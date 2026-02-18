  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions League im Video-Ticker Bodö/Glimt fordert Sommer, Akanji und Inter ++ Atlético geht früh in Führung

Luca Betschart

18.2.2026

In der Champions League stehen am Mittwoch vier weitere Playoff-Hinspiele auf dem Programm. Yann Sommer und Manuel Akanji sind mit Inter in Norwegen gefordert, Brügge empfängt Atlético, Leverkusen muss bei Olympiakos ran. In unserem Ticker verpasst du kein Tor.

Redaktion blue Sport

18.02.2026, 19:50

18.02.2026, 21:13

Die heutigen Playoff-Partien im Überblick

Der Video-Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 8. Minute

    Alvarez bringt Atlético in Brügge in Führung

    Alvarez bringt Atlético in Brügge in Führung﻿

    Alvarez bringt Atlético in Brügge in Führung﻿

    18.02.2026

  • 5. Minute

    Martinez vergibt die erste Inter-Chance

    Martinez vergibt die erste Inter-Chance

    Martinez vergibt die erste Inter-Chance

    18.02.2026

  • Newcastles Gordon schiesst Viererpack gegen Qarabag

    Anthony Gordon schiesst Viererpack gegen Qarabag

    Anthony Gordon schiesst Viererpack gegen Qarabag

    18.02.2026

  • Thuns Mattias Käit: «Die Bodö-Fans leben für den Fussball»

    Thun-Stürmer Mattias Käit berichtet von seiner frostigen Zeit bei Bodø-Glimt, wo er einige Monate spielte.

    Thuns Mattias Käit: «Die Bodø-Fans leben für den Fussball»

    Thuns Mattias Käit: «Die Bodø-Fans leben für den Fussball»

    Thun-Stürmer Mattias Käit berichtet von seiner frostigen Zeit bei Bodø-Glimt, wo er einige Monate spielte.

    18.02.2026

  • Hallo …

    … und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Champions-League-Playoffs. Ab 21 Uhr stehen drei Partien auf dem Programm. Hier bist du live mit dabei.

    • Mehr anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

Qarabağ – Newcastle 1:6

Qarabağ – Newcastle 1:6

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

18.02.2026

Benfica – Real Madrid 0:1

Benfica – Real Madrid 0:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Monaco – PSG 2:3

Monaco – PSG 2:3

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Meistgelesen

Russische Stripperin verprasst Millionen – und will jetzt auch noch das Haus der Tochter
So gefährlich ist Skandalminister Pete Hegseth für Donald Trump
Eishockey-Nati scheitert im Olympia-Viertelfinal nach 2:0-Führung an Finnland
«Türen bleiben zu»: Überlebender Security belastet Moretti schwer
St.Gallen feiert Kantersieg in Winterthur

Mehr Olympia

«Die härtesten Tage meines Lebens». Vonn verlor am Tag nach ihrem Sturz auch noch ihren Hund

«Die härtesten Tage meines Lebens»Vonn verlor am Tag nach ihrem Sturz auch noch ihren Hund

Trotz starkem Genoni. Eishockey-Nati scheitert im Olympia-Viertelfinal nach 2:0-Führung an Finnland

Trotz starkem GenoniEishockey-Nati scheitert im Olympia-Viertelfinal nach 2:0-Führung an Finnland

Biathlon. Mit Olympia-Diplom Minimalziel erfüllt

BiathlonMit Olympia-Diplom Minimalziel erfüllt

«Habe über Jahre daran gearbeitet». Holdener nach geplatztem Olympia-Traum den Tränen nah

«Habe über Jahre daran gearbeitet»Holdener nach geplatztem Olympia-Traum den Tränen nah

Legendäre Olympia-Momente. Hoch die Tassen: Von Arx und Jenni werden nach Party-Nacht nach Hause geschickt

Legendäre Olympia-MomenteHoch die Tassen: Von Arx und Jenni werden nach Party-Nacht nach Hause geschickt