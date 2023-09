Cedric Itten vor Champions-League-Auftakt: «Wir sind alle extrem heiss auf das Spiel» Stürmer Cedric Itten trifft mit YB beim ersten Spiel der Champions-League-Gruppenphase auf RB Leipzig. Im Interview mit blue News schätzt der 26-jährige Knipser den Bundesligisten ein. 18.09.2023

Am Dienstagabend beginnt für die Young Boys das Abenteuer Champions League. Im Interview schätzen Coach Raphael Wicky und Stürmer Cedric Itten die Ausgangslage gegen RB Leipzig ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Berner Young Boys treffen am Dienstagabend zum Auftakt der Champions League auf RB Leipzig.

YB-Coach Raphael Wicky ist sich den Stärken des Bundesligisten bewusst, will aber ein mutiges YB-Ensemble sehen: «Wir haben nichts zu verlieren und so wollen wir auftreten.»

Cedric Itten ist «heiss» auf die Partie, freut sich darauf, die Champions-League-Hymne im Wankdorf zu hören und sagt vor dem Auftaktspiel: «Ich habe ein extrem gutes Gefühl.» Mehr anzeigen

Zeit für Spitzenfussball: Im Wankdorf rollt ab Dienstagabend der Champions-League-Ball. Die Berner Young Boys bieten zum Auftakt der Königsklasse den Bullen aus Leipzig die Stirn.

Auf der ganz grossen Fussballbühne kennt sich YB-Coach Raphael Wicky aus. Während der Champions-League-Kampagne 2017/18 stand der gebürtige Walliser beim FC Basel an der Seitenlinie und lotste seine Mannschaft in einer Gruppe mit Manchester United, Benfica Lissabon und ZSKA Moskau in den Achtelfinal. Gegen Manchester City ist für Wicky & Co. dann Endstation.

Wicky will von einem Kunstrasen-Vorteil nichts wissen

Was liegt nun mit YB gegen RB Leipzig drin? «Leipzig ist eine europäische Spitzenmannschaft», sagt Wicky im Interview mit blue Sport ein Tag vor dem Eröffnungsspiel. Leipzig sei eine Mannschaft mit sehr viel Talent und Power. Verstecken wollen sich die Young Boys aber nicht. «Ich will, dass wir zuhause mutig sind», meint Wicky und fügt an: «Wir haben nichts zu verlieren gegen solche Spitzenmannschaften – und so wollen wir auch auftreten.»

Raphael Wicky vor Champions-League-Knüller: «Ich will eine mutige Mannschaft sehen» YB-Coach Raphael Wicky spricht mit blue News vor dem Champions-League-Auftakt über Gegner RB Leipzig. 18.09.2023

Die Young Boys spielen im Wankdorf auf Kunstrasen, Diskussionen um einen möglichen Rasen-Vorteil interessieren Wicky aber nicht: «Es ist Fakt, dass der Fussball auf dem Rasen anders ist als auf dem Kunstrasen. Aber ob es ein Vorteil ist, ist schwierig zu sagen. Damit beschäftige ich mich nicht gross.»

Cedric Itten ist «heiss» und hofft auf einen schlechten Tag der Leipziger

Am Dienstagabend wird Cedric Itten damit beschäftigt sein, die Leipziger Defensive herauszufordern. Der Nati-Knipser strotzt beim Interview mit blue Sport vor Vorfreude: «Wir sind alle extrem heiss auf dieses Spiel.» Er freue sich allem voran auf die Champions-League-Hymne: «Das ist ein Gänsehaut-Moment.»

Für die Herkulesaufgabe gegen RB Leipzig ist der 26-jährige Stürmer positiv gestimmt: «Ich habe ein extrem gutes Gefühl für morgen.» Er und seine Teamkollegen wollen daheim mit breiter Brust auftreten. Dennoch ist sich Itten über die Stärken des Bundesligisten bewusst. YB müsse gross denken und braucht womöglich auch Hilfe des Gegners: «Ich hoffe, dass sie nicht den besten Tag haben.»

Was für ein Tag der Schweizer Meister einfährt, ist am Dienstagabend ab 18:00 Uhr exklusiv auf blue Sport zu sehen. Zeit für die nächste YB-Sternstunde? Goldene Champions-League-Momente gab es im Wankdorf bereits, als die Berner Manchester United (2021) und Juventus Turin (2018) mit je 2:1 in die Knie zwangen.

Live Fussball: BSC Young Boys - RB Leipzig Di 19.09. 17:55 - 21:15 ∙ blue Sport Live ∙ Live Fussball: BSC Young Boys - RB Leipzig Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 23h 3min 28sek