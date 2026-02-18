In der Champions League stehen am Mittwoch vier weitere Playoff-Hinspiele auf dem Programm. Yann Sommer und Manuel Akanji sind mit Inter in Norwegen gefordert, Brügge empfängt Atlético, Leverkusen muss bei Olympiakos ran. In unserem Ticker verpasst du kein Tor.

Die heutigen Playoff-Partien im Überblick

Der Video-Ticker

Liveticker Neue Beiträge

Liveticker beendet

8. Minute Alvarez bringt Atlético in Brügge in Führung Alvarez bringt Atlético in Brügge in Führung﻿ 18.02.2026

5. Minute Martinez vergibt die erste Inter-Chance Martinez vergibt die erste Inter-Chance 18.02.2026

Newcastles Gordon schiesst Viererpack gegen Qarabag Anthony Gordon schiesst Viererpack gegen Qarabag 18.02.2026

Thuns Mattias Käit: «Die Bodö-Fans leben für den Fussball» Thun-Stürmer Mattias Käit berichtet von seiner frostigen Zeit bei Bodø-Glimt, wo er einige Monate spielte. Thuns Mattias Käit: «Die Bodø-Fans leben für den Fussball» Thun-Stürmer Mattias Käit berichtet von seiner frostigen Zeit bei Bodø-Glimt, wo er einige Monate spielte. 18.02.2026

Hallo … … und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Champions-League-Playoffs. Ab 21 Uhr stehen drei Partien auf dem Programm. Hier bist du live mit dabei. Mehr anzeigen

