-Packung nach Hause

Video-HighlightsValverde-Show im Bernabéu: Real Madrid schickt ManCity mit 3:0-Packung nach Hause

Alle Spiele, alle Tore. PSG demontiert Chelsea ++ Havertz rettet Arsenal vor Hinspiel-Pleite ++ Sporting geht in Bodö baden

Alle Spiele, alle TorePSG demontiert Chelsea ++ Havertz rettet Arsenal vor Hinspiel-Pleite ++ Sporting geht in Bodö baden

Vor 20 Jahren zuletzt im Final. Top-Favorit Arsenal will endlich den Henkelpott

Vor 20 Jahren zuletzt im FinalTop-Favorit Arsenal will endlich den Henkelpott

Fussball-Videos

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

11.03.2026

Real Madrid – Manchester City 3:0

Real Madrid – Manchester City 3:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

11.03.2026

PSG – Chelsea 5:2

PSG – Chelsea 5:2

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

11.03.2026

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

Real Madrid – Manchester City 3:0

Real Madrid – Manchester City 3:0

PSG – Chelsea 5:2

PSG – Chelsea 5:2

Mehr Videos