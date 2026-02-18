In der Champions League stehen am Mittwoch vier weitere Playoff-Hinspiele auf dem Programm. Yann Sommer und Manuel Akanji sind mit Inter in Norwegen gefordert, Brügge empfängt Atlético, Leverkusen muss bei Olympiakos ran. In unserem Ticker verpasst du kein Tor.
Die heutigen Playoff-Partien im Überblick
Der Video-Ticker
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
8. Minute
Alvarez bringt Atlético in Brügge in Führung
-
5. Minute
Martinez vergibt die erste Inter-Chance
-
Newcastles Gordon schiesst Viererpack gegen Qarabag
-
Thuns Mattias Käit: «Die Bodö-Fans leben für den Fussball»
Thun-Stürmer Mattias Käit berichtet von seiner frostigen Zeit bei Bodø-Glimt, wo er einige Monate spielte.
-
Hallo …
… und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Champions-League-Playoffs. Ab 21 Uhr stehen drei Partien auf dem Programm. Hier bist du live mit dabei.