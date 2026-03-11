Penalty-Szene Arsenal 260311_PENALTY-AMBI.mp4 11.03.2026

In der Champions League kommt es beim Achtelfinal-Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und Arsenal London kurz vor Ende der Partie zu einem strittigen Penalty-Entscheid. blue Schiri-Experte Adrien Jaccottet hätte nicht auf den Punkt gezeigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Arsenal bekommt gegen Leverkusen einen schmeichelhaften Elfmeter.

blue Sport Schiri-Experte Jaccottet hätte anders entschieden.

Havertz nutzt Penalty zum späten Ausgleich. Mehr anzeigen

Bayer Leverkusen hat Arsenal London am Rande einer Niederlage. Ein Kopfballtor von Captain Robert Andrich nach einer Ecke brachte die «Werkself» zu Beginn der zweiten Halbzeit auf die Siegerstrasse.

Doch als der eingewechselte Noni Madueke kurz vor Schluss von der rechten Seite in den Strafraum dribbelt und nach einer Grätsche von Malik Tilman zu Boden geht, zeigt Schiedsrichter Halil Umut Meler auf den Penalty-Punkt. Eine Entscheidung, die blue Sport Schiri-Experte Adrien Jaccottet nicht nachvollziehen kann.

«Auf den ersten Blick ist das absolut Penalty, man kann verstehen, dass der Schiri ihn gibt. Aber der Stürmer fällt so theatralisch, sucht den Kontakt und macht mit dem linken Fuss einen Schritt raus. Insofern wäre das für mich kein Elfer. Weiterspielen wäre hier der richtige Entscheid gewesen.»

Kai Havertz ist das egal. Er schnappt sich den Ball und verwandelt den Penalty gegen seinen Ex-Klub souverän. Damit entgehen die «Gunners» gerade noch einer Niederlage und verschaffen sich eine deutlich bessere Ausgangslage für das Rückspiel.

